«Nødlandslaget» knuste Nations League-rekorden på TV 2

– Det har vært en uvirkelig uke med landslaget.

Nettavisen Økonomi oppdaterer saken.

På det meste så 900.000 seere «nødlandslaget» mot Østerrike på TV 2 og TV 2 Sumo onsdag kveld.

I snitt fulgte 693.000 hele kampen, som dermed er den mest sette Nations League-kampen på TV 2-kanalene.

- «Nødlandslaget» var akkurat det nasjonen trengte nå. Utrolig gøy at seerne engasjerte seg og sluttet opp om denne gjengen med herlige outsidere, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i en pressemelding torsdag.

– For en historie

Få hadde nok på forhånd spådd at det norske laget ville kunne hamle opp med Østerrike, som slo Norge 2-1 på Ullevaal i september. Likevel benket et rekordhøyt antall seere seg foran tv-skjermen. Kampen endte til slutt 1-1 etter at Østerrike utliknet på overtid.

- Det har vært en uvirkelig uke med landslaget. To kamper forsvant, og så fikk vi inn «nødlandslaget» på den tredje - der Ghayas Zahid og Jørgen Strand Larsen erstattet Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Og så ender det med at over 900.000 seere følger våre nye helter i 2. omgang. For en historie, kommenterer TV 2s sportsredaktør.

Den forrige Nations Leauge-rekorden kom da Norge slo Nord-Irland 1-0 i oktober. Oppgjøret ble sett av 671.000 tv-seere.

Reklame Nå: Black Week er igang hos Fjellsport med kupp på hundrevis av varer