Nille-sjefen Kjersti Hobøl gikk kvalm hjem fra jobb: - Det var det verste jeg hadde sett i hele mitt liv

Hun hylles som en superkvinne av Petter Stordalen, men Nille-sjefen ble selv overrasket over hvor tung redningsaksjonen til butikkjeden var.

OPPEGÅRD/OSLO (Nettavisen Økonomi): - Det har vært beintøft, sier Kjersti Hobøl til Nettavisen.

Hun har akkurat fullført sitt første år som sjef for Nille. Før DNB overtok butikkkjeden i fjor, hadde pengene rent ut av butikkjeden i en faretruende fart. Hobøl ble hentet inn som kvinnen som skulle redde en av Norges største butikkjeder fra undergangen.

Les også: Nille har tapt 700 millioner kroner på to år

Hylles av Stordalen

Det var ikke tilfeldig at hun fikk jobben. Hun tok over Kid Interiør i en liknende prekær situasjon og gjorde gardinspesialisten til et mønsterbruk.

SNUOPERASJON: Nille har tapt store penger de siste årene og Kjersti Hobøl har jobbet med å snu skuta. Foto: Halvor Ripegutu

Dette arbeidet har bidratt til at hun er blitt beskrevet som en superkvinne av Finansavisen.

- Hun er legendarisk, sier Petter Stordalen, som er over seg av begeistring for Nille-sjefen.

Se video øverst i saken: Slik blir fremtidens Nille-butikker

- Kjersti Hobøl er en fantastisk leder med enorm innsikt, en som tør ta på seg krevende oppdrag og gjøre vanskelige beslutninger. Hun får klokkeren sekser på terningen av meg, sier Stordalen, som sier han godt kunne tenkt seg henne som ansatt i hotellbransjen.

POSITIV: Petter Stordalen er svært imponert over Kjersti Hobøl. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Hun hadde passet perfekt for Choice. Hadde ikke DNB snappet henne opp, så kunne hun fått jobb hos oss på flekken, sier han.

Selv tar Hobøl de voldsomme hyllestene med ro.

- Man kan bli svett av mindre, sier hun når hun hører noen av hyllestene sine.

- Er du virkelig så dyktig?

- Det er veldig mange som er flinkere enn meg. Det jeg kanskje er best til er å finne mennesker som jobber bra sammen og som kan sitt felt, sier hun.

Les også: Europris får gjennomgå for supertidlig julesalg

Feil vei

Hobøl er kanskje rett kvinne på rett sted, selv om stedet, Nille, har gått feil vei en god stund.

- Jeg liker å si at hvis et regnskap er dårlig, så går det som regel dårligere enn det ser ut som. Sånn er det med Nille. Nille er et selskap som ikke har hatt godt av utenlandske eiere, sier Hobøl med henvisning til Nille lenge var eid av det britiske oppkjøpsfondet BC Partners.

Les også: Nå skjer tre ting samtidig: Det kan være svært dårlig nytt for den lokale butikken din

- De kjente ikke til markedet de opererte i og hva Nilles fortrinn var. For eksempel ble Nille dårlig på lys og servietter, da eiere og utenlandske ledere ikke skjønte hvorfor man skulle ha gule lys til påske. Gule lys er jo ikke nødvendigvis pent, men en viktig tradisjon i Norge, sier Hobøl.

ARBEIDSGIVER: Kjersti Hobøl er sjef for 2000 mennesker som Nille-sjef. Foto: Halvor Ripegutu

Var kvalm

Da det ble kjent at Hobøl gikk fra Kid til Nille i fjor, fikk hun mange advarsler om at hun gjorde en kjempetabbe.

- En bekjent i et børsnotert selskapet ringte meg og lurte på om jeg hadde fått drypp som ville slutte i Kid og gå over til Nille. Rent karrieremessig hadde det sikkert vært smartere å bli i Kid og bare surfet inn, men jeg tror ikke jeg hadde vært den beste leder over tid der, sier hun.

- Man trenger forskjellig kompetanse til forskjellig tid. Jeg tror kanskje jeg er bedre til å ha enn jobb der mye må gjøres og det trengs en ryddejobbb, sier hun.

Les også: Øivind Tidemandsen tror det er to typer butikkjeder som vil dø

Men da Hobøl overtok, var Nille inne i en dyp krise og starten var knallhard.

- Før jul i fjor var jeg kvalm da jeg gikk på jobb og kvalm da jeg gikk fra jobb. En slik jobb innebærer så mye ansvar og det er klart du føler på det. Det er cirka 2000 mennesker, mest kvinner, som er avhengig av jobben sin, sier hun.

Hobøl omtaler jobben som den tøffeste hun har tatt, hardere enn Kid, og dessuten enda verre enn hun trodde da hun begynte.

- Det var slik at så fort vi ryddet opp i et problem i Nille, så dukket det opp tre nye. Det var ingen ende. Da kan selv den mest ihuga sta person lure på om dette går an å snu, sier hun.

Verste hun har sett

Hun forteller at hun blant annet hadde arvet en rekke dårlige avtaler inngått av den forrige ledelsen, både huseiere og vareleverandører.

Les også: Sommermånedene avslører hva som er nordmenns taxfree-favoritter

- Det var det verste jeg hadde sett i hele mitt liv. Det var mange elendige avtaler for Nille, for eksempel meningsløs lange avtaler med høy leie på butikklokaler, sier hun.

Nille måtte altså bli tatt over av DNB for å i det hele tatt overleve. Hobøl mener også den gamle ledelsen ikke tok alvoret fort nok innover seg og ikke reagerte før det var for sent, og selskapet vært nær ved å gå konkurs.

- I Nille hadde det i alle år vært en tavle som daglig viste utviklingen i omsetningen til Nille. Når det begynt å gå virkelig dårlig, skrudde de av tavlen, som om det å fjerne resultatet av dagens omsetning ville fjernet problemet. Det fungerer ikke sånn, i stedet skulle alle tatt innover seg situasjonen og satt i gang tiltak, sier Hobøl.

KUTTET: En rekke butikker er lagt ned under Hobøls ledelse. Foto: Halvor Ripegutu

- Feil personer

Hun mener at resultatet av det hun mener var ansvarsfraskrivelse ble at de ansatte i Nille mistet tilliten til ledelsen.

- Folk trodde ikke på hva ledelsen sa, og det kan jeg godt forstå. Det tar tid å bygge opp den tilliten, sier hun.'

- Hva var det verste beslutningen som var tatt i dine øyne?

- For det første var det kjøpt inn helt feil varer. For eksempel ble det var kjøpt inn 300.000 like vaser. Hvor mange husholdninger finnes det er i Norge? Det er nesten så hvert hjem i Norge skulle ha den vasen fra Nille. Det er vel utopia, sier hun.

Hun mener også de forrige eierne ansatte og rekrutterte helt feil personer i feil posisjoner. Hun har byttet ut hele ledergruppa unntatt én, supply chain-direktør Christopher Browning.

- Det var helt nødvendig, sier hun.

Nettavisen har oversendt sitatene til Johan Åberg, som var sjef i Nille før Hobøl. Tross gjentatte forsøk er det ikke lykkes å få en kommentar.

Går bedre

Hun understreker at nå, et år senere, går det veldig mye bedre for Nille

- Omsetningen er bedre og kostnadene er under kontroll. Vi stabiliserer oss og skal klare å rette opp mye av det som gir feil. Neste år tjener vi penger igjen også og vi taper ikke mye penger i år, sier han.

Hun mener derfor det er gode muligheter for Nille til å reise seg igjen.

BØRSNOTERING: Administrerende direktør Kjersti Hobøl ringte børsbjella da interiørkjeden Kid ble børsnotert i 2015. Foto: Asgeir Aga Nilsen (Nettavisen).

- Jeg har sagt til de ansatte at de bør være stolte over at dere er tatt over av banken. DNB hadde ikke tatt over et selskap som var så dårlig at det ikke har livets rett. Dette er mye det samme som med Kid, sier Hobøl med henvisning til sin forrige jobb, som sjef for Kid Interiør.

- Vi ser at ting går mye bedre og vi ligger foran skjema. Det viser at det nytter hvis vi gjør de riktige tingene, sier hun.

Der får hun støtte fra Harald Serck-Hansen, sjef for Corporate Banking i DNB, og dermed Nilles eier.

FORNØYD: Harald Serck-hansen i DNB er fornøyd med utviklingen i Nille. De ser for seg å selge kjeden på sikt til en privat eier, slik de gjorde med Kid. Kid ble i sin tid overtatt av investor Bjørn Rune Gjelsten, som fortsatt er største eier. Foto: Tobias Myklebust Fjeldheim/DNB

- Jeg opplever at ledelsen i Nille har utrolig mange spaker å dra i for å gjøre selskapet bra i. Jeg er veldig overrasket over utviklingen og jeg tror faktisk at selskapet kan bli veldig bra og at vi skal snu det, slik vi gjorde med Kid Interiør, sier Serck-Hansen til Nettavisen.

I Hobøls tid har sjef er det blitt sagt opp mange personer ved hovedkontoret. Antallet butikker er dessuten kuttet med 19, men det er fortsatt 350 butikker igjen. De regner med at ytterligere ti butikker kan forsvinne neste år.

Les også: Nille vil legge ned butikker

- Ofte kan det være to butikker med kort avstand fra hverandre og i slike tilfeller gir det mening å legge ned den ene. Butikken må vise positive resultat hvis vi skal drive dem, sier hun.

Bor på gård

Når Hobøl en sjelden gang ikke jobber, holder hun til hjemme på en gård i Ytre Enebakk. Mannen jobber som maskinentreprenør. De har to voksne døtre, den ene er politi og den andre tar en master i finans.

- Mannen min er veldig lykkelig. Han har mye fritid for seg selv nå, sier Hobøl og ler.

Hobøl er finansutdannet og har dermed en helt annen bakgrunn enn mannen, som hun møtte tilfeldig i en byggegrop.

Hun skulle bygge grunnmur på dugnad, mens han var hyret inn til å grave.

- Det skjer når du minst venter det. Det var ikke noe Tinder og Grinder på den tiden, sier Hobøl og ler.

- Men mannen min er veldig fornøyd med at han fikk betalt på første date, sier han.