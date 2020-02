NHH-ekspert fikk hakeslepp av G-Sport-konkurs, men tror blodbadet er i gang

Konkursen i G-Sport og Intersport er bare forløperen på det vi kan vente oss, frykter en av landets ledende eksperter på handel.

SOLLI PLASS (Nettavisen Økonomi): NHH-professor Tor Wallin Andreassen er ekspert på nyskapning og serviceledelse hos servicebedrifter, men Andreassen har også fulgt varehandelen tett. Det har han blant annet gjort gjennom Norsk Innovasjonsindeks, som måler hva kundene sier om bedriftenes evne til nyskapning.

Den seneste målingen viser at en rekke varehandelsbeddifter har falt som en stein. Nettavisen treffer eksperten på NHHs halvdagsseminar om bærekraftige innovasjonsstrategier. På spørsmål om han var overrasket over at en så stor og etablert kjede som Gresvig kunne gå over ende, svarer Andreassen:

- Ja, det var jeg, gitt den aggressive satsingen de hadde gått ut med gjennom G-Max og Intersport. Det var for meg «Nå har vi grep på det, en felles uniform og strømlinjeformet det». Så når jeg leste om konkursen i dag morges, var det egentlig sånn hakeslepp, what?

Blodbad

- Det blodbadet som vi har sett eller forventer oss i sportsbransjen, det er kanskje det som nå begynner å rulle inn, sier Andreassen.

- Har sportsbransjen falt for eget grep, eller er dette en del av de strukturelle endringene vi må regne med?

- Jeg tror det er begge deler. Jeg tror norske ledere innenfor varehandelssektoren har stivnet i en gammeldags tankegang for forretningsmodell. De må ta inn over seg ny kunnskap, hva betyr det som skjer i luften og på bakken for forretningsmodellen, svarer Andreassen. Han sikter til netthandelen.

- Jeg har alltid invitert dem til å spørre hva er butikkens unike rolle når du kan handle på nett. Hva er det som du kan tilby i butikken din som jeg ikke kan få på nettet?

Får ikke svar

Andreassen hevder han ikke har fått svar på disse spørsmålene i det hele tatt. Da er det «bare å gå ut i skogen og rope høyere om det er et annet svar».

- Og så er det selvfølgelig at det har gått fra å være en lokal konkurranse til en global konkurranse. Netthandelen har en mer effektiv distribusjon, sier eksperten.

- Kan varehandelen også skyve andre ting foran seg, som grensehandelen, eller blir det bare en unnskyldning?

- Du hadde jo denne 350-kronersgrensen der du så responsen med en gang. Det hadde en effekt på den sukkersøte delen av handelen. Men den oppvoksende generasjon synes nesten det er eksotisk å gå i butikk, sier Andreassen.

Bryderi

Han mener de yngre i dag er vant til å handle på nett fra sofaen eller ved å bruke iPaden i senga. Å gå i butikk blir assosiert med bryderi og noe «hazzle».

- I tillegg tror jeg at det er ikke så kjekt å handle lenger. Du går ikke på et storsenter for å kose deg og handle, det er mer en bryderifaktor.

Andreassen anklager varehandelen for i liten grad ha lykkes med å skape nye kundeopplevelser. Og igjen, hvorfor skal kundene ta bryderiet med å reise til en butikk når de kan handle på nettet.

NHH-professoren viser til et eksempel fra USA for nytenkning. Fritids- og utendørsleverandøren Recreational Equipment har midt inne i noen av butikkene laget en klatrevegg som er utfordrende. Her tar de 35-75 dollar fra kundene for at de skal kunne klatre i veggen.

Kjedelig

- Hvorfor skal jeg gå på storsenteret i Sandvika eller i Trondheim? Det skjer jo ingenting, det er bare «døllt» med en masse butikker ved siden av hverandre.

- Så ser vi i noen amerikanske kjøpesentre hvor de har fått inn rutsjebaner og investert tungt på underholdningselementet. De får barn og familier inn til å være og oppholde seg der for å øke trafikken. Det er der jeg føler at den norske handelen ikke har svart, sier eksperten.

Han tror én grunn til det, kan være at leiekostnadene for butikkene rundt omkring er så høye. Utleieren er en ublu, grådig gruppe mennesker som ikke tar noen risiko. De melker hele tiden butikkene gjennom leien, og det legger en demper på hele handelen.

Kutte butikker

- Hvordan skal varehandelen snu denne trenden?

- Det generelle rådet er at de må redusere antallet butikker, som er en kapasitetstilpasning og som er naturlig ut fra etterspørselen.

- Det blir også en kapasitetsreduksjon ut fra at det vokser helt nye konsepter frem, mens andre går til grunne. Det tror jeg vi bare må forvente oss, og at det skjer en betydelig digitalisering og automatisering. I Oslo i dag har vi en døgnåpen skobutikk som ikke er betjent av mennesker, sier Andreassen.

Han mener svaret ligger i hva som er samspillet mellom nettbutikken og den fysiske butikken og hvilke unike roller har de begge to i handleopplevelsen.

Adm. direktør Ivar Horneland Kristensen i bransjeorganisasjonen Virke sier at de har sett at i bransjer som sport og tekstiler er det tøffere enn i mange av de andre bransjene.

Delt bilde

- Så det er jo en del som dessverre går under, men samtidig ser vi at andre satser. Det er et mer delt bilde, men det er klart at det er tøft i disse to bransjene. Det er de som har det tøffeste marginpresset, og de er utsatt for mye av netthandelen.

- Er dette symptomene på noe som er større og dypere?

- Handelen er i en kraftig omstilling, og omstillingshastigheten har gått opp. Det er ikke en beskyttet næring lenger, den konkurrerer globalt netthandelen øker. Den strukturen som en del virksomheter har, vil de måtte omstille, svarer Kristensen.

Det handler om å finne balansen mellom de fysiske butikkene og netthandelen.

- Det betyr at det er tøffere for mange, men det finnes gode eksempler på at noen virkelig har klar det. Men vi er ikke igjennom dette. Vi kan ikke avblåse dette, og det kommer omstillinger fremover, spår Virke-sjefen.

DELT BILDE: Adm. direktør Ivar Horneland Kristensen i arbeidsgiverorganisasjonen Virke mener bildet ikke er helsvart, men det blir flere omstillinger fremover. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Kraftig fall

En varsellampe var det kraftige fallet i julehandelen, detaljhandelen for desember i fjor var overraskende sterkt ned.

- Vi hadde vel ikke trodd at det skulle være noen stor vekst. Men ser du på netthandelen og kjøpesentrene under ett, er det for så vidt sånn at vi har brukt mer av lommeboka vår totalt på handel. Netthandelen øker ganske kraftig, og det er en forskyvning av når handelen skjer. Det skjedde jo mye mer i november enn i desember.

- Hva med grensehandelen?

- Den øker jo og tar selvfølgelig ut en del av dette potensialet. Men jeg tror at hovedutfordringen er at handelen er utsatt for global konkurranse, sier Virke-sjefen.

Gresvig mener at den usedvanlige milde vinteren har vært en medvirkende årsak til konkursen.

Tilpasser seg

- Klimaendringene vi er vitne til, skaper det en utfordring i seg selv, eksempelvis for sportsbansjen?

- Denne vinteren har sikkert hatt betydning. Hvis vi hadde hatt snø, ville vi antakelig ha handlet mer. Men samtidig tror jeg at de som tar inn over seg bærekraft, som mange andre har gjort, tilpasser bransjen seg det endrede klimaet og de behovene vi har.

- Det er både plusser og minuser her. Men vinteren på Østlandet har jo vært begredelig, og det preger nok noen, sier Kristensen.

Har drevet dyrere enn bransjen

- Det her må være noe av det mest dramatiske som har skjedd innen sportsbransjen noen sinne, samtidig som det sier noe om hvor ekstremt krevende det er å operere lønnsomt innen retail i dag, sier varehandelekspert Reidar Mueller i Varde Hartmark til Nettavisen, om Gresvig-konkursen.

Han har fulgt retail- og sportsbransjen og aktørene over ganske mange år, og kjenner til måten aktørene driver på.

- Gresvig har gjennomgåendedrevet mye dyrere, både lønns- og kostnadsmessig enn snittet i bransjen og langt dyrere enn XXL, som er hovedkonkurrenten deres over tid.

Han forteller at Gresvig har drevet i gjennomsnitt 15 prosent dyrere enn bransjen de siste fem årene konsolidert for G-Sport-butikkene og hovedkonkurrenten XXL. G-Max drev derimot 30 prosent dyrere enn XXL på butikknivå.

Han forklarer at Gresvig har for mange og fordyrende ledd, og det er for mange interessenter i verdikjeden som skal tjene sitt.

- Det blir vanskelig å oppnå påkrevd lønnsomhet når en driver vesentlig dyrere enn konkurrentene over tid.

DYR DRIFT: Varehandelekspert Reidar Mueller i Varde Hartmark sier Gresvig har drevet dyrere enn konkurrentene de siste årene. Foto: Varde Hartmark

Utydelig markedsposisjon

Mueller mener Gresvigs ulike konsepter har blitt stadig mer utydelige.

- De har verken evnet å ta eller befeste en markedsposisjon som spesialister, eller evnet å være den effektive og prisledende kjeden som konkurrerer mot XXL. De har blitt «stuck in the middle», sier han.

Han mener Gresvig i fjor høst gjorde et riktig valg, da de bestemte seg for å legge ned G-Max og G-Sport, og satse på Intersport for å få tilgang på de beste merkevarene og ta en tydelig posisjon som spesialister i sportsbransjen. Men de løste ikke kostnadsproblemet med dette.

- Det var fornuftig å konvertere butikkene til Intersport, forutsatt at de hadde finansieringen for dette i en mellomfase. Men hovedutfordringen var at de hadde for høye kostnader og drev dyrere enn konkurrentene, og det har de ikke løst, sier han.

Bra for forbrukerne

På kort sikt er konkursen bra for forbrukerne, da vi kan vente oss storsalg i tiden framover.

- Det kommer til å bli en flom av varerabatter og priskjør, noe vi som forbrukere tjener på, sier Mueller.

Han håper imidlertid at Gresvig og Intersport får nye eiere, noe han også tror vil skje. Han tror imidlertid at nye eiere kun vil ta over det som er dokumentert lønnsomt og tilstrekkelig kostnadseffektivt og ha færre butikker.

- Gresvig har vært en viktig aktør for bransjen i årtier, og har bidratt til at vi som forbrukere får tilgang på et bra vareutvalg over tid. Samtidig har de vært en viktig bidragsyter i mange lokalsamfunn, sier han, og legger til:

- Konkursen er sjokkerende og beklagelig, men det kommer nok noe godt ut av det om noen måneder, sier han.