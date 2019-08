NHO frykter at økte avgifter utløser økte lønnskrav

Arbeidsgiverforeningen Norsk Industri frykter at økte avgifter vil ramme vanlige arbeidsfolk og utløse økte lønnskrav. Nå ber forbundet regjeringen roe ned.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHO-foreningen Norsk Industri sier til Klassekampen at alt som reduserer ansattes kjøpekraft, må kompenseres gjennom lønnsøkninger. Nå oppfordrer han regjeringen til moderasjon når det gjelder å øke avgifter og redusere ulike skattefradrag for vanlige arbeidere.

- Vi håper at man i statsbudsjettet ikke øker avgiftene som rammer vanlige arbeidstakere. Poenget er at hvis arbeidstakere føler at det tas av lønnsposen, vil de ha det kompensert av oss, sier Stein Lier-Hansen til avisen.

Fagbevegelsen og venstresiden har kritisert regjeringen for økte avgifter som rammer vanlige folk hardest, og varslet at de krever kompensasjon for økte avgifter i vårens hovedoppgjør.

Stein Lier-Hansen advarer mot en lønns- og prisspiral hvis regjeringens avgiftsøkninger fortsetter. Han sier industrien ikke har råd til å ta regningen for regjeringens avgiftsøkninger.

- Dette svekker industrien, og da svekker det også Norge som velferdsstat, sier Lier-Hansen.

(©NTB)