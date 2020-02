Nina Jensen mistet sitt livs kjærlighet syv måneder etter at bildet ble tatt: - Livet nå er grått og fargeløst

Nina Jensen og sønnen Eik (2) begynner hver dag med å se på bilder av ektemannen og pappaen som ble revet ut av livet deres.

- Hvordan har du det, Nina Jensen?

Et halvt år har gått siden Jensen mistet samboeren Nicolai Roan (39) i hjernekreft. Tapet har vært ekstremt tungt å bære, det har hun vært åpen om. Nettavisen møter henne på en konferanse om fremtidens lederskap der miljø og bærekraft står sentralt. Det skal vi komme tilbake til.

Før intervjuet har vi snakket så vidt om spørsmålene hun fikk mens det stod på som verst. Hva skal andre si, hvordan skal omverden forholde seg til en som gjennomgår sitt livs krise.

Hva svarer man på «Hvordan går det med deg?», hvordan tror de egentlig at jeg har det? Men vi føler vi ikke har noe valg. Vi må begynne med et liknende spørsmål.

Grått og fargeløst

- Jeg har det vel greit. Jeg er heldig som har en fantastisk spennende jobb som gir meg ufattelig mye mening og som holder meg oppe. Men livet generelt er grått, fargeløst. Jeg føler at jeg eksisterer, men jeg lever ikke. Jeg kommer meg gjennom dagene, men dagene gir ikke veldig mye glede, er det dønn ærlige svaret.

Hun svarer lavmælt og rolig, leter ikke etter ordene. Men Jensen er fortsatt svært preget av bortgangen til sin livs store kjærlighet, det merker vi fort.

- Hvordan har du prøvd å bearbeide sorgen i disse månedene?

- Det er jo eksepsjonelt tøft. Man tror jo aldri at man skal havne i en sånn situasjon. Tidvis er sorgen så tung å bære at man vet ikke hvordan man skal komme seg på beina eller ut av senga. Bare det å klare å rette seg opp i ryggen, er krevende nok i seg selv, er det like ærlige svaret.

Heve hodet

- Men samtidig må man faktisk prøve å dra geipen oppover, rette seg opp i ryggen, heve hodet. Bare noen sånne enkle, fysiske grep hjelper, faktisk, selv om man ikke skulle tro det, fortsetter hun.

Det viktigste for henne er å ha noe meningsfylt å fylle tiden med. Det gjelder både gjennom jobben hennes i REV Ocean (se lenger ned) og å jobbe for å redde livet i havet.

- Så er det å jobbe videre med det arbeidet Nicolai og jeg igangsatte med å forsøke å finne en kur mot hjernekreft. Og ikke minst er det sønnen vår Eik, som på mange måter er en gave fra ham til meg. Det er ting som gir mening og en eller annen form for glede.

Ikke et sekund

- Hvordan har det vært å fungere i jobben etter at du kom tilbake, klarer du å konsentrere deg om arbeidet?

- Det går jo ikke et sekund uten at jeg tenker på Nicolai og savner ham. Det er også fordi vi tilbrakte all tenkelig tid sammen. Vi jobbet sammen, vi levde sammen, vi reiste sammen, vi drømte sammen. Alt gjorde vi sammen, og det var aldri nok.

Sånn sett var det et enormt privilegium å oppleve det hun beskriver som grensesprengende kjærlighet og en bunnløs respekt av et menneske hun aldri ble lei av å tilbringe tid sammen med.

- Å ha en meningsfylt og travel jobb gjør at jeg faktisk klarer å tenke på noe annet innimellom. For da bare begraver jeg meg i arbeid, og da får jeg en sorgpause på en eller annen måte, sier hun om sorgprosessen.

Ikke forberedt

- Når innså du at dette kunne gå veldig galt?

- Vi valgte hele tiden å leve til siste slutt, så vi forberedte oss aldri på døden. For min del gikk det vel egentlig ikke opp for meg at han kom til å dø før den siste halvtimen før han døde. Jeg var så innbitt på at vi skulle lykkes i den kampen vi stod i. Å miste Nicolai var bare helt utenkelig for meg.

EN LYKKELIG FAMILIE: Dette bildet ble tatt julen 2018, drøyt syv måneder før samboeren gikk bort. Foto: (Privat - gjengitt med tillatelse av Nina Jensen)

Hun beskriver den siste tiden som tøff. Nicolai var eksepsjonelt syk, så Jensen var hjemme med ham de siste to månedene og tok vare på ham. Mest sannsynlig burde han ha vært på et sykehus.

- Det var tungt å løfte ham. Han kunne ikke gå selv, han hadde mistet språket, det var veldig mange utfordringer.

Åpenhet

De som følger Nina Jensen på sosiale medier, har ikke kunnet unngå å legge merke til hvor åpen og følelsesladet hun har vært om både den vanskelige sykdomsperioden og senere om tapet og sorgen. Hun har kommet med lange og intense kjærlighetserklæringer, en grenseløs hyllest.

- Hvor viktig har denne åpenheten vært for deg, er det en slags terapi?

- Ja, på mange måter vil jeg si det. Det var noe som Nicolai og jeg valgte veldig tidlig. Han var jo veldig opptatt av å finne en kur mot hjerne kreft og hjelpe andre som var i samme situasjon. Da er åpenhet og det å tørre å prate om det en viktig ting.

- Så er det det selvfølgelig som en god venn av meg sa at en sorg eller smerte som deles, blir mindre. Det er veldig mye i det, sier Jensen om åpenheten.

Velger man å stenge det inne og holde det nede, blir man en trykk-koker. Det mener hun det ikke kommer noe godt ut av.

Hjelp og støtte

- Å faktisk både å kunne snakke om det og å kunne dele det..., det gjør at man får bearbeidet det på en eller annen måte. Jeg håper også at det kan være til en viss form for hjelp og støtte for alle andre som sliter og som går igjennom sine egne, tunge sorgprosesser.

Det er viktig for henne å få frem at det er ikke sånn at verden og virkeligheten vi lever i er bare rosemalt og alltid bare velstand og lykke. Vi sliter alle med sorg, med depresjoner, med motgang, vi går på en smell etter smell. Så er spørsmålet hvordan man klarer å reise seg opp igjen.

- Hva er det man gjør for å takle denne motgangen og hvordan klarer men å finne et lys i tunnelen igjen? Å kunne hjelpe andre gjennom sin tunge sorgprosess, er en hjelp for meg til å takle min egen, beskriver hun prosessen hun går gjennom.

Grusomt

Et halvt år etter bortgangen synes hun det er mest tungt å tenke på hvor grusom den siste tiden må ha vært for samboeren. Jensen beskriver ham som et eksepsjonelt, ressurssterkt og fantastisk inspirerende menneske.

- At han da ikke kunne gjøre de tingene han alltid hadde gjort, fikse, ordne, prate, komme med gode innspill, råd, drive ting fremover. .., det må ha vært eksepsjonelt grusomt. Den smerten kjenner jeg mye på.

Nina Jensen har en profilert storesøster. Siv har vært mangeårig leder av Frp og inntil nylig landets finansminister. Til tross for politisk uenighet, har de to søstrene alltid hatt et svært nært forhold til hverandre, preget av gjensidig beundring.

- Nicolai og Siv og jeg var jo ofte som et lite trekløver. Vi var veldig mye sammen, vi har hytter sammen og tilbrakte veldig mye ferier og fritid sammen. Dette var ekstremt tungt og krevende også for Siv. På mange måter mistet hun også litt mannen i sitt liv, sier Jensen om det nære forholdet mellom de tre.

Imponerende

- Siv stod i veldig mange tunge og utfordrende saker for seg og sitt parti og for regjeringen på samme tid. Det er imponerende å se hvordan hun klarte å takle alle de tingene. Samtidig var hun en veldig god trøst og støtte for Nicolai og for meg, skryter hun av storesøsteren.

Hun mener den krevende situasjonen viser at livet ikke er for pyser, det er mange utfordringer som kan bli kastet på deg samtidig.



- Dere fikk en sønn sammen, som fyller to år i slutten av mars, hva vil du fortelle ham?

- Nå er han altfor liten til å forstå noe som helst, men han snakker jo om pappaen sin hver dag. De hadde et veldig nært forhold. Nicolai var eksepsjonelt stolt av Eik og gjorde alt for at han skulle bli en fantastisk gutt og godt rustet for å takle fremtiden.

Fast rutine

Det er veldig viktig å bygge videre på det fine forholdet de hadde. Eik skal føle at han husker pappaen sin, så derfor starter de to hver eneste dag med å se på bilder og film som de har av pappa og av pappa og Eik sammen. Mor og sønn prater om det de ser.

- Når han blir litt større og faktisk kan forstå hva som er skjedd, kommer jeg til å fortelle ham noe jeg selv tror på: At Nicolai ble kalt ut til større oppdrag ute i universet, og vi kommer til å treffe ham igjen, sier hun ettertenksomt.

- Inntil videre må vi bare tenke på at han er hos oss i våre hjerter, og at han er med oss i en eller annen form, ikke minst gjennom alle de gode minnene. Og når man savner ham eller tenker på ham, er det lov å prate med ham, sier hun

- Hvilke erfaringer har du gjort i denne sorgfasen som du tar med deg videre?

- Alle sier at tiden leger alle sår. Det er vanskelig å se for seg dét akkurat nå når man er så innmari langt nede. Men jeg skal jo innrømme at jeg merker at tiden hjelper, jeg får lengre tid mellom de store hullene og dype bølgedalene. Det blir lengre sorgpauser, svarer Jensen.

FØLER SORGEN: - Alle sier at tiden leger alle sår. Det er vanskelig å se for seg dét akkurat nå, sier Nina Jensen. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Enda tyngre

Men når sorgen først kommer, blir den enda tyngre å bære. Og hvis hun har lært noe, er det at du forstår virkelig hvem som er dine gode venner og hvem som betyr noe og hvem som ikke betyr noe etter en sånn prosess.

- Ikke minst blir livet satt veldig i perspektiv. Man skjønner hva det er som er viktig, hva som er uviktig, hva det er jeg ønsker å bruke tiden min på, og hva er det jeg ikke kommer til å kaste den bort på mer. Det gjelder både personer, ting og bekymringer som egentlig ikke betyr noen ting, sier hun igjen ettertenksomt.

Det mener hun kan være en lærdom som alle burde prøve å sette seg inn i, selv om de ikke har vært i en tilsvarende situasjon.

- Hva er det man sutrer og klager over til enhver tid, har du det ikke egentlig eksepsjonelt bra sammenliknet med 90 prosent av resten av verden? De tingene som er utfordrende i livet ditt, hva er det du kan gjøre med det? utfordrer hun oss på.

Overraskende valg

Høsten 2017 sa hun overraskende opp jobben som leder av WWF Verdens Nautrfond for å bli leder av Kjell Inge Røkkes nye havprosjekt. I dag er Jensen leder av Røkke-selskapet REV Ocean, som både satser på havforskning og å skape konkrete løsninger på miljøproblemene i havet. Men Røkke er ikke kjent for sitt grønne engasjement. Eller...?

- Jeg vil ikke kalle ham en typisk grønn investor, men han er åpenbart en dedikert og samfunnsengasjert person. Norge har i dag over 400 milliardærer, og han er en av svært få av dem som velger å bidra til fellesskapet gjennom sitt havengasjement, beskriver Jensen sin høyprofilerte eier.

Hun trekker også frem Røkkes engasjement for å gi funksjonshemmede like muligheter til et fullverdig liv gjennom Stiftelsen Vi og for å hjelpe talentfulle unge til å få stipender og videre utdanning gjennom Aker Scolarship.

- Jeg skulle ønsker at flere av de andre milliardærene faktisk viste tilsvarende samfunnsengasjement.

Eksepsjonell

- Hvordan er han å jobbe med, stemmer mytene vi har om Røkke?

- Alle har en eller annen form for mening eller tanke om Kjell Inge Røkke. Jeg vil si at han er et eksepsjonelt menneske, og jeg trives veldig godt med å jobbe for og med ham. Det er få mennesker som har imponert meg mer enn ham og som har overrasket meg mer positivt, svarer Jensen bestemt.

Hun beskriver mangemilliardæren som et ekstremt varmt og følsomt menneske som virkelig bryr seg om de som jobber for og med ham, og sine medmennesker. Jensen fremhever at Røkke er veldig opptatt av å få til ting, og ikke minst: Han går etter målene sine med det hun mener er en imponerende presisjon. Det tror vi på.

- Han har en kreativitet og kunnskap som går utenpå de fleste andre jeg har møtt, så det er veldig inspirerende å jobbe med ham. Han tok også ekstremt godt vare på meg og Nicolai i den ekstremt tøffe tiden, skryter Jensen.

OM KLIMAKRISEN: - Klokken er nok ti over tolv, men jeg er en evig optimist. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Evig optimist

Jensen arbeidet 15 år i miljøorganisasjonen WWF Verdens Naturfond. Hennes engasjement for klimaet, artsmangfoldet og ikke minst havet har alltid vært der. Hun har slått alarm en rekke ganger om at det går i feil retning. På spørsmålet om hvor pessimistisk hun er på klimaets og jordens vegne, svarer hun:

- Klokken er nok ti over tolv, men jeg er en evig optimist. Det er bare sånn jeg er skrudd sammen. Jeg tror at vi alltid kan finne en løsning, og vi har jo som mennesker tidligere klart å finne løsninger på store problemer.

Men klimaendringer er et komplekst og alvorlig problem. Jensen sier hun nå er ekstremt bekymret. Det går altfor langsomt, utslippene øker, og farten må betraktelig opp.

- Hvis alle land og næringslivsaktører gjør det de skal for at vi skal nå målene vi ble enige om i Paris-avtalen, tar det oss bare delvis veien. Da kommer man til omtrent tre graders oppvarming. Alle må øke ambisjonene, og vi må ta noen vanskelige valg. Jeg er optimist, men ingen må lure seg til å tro at dette blir enkelt.

Grønn kapitalisme

Kjell Inge Røkke er en kapitalist, med store interesser innenfor oljeservice, men den grå kapitalismen må erstattes. Spørsmålet er om det er mulig å forene grønn bærekraft med økonomisk vekst.



- Jeg tror ikke vi har noe annet valg. Samtidig er det ikke noe som heter økonomisk vekst inn i evigheten, og vekst for hva? spør Jensen retorisk.

- Vi jager så fælt etter denne økonomiske veksten, men hva er det egentlig den på lang sikt bidrar til? Vi ser at vi sakte, men sikkert spiser opp planeten vi bor på. I vår levetid har vi mistet mer enn 50 prosent av naturmangfoldet. Det får store konsekvenser for livskvalitet, matsikkerhet og vår langsiktige overlevelse.

- Kloden klarer seg nok, det er verre med oss...

Klimaendringene er i ferd med å løpe løpsk. Hun mener vår moderne livsstil fører til ser en økende grad av depresjon og frustrasjon blant folk, kanskje særlig i vår del av verden. Jaget etter urealistiske og unødvendige materielle goder er for mange en besettelse.

Jager

- Vi jager etter noe som vi ikke helt vet hva er, der vi skal tjene mer penger for å kjøpe og kaste mer ting vi ikke trenger. Vi tilegner oss eiendeler som vi bruker så mye tid på å vedlikeholde og bekymre oss for, istedenfor å leve her og nå.

Det tenker Jensen både er en refleksjon av de tingene hun selv har vært igjennom, men også det planeten vår trenger.

- Hvis vi alle hadde vært flinkere til å være til stede i vårt eget liv, leve her og nå, og bry oss litt mindre om alt det kunstige som vi omgir oss med, da tror jeg verden hadde vært et mye bedre sted.