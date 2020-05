Nicolai Tangens arbeidsavtale legges frem

Det oppnevnes en egen fullmektig som skal håndtere Nicolai Tangens milliardformue, for å skape avstand til oljefondets investeringer.

Saken oppdateres.

Torsdag kl. 12.00 offentliggjør Norges Bank ansettelsesavtalen til Nicolai Tangen, og holder pressekonferanse. Du kan følge den live i videovinduet øverst i saken.

BANKPLASSEN (Nettavisen): Det har vært sterke reaksjoner rundt ansettelsen av Nicolai Tangen, etter avsløringene rundt hans famøse luksusseminar hvor en rekke norske samfunnstopper ble påspandert privatfly, privat konsert med Sting og luksusopphold. Flere av dem viste seg å være referanser til hans jobb som den nye oljefondsjefen.

Les mer: Droppet intervju med Tangen-konkurrent

Norges Bank, som står bak ansettelsen, har fått kritikk av kontrollorganet, representantskapet for deres håndtering av ansettelsen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes foreslo at Riksrevisjonen burde granske saken, og at ansettelsesprosessen bør begynne på nytt.

I dokumentene offentliggjort torsdag viser det at Norges Bank går inn for et «diskresjonært forvaltningsoppdrag», som betyr at formuen overføres til et frittstående forvaltningsselskap, og oppnevning av en uavhengig fullmektig til å ivareta Tangens interesser overfor forvalteren.

Ifølge arbeidsavtalen får Nicolai Tangen en årslønn på 6,65 millioner kroner.

Les også: Representantskapet gir Norges Bank-sjefen kritikk

Regler

I ordningen for å håndtere Tangens formue, skal den nye oljefondsjefen trekke seg ut av alle verv og roller fra tilknyttede selskaper, men Tangen vil fortsette å eie 43 prosent av AKO Capital - hedgefondet hvor Tangen har tjent sin milliardformue.

Tangens stemmerett i AKO Capital reduseres til 43 prosent. Det opprettes en tillitsmann som vil utøve hans stemmerett.

Alt utbytte fra Tangens eierskap i AKO vil bli donert til stiftelsen AKO Foundation.

Tangen trer ut av alle verv i AKO-selskaper. Sammensetningen av alle relevante styrere i AKO-systemet endres så de ikke har et flertall av medlemmer med nære bånd til Tangen.

Kapitalrådgivingsselskapet Gabler skal forvalte hans personlige formue i AKO-fondene. En fullmektig vil håndtere dialogen med Gabler, slik at Tangen ikke vil vite hva han er investert i og sikre at ikke uønsket informasjon skal tilflyte ham.

Han får en karantene på seks måneder etter avgang som oljefondssjef fra å yte tjenester eller gå inn i verv i AKO-systemet.

Les også: Stortinget bruker sjelden regel for å stoppe Tangen-granskning

Tilbakeviste kritikk

På pressekonferansen tilbakeviste sentralbanksjef Øystein Olsen kritikken som er kommet mot ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen.

TILBAKEVISTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen tilbakeviste kritikken mot ansettelsesprosessen av den nye oljefondsjefen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

– I går godkjente et samlet hovedstyre Nicolai Tangen som leder av Norges Bank Investment Management. Det er vi veldig fornøyd med, sa, sentralbanksjef Øystein Olsen på pressekonferansen.

I avtalen fra 24. mars kunne Tangen beholde passivt eierskap i fondene han forvalter, men at han trådte ut av alle verv. Men det var ikke nok, etter blant annet kritikk fra representantskapet i Norge Bank.

Stemmeretten i fondet hans AKO Xapital til 43 prosent, Alt utbytte fra eierskapet skal doneres en stiftelse, og han trer ut av alle verv i selskapet. Gabler Invest skal håndtere Tangens personlige formue, og at han ikke vil vite hva han har investert i.

Kommentar: Eventyret om ministeren og milliardær-filantropen

– Disse bestemmelsene vil etablere tilstrekkelig avstand, sa Olsen.

Olsen registrerte den store medieinteressen, men mener inntrykket av en dårlig håndtert ansettelsesprosess er feil.

– Noen har forsøkt å skape et inntrykk at ansettelsesprosessen har vært overfladisk og at det ikke har vært gjort en grundig bakgrunnssjekk. Det vil jeg tilbakevise på det sterkeste, sa sentralbanksjefen, som også er leder av ansettelsesstyret.

– Vi er overbevist om at Nicolai Tangen kan gi Oljefondet et nytt løft fremover, sa Olsen til en fulltallig presse.

– I dag er jeg veldig glad

Oslo 20200528. Nicolai Tangen er til stede når Norges Bank inviterer til pressekonferanse om arbeidsavtalen for ny daglig leder i Norges Bank Investment Management. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Den nye oljefondsjefen var veldig fornøyd med å endelig få avtalen på plass.

– I dag er jeg veldig glad, startet han sin redegjørelse med.

– Da min ansettelse ble annonsert i mars, var jeg veldig tydelig på at alle mine bånd med AKO Capital ble kuttet, og det gjør vi med denne avtalen. Jeg kutter alle bånd til AKO Capital med denne avtalen. Jeg vil kun ha én hatt, og det er oljefondhatten, sa Tangen.

Tangen har fått kritikk for at fondet hans AKO Capital er registrert i skatteparadiset Cayman Islands.

– Jeg har et nyansert syn og forhold til skatteparadiser. Det har naturligvis skjedd uheldige ting i skatteparadiser, men det betyr ikke at alt der er problematisk, parerte den nye lederen av Oljefondet.