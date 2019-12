Nille-sjef Kjersti Hobøl mener folk glemmer den kanskje viktigste grunnen til at norske butikker går konkurs

Nettet er kanskje ikke så viktig som mange tror.

De siste årene har en lang rekke butikkjeder gått overende, og mange har trukket frem netthandel som en avgjørende forklaring. Kjersti Hobøl, som er daglig leder i Nille, mener imidlertid det er en annen grunn som kan være like viktig.

- Det er et stort fokus på ehandel og nettet, men man glemmer at i 2014 kostet en dollar cirka 5,5 kroner, nå koster den ni kroner. Det har gjort noe med prisnivået på importerte varer for den norske forbruker. Når ting blir såpass mye dyrere, så handler du mindre antall , sier Hobøl til Nettavisen.

Kronefall

De siste årene har kronen svekket seg ekstremt mot valutaer som euro og dollar, og tidligere i år nådde valutaen et bunnpunkt mot euro på over 10,20 kroner, mot 7,3 kroner for sju år siden. Mot dollaren har kronen også svekket seg kraftig i samme periode.

Hobøl viser til at svært mange norske butikkjeder handler inn varer i utlandet med dollar og euro og får inntekter i norske kroner. Store svingninger i valuta går dermed rett på lønnsomheten til butikkene, som kan få en økning i varekostnaden på 30 prosent. Det er krevende selv for den mest veldrevne kjedebutikken.

KRAFTIG FALL: Kronekursen mot euro de siste ti årene. Foto: Infront

- Ikke alle har klart å ta ut den kostnaden, når det blir innkjøp i dollar og euro. Det er begrenset hvor mye man er villig til å betale for en ting, sier Hobøl.

Konkursfølge

De siste årene har en lang rekke selskapet forsvunnet, blitt lagt ned eller kommet i kraftig uføre. De inkluderer Tilbords, Rafens, Vita, Top Toy, PM, Days like These,Soundgarden, for ikke å snakke om Nille selv. En stor sportskjede som G-Sport blir nå også lagt ned, og butikkene blir omprofilert til Intersport. Alle disse kjedene gjør store deler av innkjøpene sine i euro og dollar.

Hobøl har mye erfaring med selskapet som sliter. Hun tok over Kid Interiør i 2010, da selskapet var på konkursens rand og måtte bli overtatt av banken. I løpet av få år gjorde gardinspesialisten til et mønsterbruk. Da Nille kom i samme situasjon åtte år senere, ble Hobøl igjen hentet inn. Selskapet, som har tapt flere hundre millioner de siste årene, ventes nå å gå i pluss i 2020.

Hun mener at det er spesielt aktører som spiller på pris som sliter.

- Selger du varer i et høyere prissegment, så spiller det kanskje ikke så stor rolle om prisene øker litt. Men er du vant til at noe koster 99 kroner og så plutselig koster det 199 kroner, så utgjør det en stor forskjell for kunden, sier Hobøl.

Enig

Varehandelsekspert Eirik Melle i Danske Bank Markets er helt enig i at kronekursen er en stor, og undervurdert, problem for norske bedrifter.

- De fleste kjeder handler inn varer i dollar, euro eller i enkelte tilfeller kinesisk valuta. det er klart at det har påvirket en bransje som allerede har tynne marginer, sier han.

Han mener imidlertid at hvor mye man blir påvirket avhenger fra kjede til kjede.

- Det har mye å si om du kjøper store, sterke merkevarer som mange andre også selger, som for eksempel varer fra Nike, eller om du selv sitter kontrollen og eier egne merkevarer som produseres i Kina, sier sier han.