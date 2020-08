New York går til krig mot våpenlobbyen

New York saksøker National Rifle Association og deres leder Wayne LaPierre for økonomisk svindel og håper å oppløse den 148 år gamle lobbyorganisasjonen.

– NRAs innflytelse har vært så mektig at organisasjonen i flere tiår har unngått kontroll, mens toppledelsen har puttet millioner i egne lommer, sier statsadvokat Letitia James.

– NRA er gjennomsyret av bedrageri og maktmisbruk, og det er derfor at vi i dag tar sikte på å oppløse NRA, for ingen organisasjon er hevet over loven, sier hun.

