NHO-topp ser noe Donald Trump og Greta Thunberg har felles. Det gjør ham urolig

Dersom tillit erstattes med frykt, kan det bli umulig å få til det grønne skiftet, mener NHO-direktør og tidligere olje- og energiminister Tord Lien.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - For meg har Greta Thunberg, Donald Trump og Brexit én ting til felles. De er alle symboler på at tillit er i ferd med å bli erstattet med frykt. Og det er alvorlig.

Det sa Tord Lien, NHOS regiondirektør i Trøndelag, da han denne uken innledet på Aker Solutions lav-karbon-seminar i Trondheim. Seminaret samlet et hundretalls deltakere fra både bransjen og forskningsmiljøer i Midt-Norge.

Målet er å få til en idéutveksling mellom de ulike aktørene innen energisektoren i regionen når oljebransjen nå skal omstille seg til en grønnere fremtid.

- Det er snakk om få bransjen til å løfte i lag, forklarer Stein Inge Liasjø som leder Aker Solutions sine aktivitet i Midt-Norge.

Limet i samfunnet

Men selv om de aller fleste fagfolk nå er enige om at klimakrisen er her og at den er menneskeskapt, er det ikke bare å kjøre på med høyst nødvendige endringer for å få verden på rett kjøl igjen, hevder tidligere olje- og energiminister Tord Lien.

Som altså mener klimaidolet Greta Thunberg og USAs president Donald Trump er symboler for noe som kan bli nesten like alvorlig som klimakrisen.

Nemlig tillitskrisen.

HAR SKAPT VELFERD: NHOS regiondirektørTord Lien mener det er viktig å huske på at det er verdens mest lønnsomme arbeidsplasser som vil forsvinne når Norge og ån skal inn i det grønne skiftetHer er Lien på Goliatplattformen som han offisielt åpnet i april 2016. Foto: Jan-morten Bjørnbakk (NTB scanpix)

- Skal vi beholde det limet som tillit er i vårt samfunn, må vi alle klare å fortelle troverdige historier om at velferden vår skal opprettholdes samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser på ryggen av det eventyret som er skapt, sa Lien.

Overfor Nettavisen utdyper han:

Også en generasjonskløft

- Skal vi lykkes med det grønne skriftet, tror jeg det er helt avgjørende at vi ikke rokker ved den tilliten samfunnet vårt er bygget opp på. Tilliten mellom partene i arbeidslivet, tilliten vi har til politikere og regjering. Tilliten er rett og slett det som gjør at vi tåler endringer. Og endringene kommer.

- Hvordan blir Trump og Thunberg et symbol på at frykten overtar for tilliten?

- Thunberg har ikke tillit til at de voksne er i stand til å løse klimakrisen. Det er en frykt mange unge deler med henne. På den andre siden har vi de godt voksne som frykter at den velferden de har i dag, vil bli tatt fra dem gjennom det grønne skiftet. De slutter opp om Trump og andre som ikke ønsker forandring.

Og det er de store motsetningene en sånn polarisering kan få, som er NHO-direktørens store mareritt.

Frykter grøftekrig

- Det aller viktigste Stortinget og regjering kan gjøre for våre bedrifter gjennom det grønne skiftet, er å gi dem forutsigbarhet. Ja, det vil skrus til hardere og hardere, men så lenge det er forutsigbarhet, så skal vi takle det.

- Får vi derimot en grøftekrig i politikken, så mister vi forutsigbarheten. Da blir det politikk fra den ene ytterkanten i en periode, som blir erstattet av en politikk fra den andre ytterkanten.

- Men Norge er vel uansett ikke stort nok til å løse klimakrisen alene?

- Nei, og derfor er det så avgjørende at tilliten også er tilstede på tvers av landegrensene. I Norge har vi tradisjon for å slippe andre til. Vi har sluppet til utenlandske selskap på norsk sokkel. Og det er det vi må gjøre nå også. For de løsningene vi utvikler må kunne eksporteres til andre land om de skal ha noen effekt.

Elbilsuksessen skaper ikke verdier

Og da er vi inne på Liens andre store kjepphest. Miljøtiltakene i Norge må skape arbeidsplasser og verdiskaping i Norge.

- Jeg bruker ofte eksempelet med elbiler. Subsidiene som er gitt til elbiler, er en suksess. Men elbilrevolusjonen har knapt skapt noen verdier i Norge. Men det vil den mest sannsynlig gjøre når vi begynner å elektrifisere maritim sektor, sier Lien og peker blant annet på elektriske ferjer som kan bygges i Norge.

- Så det holder ikke at folk skaper nye jobber, det må skapes verdiskapende jobber i det grønne skiftet?

- Det at folk har en jobb å gå til, er viktig for å opprettholde tilliten. Samtidig er det en kjennsgjerning at norske oljejobber som nå skal fases ut, er noen av de mest lønnsomme arbeidsplassene i hele verden. Det er en utfordring. Dersom alle, både land og mennesker er mest opptatt av seg og sitt, blir det veldig vanskelig å erstatte disse arbeidsplassene med nye, lønnsomme arbeidsplasser.