Nils Arne krever koronatest av utenlandske arbeidere - staten nekter å følge etter

Bedriftsleder frustrert over norske myndigheter.

Bedriftsleder Nils Atle Torsvik har satt ned foten: Utenlandske ansatte som kommer til Norge, men som ikke tester seg på flyplassen, risikerer å miste jobben. Torsvik har flere titalls arbeidere fra Polen ansatt i firmaet sitt. Nylig ble det påvist koronasmitte hos en av dem:

– Det som vi oppdaget i den forbindelse var at våre utenlandske arbeidere, på flyplassen, får klar beskjed om hvor frivillig det er å teste seg. Men når de - og veldig mange andre utenlandske arbeidere - får dette valget på grensen, så tar de gjerne ikke testen. Da må i stedet vi som bedrift fange dem opp, og ringe rundt til 50 mann for å bestille timer til dem, sier han til Nettavisen.

Smitteøkningen i Europa akkurat nå er eksplosiv.

BLODRØDT: Norge er blant landene som klarer seg best i koronapandemien. I store deler av Polen er det registrert over 240 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Kravet fra FHI om at et land skal bli markert med rødt er 20 per 100.000 innbyggere. Foto: Skjermdump (ECDC)

At det er en dramatisk økning får Torsvik stadige påminnelser om:

– Nå i høst så får vi beskjed om at det er smitte på hvert eneste fly - og da blir arbeiderne våre kalt inn igjen til nok en test. Dette skjedde aldri i vår og i sommer. Det forteller at økningen er ganske dramatisk.

– Jeg kjenner våre folk godt. Mange av de sier det samme. Det er bryllup, og en drøss med andre arrangementer som de måtte utsette før sommerferien som de tar igjen nå. Det er en helt ny situasjon der som Norge må ta på alvor. Testing ved flyplassene våre er vår første forsvarslinje, sier han.

Les også: Om få timer kan nordmenn få viktige svar om koronavaksinen

Flere av Torsviks ansatte har vegret seg for å ta testen på flyplassen så lenge den er frivillig, av flere grunner:

– De føler at det er litt ubehagelig å ta testen, de misforstår og forstår ikke at det er karantene i bildet hvis de ikke tar testen, og mange tror at de må betale et gebyr for en test, sier han til Nettavisen.

BØLGE 2: Smittetoppene på venstre side er fra månedsskiftet april/mars. Til høyre ser man dagens situasjon. Foto: Skjermdump (ECDC)

Covid-19-forskriftens kapittel 2, § 6c «Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing» sier at alle som ankommer Norge fra røde land, skal i karantene i 10 døgn. Formålet er at personer som reiser til Norge med sykdom, ikke skal spre smitten videre i samfunnet.

Arbeidstakere fra land i EØS-området og Sveits er unntatt fra karantene i arbeidstiden etter at de har testet negativt. Når de har testet negativt på test nummer to, opphører karantenen også på fritiden. Arbeidsgiver har ansvar for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen.

Fakta § 6c. Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing ↓ Personer som er bosatt i områder omfattet av karanteneplikt i vedlegg A i EØS-området, Sveits eller som er unntatt fra innreiserestriksjoner etter midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og tilhørende forskrifter og som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden når de har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge. Det samme gjelder personer som er bosatt i Norge og som returnerer fra disse landene. Når disse personene også har testet negativt på andre test som er tatt tidligst 48 timer etter den første og tidligst fem dager etter ankomst, opphører karantenen også på fritiden. Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 7, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smitteoppsporing kan iverksettes.

På gråten

Torsvik mener testingen burde vært obligatorisk allerede på flyplassen. Han vet at arbeidere ikke er interessert i å sitte 10 dager i karantene uansett, og at hele prosessen med å skaffe seg to negative tester dermed blir utsatt. Han frykter også at enkelte utenlandske arbeidere som kommer til Norge kan finne på å lyge på seg en negativ test for å slippe karantene.

– Som arbeidsgiver så er vi nødt til å ivareta sikkerheten til de av arbeiderne som har underliggende sykdommer eller som er over 60 år. Vi har folk som er veldig engstelig, fordi de har yngre kolleger som tar litt lett på dette viruset. Mange av mine ansatte som er i risikosonen ringer meg og er på gråten fordi at de føler det er veldig ulikt hvor mye den enkelte kollegaen forholder seg til koronaviruset.

Les også: Norge nærmer seg nivået fra i våres med smittetall - Nakstad varsler endringer

– Har du fått noen reaksjoner fra dine medarbeidere, kanskje spesielt de yngre, nå som du har satt et tydelig krav om at de risikerer å miste jobben hvis de ikke tester seg på flyplassen?

– Nå forstår de alvoret. Disse er jo hyppig hjemme i Polen, og det er vårt ansvar å sørge for at de ikke blir smittet her, og så drar tilbake igjen til familien sin i hjemlandet.

Han sier at de innførte dette kravet for en ukes tid siden, med begrunnelse i økningen som man nå ser i Polen.

– Jeg har allerede fått tilbakemelding fra mange som nå føler seg mye tryggere, og som sier at de norske myndighetene var utydelig når det gjaldt hvor viktig det var å teste seg - selv de i risikosonen. Mange går jo også bare rett forbi på flyplassene - det er kun de som tar kontakt med testpersonell på flyplassen som får informasjon.

Les også: Tegnell advarer mot tegn på økning i smitte

– Svært inngripende

Selv om Torsvik nå har innført et krav om testing for sine egne ansatte, ser det ikke ut til at det vil skje på nasjonalt nivå med det første:

– Det er ikke innført obligatorisk koronatest i Norge. Et tiltak om obligatorisk testing vil for mange oppleves som svært inngripende i retten til privatliv og den personlige integritet, skriver fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie i en e-post til Sandefjords Blad.

KORONATEAMET PÅ TORP: Denne gjengen står klare for å koronateste folk på Torp. Men Helsedirektoratet ønsker ikke at det skal bli innført tvangstest for alle som kommer til landet for å jobbe. Fra venstre Silvester Van Leeuwen, Inger Amundsen, Jorunn Eid og Anne Haavik (sittende foran). Foto: Martin Langeveld (Sandefjords Blad)

Lie påpeker også at en test ved ankomst Norge kun gir et «øyeblikksbilde».

– Den som blir testet kan utvikle sykdom og teste positiv kort tid etter, skriver han.

I dag har flere flyplasser teststasjon hvor passasjerer kan få testet seg når de ankommer Norge.

Les også: Støre mener dette er innafor - dette mener Nakstad

Men det er relativt få som benytter seg av tilbudet. Av drøyt 10.000 som ankom Torp mellom 11. september og 6. oktober, var det kun drøyt 2.000 personer som stoppet opp for å ta en test, melder SB.

I starten av oktober ble rundt 90 personer i den lille kommunen Hyllestad koronasmittet. Smitten ble sporet til utenlandske arbeidere ved Havyard-verftet.

Helsearbeidere

Men ifølge Torsvik er det ikke bare bygg- og anleggsbransjen som lider av smittefare.

Konene til mange av de utenlandske arbeiderne som er ansatt hos ham jobber i helsesektoren og som hjemmehjelp:

– Dette gjelder flere sektorer, og det bekymrer meg at man ikke er mer på den ballen, siden det er en så kraftig smitteøkning. Skjebnen til norske bedrifter ligger i hendene på disse utenlandske arbeiderne - at testfrivilligheten blir tatt på alvor. Jeg ser for meg at mange bedrifter kommer til å gå på en smell fremover, sier Torsvik.

Les også: Her er dine rettigheter og plikter ved hjemmekontor. Følger du dem ikke, kan du i verste fall miste jobben

Selv fikk han en helt annen arbeidshverdag etter ferien, og jobbet med helt andre oppgaver enn han føler han egentlig burde gjort:

– Jeg føler en forpliktelse til å fokusere på drift, holde hodet over vannet og betale skatt og lønnskostnader. Det er det jeg helst bør bruke tiden min på. Slik situasjonen har vært nå så har jeg nesten bare og ringt rundt for å bestille timer og administrere testing for 50 ansatte.

Frykter for samfunnet

Torsvik forteller at firmaet hans har prosjekter over hele landet. De vegrer seg nå for å ta nye oppdrag, fordi smittefaren er så høy. Hvis det blir oppdaget smitte som fører til at de må avbryte og stoppe opp et påbegynt prosjekt, så vil det være snakk om milliontap. De tåler ikke 3-4 smeller før konkursen er uunngåelig, forteller Torsvik.

– Men vi er nok ikke de som ligger verst an i bygg og anlegg, det er nok mange som sliter betydelig mer enn oss, og som har betydelig større andel utenlandske arbeidere. Frivilligheten rund testing kan koste samfunnet og bedriftene dyrt. Da er det et paradoks at man har brukt såpass mye penger på å berge mange bedrifter.

Les også: Legemiddelselskap tok av etter vaksinenyhet

– Jeg forstår at det er inngripende tiltak, men man må kunne skille mellom turister og de som skal inn i samfunnet og gjøre en profesjonell jobb. For turister bør det selvfølgelig være frivillig. Jeg er ikke for inngripende tiltak generelt sett, men dette er en helt spesiell situasjon, sier Torsvik.