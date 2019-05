Nicklas Bendtner dropper boligkrangel

Først krevde rosenborgspissen prisavslag og trakk boligselger for retten. Nå er tvistesaken stanset inntil videre.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Det var i april i år det ble kjent at Rosenborgs stjernespiss Nicklas Bendtner krevde prisavslag på funkisboligen han kjøpte for 18 millioner kroner i 2017.

Boligen er fortsatt en av de dyreste boligene som er omsatt i trønderhovedstaden.

Da var det allerede kjent at Bendtner hadde ønsket å selge funkisboligen i flere måneder.

Onsdag melder imidlertid Adresseavisen at at tvistesaken mellom boligkjøper Bendtner og selgerne Tore og Cecilie Sveen er lagt på is inntil videre.

PÅ VEI BORT: Nylig ble det kjent at Rosenborgs stjernespiss Nicklas Bendtner er på vei bort fra klubben. Nå virker det også som han snart er ferdig med boligtvisten han endte i etter at han kjøpte en bolig til 18 millioner kroner i 2017. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

"Partene ble enige om å stanse saken i medhold av tvisteloven §16-17", står det i rettsboken etter at partene møttes til rettsmeklingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett 7. mai.

Skal saken tas opp igjen, må det i så fall skje innen to år.

Direktør Merete Christensen i Protector forsikring, som er selgernes forsikringsselskap, bekrefter i en epost til Adresseavisen at saken er stanset. Hun svarer imidlertid ikke på om partene har inngått forlik.

I rettsboken kommer det imidlertid fram at det ble fremmet to forlikstilbud i meklingsmøtet.

Det ene alternativet var at selger kjøpte boligen tilbake for det den ble solgt for.

Det andre alternativet var et styrt videresalg hvor selger bekoster eventuelt verditap / differanse for oppnådd salgssum.

