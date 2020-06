Netthandelen eksploderer for Clas Ohlson

Det har vært nedgang i salget for Clas Ohlson både i Norden og det totale salget. Men på nett har salget økt enormt.

Det viser kvartalsrapporten for fjerde kvartal - slutten av året-rapport 2019/2020, for Clas Ohlson har avvikende regnskapsår og la frem rapporten for fjerde kvartal (1. februar til 30. april) onsdag morgen.

Salget i Norden gikk ned med 4 prosent, mens det totale salget falt med seks prosent. Det organiske salget falt med to prosent, mens organisk vekst var uendret.

Salget på nett økte derimot med hele 45 prosent.

Clas Ohlson har imidlertid et driftsunderskudd, inkludert engangskostnader og kostnader knyttet til handlingsprogrammet CO100+, utgjorde 41 millioner svenske kroner. Eksklusiv effekten av IFRS 16 utgjorde driftstapet 61 millioner svenske kroner.

Totalt tap i fjerde kvartal, etter skatt, ble 46 millioner svenske kroner.

Norsk krone påvirket

Totalt sett for hele driftsåret 2019/2020 - fra 1. mai i fjor til 30. april i år - økte salget i Norden med to prosent, organisk vekst gikk opp tre prosent, mens det totale salget og organisk vekst var uendret på 8,7 milliarder svenske kroner.

Salget på nett økte med 25 prosent totalt i driftsåret. Resultat etter skatt ble 376 millioner svenske kroner.

Administrerende direktør Lotta Lyrå i Clas Ohlson, sier som en kommentar til rapporten at selv om den svake norske kronen har hatt en negativ innvirkning, har den norske virksomheten styrket Clas Ohlsons tilbud og merkevare.

200 millioner i reduserte kostnader

Lyrå sier at koronapandemien har påvirket kjeden, men de har prøvd å tilpasse seg nye kundebehov.

- Vi har sett økt etterspørsel etter produkter til hjemmekontoret, blant annet, sier hun.

Samtidig har samarbeid med for eksempel Kolonial.no gitt kundene fleksible leveringsalternativer. Derfor har også resultatene for salg og lønnsomhet vært relativt gunstige de første månedene av koronapandemien.

- Korona har til dags dato hatt begrenset effekt på vår forsyningskjede, og vi er trygge på vareleveransen nå som vi nærmer oss sommeren, sier Lyrå.

Hun trekker fram at de har jobbet effektivt for å kontrollere varebeholdningen sin, og derfor har de også vært i stand til å oppveie et svakere salg og redusere lagernivået med rundt 200 millioner svenske kroner sammenlignet med 30. april i fjor.