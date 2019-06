NHO slår full alarm: Airbnb utgjør nå en reel trussel mot hotellene

- En svart hotellsektor uten ansatte er i ferd med å ta over hotellmarkedet, mener NHO-topp Kristin Krohn Devold.

Airbnb har hatt en enorm vekst i 2018, det viser ferske tall analysebyrået Capia har innhentet for NHO Reiseliv. I Norge har antall reserverte romdøgn via Airbnb vokst med 45 prosent fra året før. Til sammenligning hadde hotellene en økning på kun 2 prosent.

Det kommer frem i en pressemelding fra NHO Reiseliv.

– En svart hotellsektor uten ansatte er i ferd med å ta over hotellmarkedet, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv i pressemeldingen.

- Vekst på 45 prosent

I 2018 var det ca. 4, 5 millioner reserverte (solgte) romdøgn via plattformen, som tilsvarer en vekst på 45 prosent fra året før. Det utgjør over en femtedel av overnattingsmarkedet.

– Airbnb utgjør nå en reel trussel for det etablerte hotellmarkedet, som åpenbart mister gjester til Airbnb. Nå må norske myndigheter iverksette rapporteringsplikt for Airbnb-utleiers inntekter slik de har vedtatt, og for all del ikke gjøre noe som kan forverre konkurransesituasjonen til hotellene, fortsetter NHO-toppen.

Hun legger til at det er i denne situasjonen helt uaktuelt å heve momsen på overnatting, og at Capia-tallene viser tydelig at regjeringen må hente inntekter til statsbudsjettet gjennom å kreve rapportering av Airbnb-utleie.

– Det blir helt feil å belaste hotellene som representerer, sammen med øvrig reiseliv, 166 000 arbeidsplasser, når vi vet at en næring uten rapporteringsplikt, der svært få skatter og ingen registrerte «hvite» arbeidsplasser skapes, er i ferd med å ta over overnattingsmarkedet flere steder i landet, fortsetter Krohn Devold.

Sterk Airbnb-vekst i Lofoten

Det er særlig i turistdestinasjonen Lofoten at Airbnb har tatt større andel av overnattingsmarkedet, med 55 prosent av solgte romdøgn. Det tilsvarer en vekst på 42 prosent fra året før.

Airbnb har også en stor andel av overnattingsmarkedet på Sørlandet (38 prosent), Oslo by (35 prosent), og Vestlandet (27 prosent) solgte romdøgn.

– Disse tallene viser beleggsprosenten. Ser man på romkapasiteten er Airbnb nå halvparten av alle hotellrom, og dermed Norges klart største «hotellkjede», fortsetter Krohn Devold.

I fjor var det 26.220 unike verter som leide ut bolig minst én gang gjennom Airbnb i Norge. NHO Reiseliv viser til at medianinntekten for disse var 37.463 kroner. Ifølge Capias beregninger utgjorde den samlede inntekten fra Airbnb-utleie 2,3 milliarder kroner – en økning på 40 prosent fra året før.

-Den skattepliktige inntekten til Airbnb-vertene ligger på 1,8 milliarder kroner, heter det videre i pressemeldingen.

Topper Europa

I mai anbefalte en ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet å innføre en felles momssats på 23 eller 25 prosent i løpet av tre år.

NHO Reiseliv peker på at det skjer samtidig som at hotellene har fått en momsøkning på 50 prosent fra 8 til 12 prosent, og dermed kommet helt på topp i Europa der nivået ligger på om lag 9 prosent.

– Det er vanskelig å ta ut momsøkningen i prisene, for kunden sammenligner totalpriser mellom Norge og andre land. Det meste av momsøkningen har derfor hotellene måtte ta som reduserte overskudd. Derfor går driftsmarginer og overskudd for overnatting ned, og var kun på én prosent i 2017, fortsetter Krohn Devold.

Hun legger til:

- En videre momsøkning vil være svært næringsfiendtlig. Dette må regjeringen og alle stortingspartier klart avvise lenge før kommunevalget. Jeg utfordrer hver eneste ordfører og ordførerkandidat til å ta avstand fra høyere overnattingsmoms. Mulige skatteinntekter ligger helt andre steder, noe de ferske Airbnb-tallene dokumenterer til fulle, avslutter hun.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Airbnb.