Nikita-gründeren ber regjeringen se til Danmark

Hjelpen fra regjeringen står ikke i stil til de drastiske tiltakene som er gjennomført, mener gründer Inger Ellen Nicolaisen i frisørkjeden Nikita.

Regjeringen og Stortinget har vedtatt en rekke krisepakker for norsk næringsliv og arbeidstagere de siste halvannen ukene. Totalt er det beregnet å bruke 280 milliarder kroner på krisetiltakene.

Det har vært både ris og ros mot krisepakkene fra myndighetene. Etter den første krisepakken som ble lagt frem dagen etter nedstengningen på 6,5 milliarder kroner - gikk Stortinget til verks og la inn en rekke nye tiltak. Det tok sene nattestimer før regjeringspartiene ble med på pakken til slutt.

750 permitterte

Gründer Inger Ellen Nicolaisen i frisørkjeden Nikita er ille ute etter samtlige frisørsalonger er blitt stengt. Totalt er det nå 750 av kjedens ansatte som er permittert.

– Når vi har fått pålegg om å stenge dørene, må myndighetene stille opp med like drastiske tiltak. Det å gi bedrifter likviditetsforskyvning holder ikke, sa Nikolaisen på NRKs Politisk Kvarter onsdag.

– Det er som å pisse i buksa, først blir det varmt, deretter iskaldt. Det vi må ha, er hjelp til å dekke de faste kostnadene som vi ikke kommer unna, selv om vi har stengt.

I krisepakkene fra myndighetene har det vært 100 milliarder i kriselån og garantiordninger for norsk næringsliv. Det har også vært en egen pakke for flybransjen, som har stått på kanten av stupet siden koronaviruset slo ut.

De viktigste delene av krisepakkene er garantien på 20 dager full lønn under permittering, senket arbeidsgiveravgift og ekstra penger til kommuner og helsevesenet for å håndtere pandemien.

Støre: Dansk løsning er interessant

Nikita-gründeren mener danskene har en langt bedre løsning enn Norge.

– Den danske regjeringen har forstått dette, sier Nikolaisen.

– De gikk inn raskt inn og sa at de skulle være med på å dekke de faste kostnadene til næringslivet. Det er billigere enn å sitte på gjerdet. Regningen blir mye høyere når konkursene kommer haglende inn og arbeidsplasser legges ned.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener den danske modellen er interessant.

– Vi er i dialog med næringslivet, små- og mellomstore bedrifter. Den danske løsningen er interessant, men det er også modeller i andre land. Poenget er at de som har faste utgifter, uten inntekter, de må nå få en støtte, sier Støre.

Pensjonsfond

– Vi har vært opptatt av at vi har hatt et pensjonsfond for våre barn og unges fremtidige pensjoner. Det er også et pensjonsfond vi kan gjøre oss nytte av for å sikre at vi har en økonomi for barn og ungdom i fremtiden, fremholder Ap-lederen.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier det er for tidlig for henne å si hva som kommer i krisepakken kommende fredag.

– Det kommer mer, men hva som kommer, er for tidlig å si, sier hun.

