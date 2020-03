Noen vil tjene grovt økonomisk på ettervirkningene av koronaviruset

Milliardærene Kjell Inge Røkke og Petter A. Stordalen har noe felles.

Da jappeboblen sprakk i Norge på slutten av 1980-tallet, ga det en økonomisk tsunami som feide seg med alt: De største bankene gikk overende og ingen norske investorer satt med kontanter til å kjøpe opp eiendelene.

Men to personer så sitt snitt til å gjøre oppkjøp:

Trålerreder Kjell Inge Røkke kom til Norge med 2,5 milliarder kroner og god kontantstrøm.

Petter A. Stordalen fikk kloa i konkursboet til Steen & Strøm og bygget etterhvert en kjøpesentergigant.

I etterdønningen av dype finansielle kriser erfarer alle som skal selge eiendommer og bedrifter lærdommen i ordtaket «det er dyrt å selge høns i regnvær», mens interesserte kjøpere lærer at cash is king.

Forskjellen var at rentene lå på rundt 15 prosent, mens bankene ikke hadde kapital. I tillegg var mange bransjer overetablerte etter år med ellevillt lånebasert forbruk. Mange av bedriftene og bankene som gikk nedenom hadde ikke livets rett.

Et fellestrekk med mange økonomiske kriser er at de var vanskelige å forutse, men lette å forklare i ettertid. Et annet fellestrekk er at de ofte blir utløst av noe uventet og uforutsett - en såkalt svart svane - som korona-viruset.

Akkurat nå lager finansfolk over hele verden modeller og analyserer hvordan verden vil se ut økonomisk om fem år. Det er en risikosport, men her er mitt forsøk:

1. Vi kommer til å reise mindre

Luftfarten og cruiseindustrien er krisens største tapere så langt. Norwegian er ikke alene om å stå på kanten av stupet, så det er grunn til å tro at både tilbud og etterspørsel etter reiser vil falle.

Konsekvensen av mindre konkurranse blir høyere priser og mindre reising.

Spørsmålet er hvor lenge det varer. Mitt tips er at reiseliv og turisme får et katastrofeår i 2020, men at det vil ta seg opp etterhvert som vi får kontroll over koronapandemien.

Derimot vil arbeidsreiser falle.

2. Hjemmekontor og videokonferanser til nye nivåer

Over hele verden er næringsliv, skoler og politikere over på digitale plattformer. Forhandlinger, daglige møter og undervisning har tatt skrittet over til Google Hangouts, Microsoft Teams og Zoom. Dette er en overmoden transformasjon, men koronakrisen har gitt mange et nødvendig puff.

Selv Stortinget og domstolene omfavner de nye verktøyene. Statsledere jobber fra hjemmekontor og fjernsynskanaler har både programledere og intervjuobjekter med på Skype eller FaceTime.

Jeg tror dette vil strupe reiselysten for å delta på møter, samtidig som mange erfarer at elektroniske møter er mer effektive enn langdryge, fysiske møter.

3. Et nytt dødsstøt for de fysiske butikkene

Varehandel og butikkjeder er hardt rammet av at kundene uteblir, slik at butikkene er stengt. De ansatte permitteres, mens husleien går videre.

Mens det ser svart ut har enkelte butikker og bransjer utnyttet situasjonen til å etablere drive in-butikker eller hjemkjøring.

For kundene er det en tilvenning, og mange vil oppdage fordelen av å slippe å gå i butikken. Det vil føre til en boom for distribusjonsselskaper som bringer varene hjem til folk.

4. Oljeprisen vil komme tilbake

Kampen mellom Saudi-Arabia og Russland om markedsandeler innen olje sendte oljeprisen i et stup som nå er forsterket av nedgangstider over hele verden. Med dagens priser på rundt 23 dollar fatet er store deler av produksjonen i den vestlige verden ulønnsom.

På kort sikt har det ført til en tankboom fordi investorer kjøper tankskip og lagrer olje i påvente av høyere oljepris. Det er forståelig. Alt annet lik skal lavere oljepriser på sikt betyr høyere etterspørsel og fortrenging av dyrere energi.

5. Raskere grønn omstilling

Men: For Norge illustrerer oljeprisfallet hvor avhengige vi er av olje og gass og hvor viktig det er å omstille økonomien. Et naturlig tiltak er å øke produksjonen av vindturbiner for havvind.

Når innenlandsøkonomien skal stables på beina igjen, må offentlig etterspørsel være en dynamo. Vi bør prioritere vedtatte tiltak som uansett skal gjennomføres, og få igang prosjektene raskere enn planlagt.

Store prosjekter for CO2-fangst ligger på bordet og vil bli gjennomført.

6. En større offentlig sektor

Det aller meste av økonomiske pakker så langt er lån og garantier for lån, samt utsatte skatter og avgifter. Selv om det er politikerne og det offentlige apparatet som har skrudd av lyset og lukket dørene til økonomien, så rammes private bedrifter hardt.

Økt gjeld til det offentlige er en konsekvens. En annen er at offentlige bedrifter som konkurrerer med private, for eksempel NRK, styrker sin stilling.

Dessuten erfarerer offentlig ansatte at de er skjermet mot økonomiske nedturer. Ingen blir oppsagt, alle beholder full lønn, og ingen blir permitterte. Legg på bedre pensjonsytelser og man får en solid miks av grunner til å velge en karriere i statlig eller kommunalt byråkrati.

7. Lønnsomme bedrifter består, eierne får svi

Gjennom Nordic Choice eier Petter A. Stordalen rundt 200 hoteller. Dette er lokale bedrifter som generelt er lønnsomme og som det er et behov for, både når det gjelder servering, overnatting og konferanser.

Ingen norske politikere vil løfte en finger for å redde milliardformuen til Petter Stordalen (eller rettere; til barna hans), men de ønsker heller ikke å la hotellene gå konkurs. Derfor retter støtten seg mot bedriftene, og ikke mot eierne.

Folk som sutrer over utbyttefest aner ikke hva som foregår og store tap eierne har tatt. Ingen av bedriftene til Petter Stordalen og Kjell Inge Røkke som får støtte til permitteringer vil betale en krone i utbytte.

Og uansett; dersom eierselskapene skulle gå konkurs, så står de moderne hotellene der klar for å bli drevet videre av nye eiere.

8. Oslo børs kommer til å sette nye rekorder

Etter at hundrevis av milliarder kroner har falt ut av Oslo børs, er det vanskelig å se lyspunkter. Men når alt er som mørkest har børsene en tendens til å snu raskere enn resten av økonomien. Årsaken er at børsen er en markedsplass hvor man kjøper og selger forventninger til fremtiden.

Børsen falt 40 prosent i 1998 og var tilbake til nye høyder etter to år.



Børsen ble halvert i 2008, og brukte fem år på komme tilbake.

Nå har Oslo børs falt med en fjerdedel siden nyttår og foreløpig bunnet ut. I det lange løp har slike bunner blitt fulgt av en langvarig oppgangstid.



Det er ingen naturlov som sier at Oslo Børs skal tilbake til nye rekorder, men over tid har aksjemarkedet gitt større avkastning enn risikofrie investeringer. Penger er billige når renta er lav og det er ikke så mange andre attraktive steder å plassere pengene.

9. Økonomisk oppgang neste år

De fleste tror at koronatiltakene varer minst til sommeren, og noen frykter at det vil pågå resten av året. Selv økonomiske analytikere er i tvil om hvor dyp krisen blir, og hvor fort vi kommer tilbake.

Nordea har tre scenarier for utviklingen kalt henholdsvis U-formet, V-formet eller L-formet.

HÅPET ER LYSEGRØNT: Den grønne streken var Nordeas opprinnelige spådom, mens de blå og den røde streken er dagens scenarier. Alle har et dypt fall i 2020, men en bratt rekyl tilbake til neste år. Foto: Nordea Markets

For 2020 venter banken en negativ vekst på 2,7 til 10,1 prosent i brutto nasjonalproduktet for fastlands-Norge, men banken tror på en rekyl opp igjen i 2021 med sterke vekstrater på fra 4,5 til 7,3 prosent.

«Skrekkscenariet» er en L-formet utvikling der vi får et bratt fall, og så en utflating på bunn. Men selv i det scenariet blir det bedre tider til neste år.

10. Cash is king

Selv om renta er lav, så er det ikke tilgjengelig kreditt for alle som vil kjøpe noe. Etter alt å dømme blir det billig å plukke opp både bedrifter, aksjer og eiendommer den neste tiden. Hvor mye det vil slå ut i boligprisene, gjenstår å se.

Hvis historien gjentar seg, vil nye milliardærer oppstå på ruinene etter denne krisen - slik Petter A. Stordalen og Kjell Inge Røkke etterhvert kjøpte opp kjøpesentre, hoteller og gamle industrilokomotiv som Aker og Kværner.

Sådann er kapitalismen.

PS! Hva mener du? Er du enig i disse 10 spådommene, eller har du andre oppfatninger? Del din mening gjennom å skrive et leserbrev!