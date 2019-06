NHO nedjusterer vekstanslaget i norsk økonomi

Brexit-kaoset og USA tollpolitikk skaper handelspolitisk uro. NHO nedjusterer sin vekstprognose for norsk økonomi, men sier det ikke vil føre til umiddelbare tilbakeslag.

Vekstanslaget for norsk fastlandsøkonomi er på 2,3 prosent i 2019 og 2020, ned fra 2,5 prosent i årets første kvartal. Vekstanslaget vil synke til 2 prosent i 2021, skriver Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i den kvartalsvise rapporten «Økonomisk overblikk».

Proteksjonistiske strømninger har kastet skygger over vekstutsiktene også i resten av verden, ifølge NHO, som nå regner med en global vekst på 3,25 prosent, ned 0,25 prosentpoeng siden anslaget i mars.

Internasjonale ringvirkninger

Brexit-dagen er utsatt til 31. oktober, uten det foreligger endelige svar på hvordan utmeldingen vil finne sted. Samtidig har USA innført tiltak mot den kinesiske telegiganten Huawei og truet Mexico med økte tollsatser.

I årets fire første måneder lå USAs import fra Kina 13 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Handelskonflikten har hatt internasjonale ringvirkninger for flere industrier, noe som igjen har ført til at sentralbankene har blitt mer forsiktige med rentehevinger.

– I andre kvartal vurderes både markedssituasjonen og særlig markedsutsiktene som svakere enn i første kvartal, skriver NHO.

Fortsatt optimisme

NHO anslår imidlertid at den globale usikkerheten ikke vil få store tilbakeslag for norsk økonomi. Mens øvrige industrilands sentralbanker er forsiktige og avventende, ser det ut til at Norges Bank er bestemt på å bruke de relativt gode tidene i norsk økonomi til å få opp renten mot mer normale nivåer. Forrige renteheving var i mars, da renten gikk fra 0,75 prosent til 1 prosent.

NHO tror at en markert økning i oljeinvesteringene vil bidra til å stimulere vekst i år. Sysselsettingen i Norge vil øke med 1,5 prosent i år, rundt halvparten av dette i 2020 og 2021, som vil være på linje med veksten i produksjonen og befolkningen, ifølge rapporten.

Økt sysselsetting

– Sysselsettingsveksten ventes også å holde seg oppe i år, og dette vil bidra til å trekke veksten i disponibel inntekt, og dermed også forbruket, opp, skriver NHO i rapporten.

Arbeidsledigheten var i mars 3,5 prosent av arbeidsstyrken, 0,2 prosentpoeng lavere enn ved nyttår. Likevel svarer 38 prosent av bedriftene at manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft er et stort problem, ifølge Næringslivets økonomibarometer. Andelen er 17 prosentpoeng høyere enn samme tidspunkt for to år siden.