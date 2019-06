New York Times besøkte Vestlandet: - Det fikk vår spaltist til å banne og bli målløs

Vestlandet er på eksklusiv liste. Under besøket til regionen lærte storavisens spaltist raskt én ting.

LOS ANGELES (Nettavisen): I januar ble det kjent at Vestlandet var blitt i New York Times’ eksklusive liste over hvilke steder man bør besøke i løpet av året.

Storavisen presenterte ett sted for hver uke, og det var for uke 35 at det norske reisemålet ble trukket fram.

New York Times’ spaltist Sebastian Modak fikk oppdraget om besøke hvert sted på listen, og nå har han levert sin reiserapport fra Vestlandet.

Modak er full av lovord om sitt Norge-besøk og ble spesielt imponert over naturen. Tittelen på spalten har fått navnet: «Vestlandet i Norge er ‘Åh, herregud’-land».

- En fem dager lang reise langs landets region i sør-vest fikk vår spaltist til å banne og bli målløs, skriver storavisen.

Lærte å legge til tid

I spalten skriver Sebastian Modak at det er umulig å få med seg alt i Vestlandet på kort tid. Han valgte derfor å starte i Bergen, kjøre videre til Voss og Stavanger, før han returnerte til Bergen.

- Reisemålene i seg selv var flott, men det var øyeblikkene mellom stedene jeg vil huske best, skriver Modak.

NEW YORK TIMES-SPALTIST: Sebastian Modak besøker 52 steder i 2019. Nylig hadde turen kommet til Vestlandet, noe som resulterte i spalten til høyre. Foto: Twitter (@Sebmodak)/Skjermdump New York Times

New York Times-spaltisten forteller at han fort lærte én ting om å besøke Vestlandet. Det var at man måtte legge til minst to timer på det GPS-appen opplyste om hvor lang tid turen ville ta.

Årsaken var alle distraksjonene på veien. Fossene, fjellene og landskapet generelt gjorde at spaltisten kjørte sakte for å få med seg alt. Modak legger også til at han var glad han opplevde regionen med bil, og ikke en av de mange turistbussene som ferdes langs veien.

Modak skriver at han på sin reise verden rundt har opplevd at en muntlig reaksjon kan få øyeblikket til å bli sittende. Og da han besøkte Vestlandet, kom mange av disse reaksjonene ut som banning. Han trekker fram Låtefossen (på bildet øverst i artikkelen) som et sted som fikk fram en slik reaksjon.

Trekker fram tre ting å vite

New York Times-spaltisten skryter av Stavanger sentrum, og mener Bergen er en attraksjon i seg selv, med sine vakre trehus og flotte fjell som omringer byen.

IMPONERENDE: Bergen får gode skussmål av storavisen. Her et oversiktsbilde tatt fra Ulriken. Foto: Marianne Løvland (NTB scanpix)

I likhet med mange andre, bet Sebastian Modak seg merke i at det var dyrt i Norge. Spalten består også av en faktaboks med tre ting man bør vite om Norge, og prisnivået var et av punktene. Som en måte å spare penger, trekker Modak fram, kanskje overraskende for mange, å spise pølser på bensinstasjoner.

Spaltisten trekker også fram det faktum at man kan telte så godt som overalt i Norge, og at veiene på Vestlandet kan være skremmende trange, men at fartsgrensene er konservative og promillegrensen i Norge er blant de laveste i Europa.

Avslutningsvis skriver Modak at han også ble imponert over hvordan man har løst infrastrukturen som gjør landskapet til å fryd å kjøre gjennom, med trange svinger, lange tuneller og ferger som tar over der biler ikke kan ferdes.

- Enda mer forbausende er at, til tross for all utvikling i landet (Norge er berømt for å det største statlige fondet i verden), er infrastrukturen bevisst diskret, med smale veier og lave fartsgrenser, noe som tydelig viser at prioriteten er på det som allerede er der, ikke hva kan bygges, skriver New York Times-spaltisten.