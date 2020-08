Nicolai Tangen bør ikke trekke seg etter uryddig politisk spill og mistenkeliggjøring

Oljefondets påtroppende leder Nicolai Tangen bør ikke trekke seg som følge av politisk spill og mistenkeliggjøring på Stortinget.

Fredag konkluderer Stortingets finanskomité i kritikken Norges Banks representantskap har hatt av ansettelsen av ny leder av Norges Bank Investment Management (NBIM).

Saksordfører Hadia Tajik (Ap) kommer ventelig til å få bred politisk støtte for en kritikk av Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsens håndtering, men det er neppe flertall på Stortinget til å instruere finansminister Jan Tore Sanner om å sparke den påtroppende oljefondsjefen før han har begynt.

SAKSORDFØRER: Hadja Tajik (Arbeiderpartiet) er saksordfører i kritikken mot Norges Bank i finanskomiteen. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Halmstrået Tangens motstandere griper til er at Nicolai Tangen skal feige ut og trekke seg bare en drøy uke før han etter planen overtar 1. september. Det vil neppe skje, og det er heller ingen grunn til å gi etter for det som fremstår som et politisk spill.

Hvis de mener at Nicolai Tangen er en kjeltring, må Stortinget ha anstendighet til å si det rett ut og ikke drive med halvkedete viser og mistenkeliggjøring.

De hardeste anklagene har smuldret opp underveis. Å hevde at Nicolai Tangens eierskap i et fond på Cayman Islands skal ødelegge for norske muligheter til å jobbe mot skatteparadis blir lettere komisk når Oljefondet selv har investeringer for 200 milliarder kroner i skatteparadiset.

Skattemessig gjør Nicolai Tangen nøyaktig det samme norske aksjefondeiere. Ingen betaler skatt på verdistigning før pengene tas ut (i Norge kan du til og med selge fondene med gevinst uten å skatte - les hvordan).

Det som gjenstår er en konspiratorisk konstruksjon og mistanke om at Nicolai Tangen skal bruke innsikt fra Oljefondet til berike seg selv i AKO Capital.

Siden forvaltningen nå er satt bort i en såkalt «blind trust» innebærer det at Tangen løpende må holde seg orientert om hvilke aksjer AKO eier, og så kommandere ansatte i Oljefondet til å kjøpe de samme aksjene for å få opp kursen.

Alternativt; bruke innsidekunnskap fra Oljefondet til på en eller annen måte kommandere AKO Capital til å kjøpe aksjer på bak ryggen på dem som nå midlertidig skal forvalte formuen.

La oss se på denne konspirasjonsteorien - er den overhodet sannsynlig?

Det korte svaret er nei. Den er nesten latterlig usannsynlig. Tangen skal altså ha gitt bort milliardbeløp for å bli oljefondsjef med en plan om å drive med innsidehandel og snusk?

Jobben til representantskapet er å føre tilsyn med prosesser og rutiner i Norges Bank, og kritikken deres retter seg følgelig mot sentralbankens arbeid, ikke Nicolai Tangen. Etter alt å dømme vil et bredt flertall på Stortinget kritisere Norges Bank, mens det ikke er et flertall for å sparke Nicolai Tangen før han har begynt.

I denne situasjonen håper noen at Nicolai Tangen skal trekke seg, men det blir å snu saken på hodet. Ikke har han gjort noe galt, og det kan ikke være riktig å gi etter for det som fremstår som løst begrunnet og lite logisk mistenkeliggjøring.

Brev til Stortinget fra Norges Banks representantskap

Enkelte kommentatorer mener at Stortinget bare gjør jobben sin, og at det ikke er snakk om et politisk spill. Hadde man nøyd seg med å behandle kritikken mot Norges Bank, ville det vært riktig.

Men hvis man scorer politisk gevinst på uryddige forsøk på å overstyre ansettelsen basert på mistenkeliggjøring, så er det lite tillitsvekkende og minner mer om et politisk spill enn om politiske prinsipper.

For å ta det med teskje: Det er Hovedstyret i Norges Bank som ansetter sjef for Statens pensjonsfond - utland (Oljefondet), og det er også Hovedstyret som vedtar de etiske reglene i Norges Bank.

Det politisk valgte representantskapet skal kontrollere at Norges Bank følger reglene hovedstyret har vedtatt, og det er eventuelle brudd på regelverket som skal være temaet i Stortinget.

Hovedstyret står fast på ansettelsen og mener det er tilstrekkelig avstand mellom den parkerte formuen til Nicolai Tangen og den påtroppende oljefondssjefen.

Det springende punktet er om all risiko for interessekonfikter nå er eliminert. Svaret på det er ja, dersom man ikke tror at Nicolai Tangen er en kjeltring. I så fall bør Stortinget si det rett ut.

Problemet er nemlig at alle slike systemer må bygge på en tillit. I Tangens tilfelle vet man det meste om hans formue og hvordan forvaltningen av den nå er satt bort til Gabler.

Men la oss tenke oss at Tangen forsvinner, og det blir ansatt en ny oljefondsjef. Er det noen som tror at man da har fjernet all risiko for interessekonflikter, eller en gang for alle fjernet muligheten til å drive med ulovlig innsidehandel?

Svaret er selvsagt nei. Enhver sjef for Oljefondet kan opprette hemmelige selskaper og kontoer og drive med innsidehandel, dersom vedkommende er kjeltring. Å tro noe annet er naivt. Det er umulig å eliminere all risiko for interessekonflikter, og det er spesielt vanskelig når man ikke kjenner til de mulige interessekonfliktene.

I Nicolai Tangens tilfelle er mulige interessekonflikter kjent og håndtert, og det vil være flomlys på både Oljefondet og AKO Capital.

Slik saken nå står er det egentlig bare et poeng igjen hvis han skal få sparken før han begynner - Stortinget må seriøst tro at milliardæren er en kjeltring med en langsiktig plan om gjøre Oljefondet om til en privat innsidefabrikk.

Hvis de mener at Nicolai Tangen er en kjeltring, må Stortinget ha anstendighet til å si det rett ut og ikke drive med halvkedete viser og mistenkeliggjøring. Hvis Stortinget derimot har tillit til at Tangen er en ryddig og ærlig person, er det ingen grunn for Tangen til å trekke seg og dermed gi legitimitet til et politisk spill som går langt utover jobben Stortinget er satt til å gjøre.

