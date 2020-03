Nicolai Tangen er Norges nye oljefondsjef

Mannen som får en av Norges mektigste stillinger, har satt sinnene i kok i hjembyen Kristiansand.

Torsdag kom nyheten om at Norges nye oljefondsjef, som har ansvaret for å forvalte hele Norges store formue, er Nicolai Tangen.

Nicolai Tangen (54) er nok for de fleste et ukjent navn. Han har siden 2005 oppholdt seg stort sett i London, hvor han har drevet sitt eget hedgefond under navnet AKO Capital. Der har han opparbeidet seg en total formue på 5,5 milliarder kroner, ifølge Kapital.no.