NITO truer med sykehusstreik

NITO varsler streik ved tre helseforetak fra 4. februar hvis det ikke oppnås enighet i meklingen til uka.

I første omgang vil NITO ta ut 24 medlemmer i streik ved de tre helseforetakene Sykehuset Vestfold, Vestre Viken og Sykehuset Østfold. Ved en opptrapping kan i siste instans samtlige 5.500 NITO-medlemmer tas ut.

– I første omgang har vi gjort et kontrollert og ansvarlig uttak som tar hensyn til liv og helse, sier Brynhild Asperud, leder for NITO Spekter.

Det er planlagt møter hos Riksmekleren tirsdag 2. og onsdag 3. februar.

NITO forhandler sammen med Den norske jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forening i sammenslutningen SAN Helse. Spekter er motpart.

Jordmorforeningen har varslet at åtte medlemmer kan bli tatt ut i streik fra torsdag.

Meklingen skjer etter at det ble brudd i forhandlingene i desember. Det er konflikt om lønnsnivået som har vært hovedutfordringen.

– I dag henger ikke kompetanse og lønnsnivå sammen. Det må være viktig for arbeidsgiver at kritisk kompetanse ikke lekker ut av sykehusene på grunn av for lavt lønnsnivå, sier Asperud.

SAN har meldt plassoppsigelse for totalt 6.958 medlemmer.

