Nok en nedtur for XXL - inntektsutviklingen skuffer

Inntektene faller for XXL, resultatet er klart dårligere enn det analytikerne ventet. Selskapet er selv skuffet over utviklingen.

Tall for andre kvartal fra sportsgiganten viser at inntektene i kvartalet er ned 6 prosent til 2187 millioner kroner. I Norge har inntektene falt med 11 prosent fra andre kvartal 2018 til 1005 millioner kroner.

Norge står for om lag 45 prosent av de totale inntektene, det samme gjør det svenske og finske markedet til sammen. I Sverige falt inntektene med 9,3 prosent i andre kvartal, mens de var svakt opp i Finland.

Det totale driftsresultatet før avskrivninger og renter endte på 143 millioner kroner, mens resultatet før skatt i andre kvartal var på 58 millioner kroner.

Bommet med 200 millioner

I gjennomsnitt ventet analytikerne at XXL ville oppnå inntekter i kvartalet på rett i underkant av 2400 millioner kroner. Driftsresultatet før avskrivninger og renter (EBITDA) var spådd å bli på 313 millioner kroner, mens analytikerne i gjennomsnitt trodde på et resultat før skatt på 93 millioner.

I første halvår satt XXL igjen med et resultat før skatt på 28 millioner kroner, ned fra 83 millioner i tilsvarende periode i 2018. Inntektene i årets seks første måneder er ned 200 millioner kroner til drøyt 4,2 milliarder.

Bonussmell

XXL opplyser i en børsmelding fredag morgen at de i andre kvartal har konsentrert seg om å redusere nivået på lagerbeholdningen, etter skuffende tall her i første kvartal. Dette har bidratt til å bedre kontantstrømmen, altså forholdet mellom innbetalinger/inntektsstrømmer og utbetalinger/utgifter.

Men resultatet i foregående kvartal påvirkes negativt av lavere leverandørbonuser på rundt 30 millioner kroner som følge av lavere innkjøpsvolumer.

XXL er skuffet over inntektsutviklingen og jobber med balansen mellom inntekter og bruttomarginer. I tillegg skal kostnadene over tid ned mot 25 prosent av salgsinntektene.

I 2019 skal XXL åpne fem nye butikker, hvorav to i Sverige, 2 i Finland og en ny sportsbutikk i Østerrike.

Ikke enige

Analytikerne er splittet i synet på at XXL-aksjen. Av elleve registrerte analyser, har seks av analytikerne en nøytral anbefaling, det vil si at de tror aksjen vil gjøre det omtrent like bra som aksjemarkedet fremover. Nåværende aksjonærer kan beholde de aksjene de har i selskapet.

Tre av analytikerne mener man bør kjøpe (mer av) aksjen, mens to anbefaler salg.

Les også: XXL-sjef Øivind Tidemandsen får kritikk for løvejakt

Ser vi på aksjeutviklingen det seneste året, har det vært en mer eller mindre sammenhengende nedtur, med et kursfall på bortimot 60 prosent (se grafen under). I løpet av det seneste året har markedsverdien av sportskjeden rast fra 9,4 milliarder kroner til i underkant av 4 milliarder.

STYGG SMELL: XXL-aksjen gikk på en kjempesmell for ett år siden, så kom en ny nedtur før jul, fulgt av enda en på forsommeren. Aksjen har så hentet seg noe inn igjen. Foto: (Oslo Børs/infront)

Det seneste året har vært turbulent for sportskjeden. I desember kom meldingen om at toppsjefen Ulf Bjerknes sluttet etter bare to måneder i sjefsstolen. Sjokkavgangen kom samtidig med at XXL hadde et katastrofalt dårlig salg fra Black Friday.

I første kvartal i år meldte XXL for første gang i selskapets historie om et fall i omsetningen.

Historisk bunn

Aksjen falt i slutten av mai til et historisk bunnivå, etter at Danske Markets spådde at XXL-kursen kunne falle helt ned til 17 kroner.

Men kursutviklingen hentet seg noe inn igjen. XXL-aksjen føk opp hele 20 prosent for akkurat en måned siden, da det ble kjent at fondet Altor hadde kjøpt aksjer for 250 millioner kroner i XXL.

Les også: Øivind Tidemandsen om den store nedturen: - Jeg skjønte at noe var galt

Den største aksjonæren, og dermed den største taperen i XXL, er Dolphin Management (Øivind Tidemandsen), som eier snaue 23 prosent av selskapet. Ferd AS (Johan H. Andresen med familie) eier i underkant av 9 prosent. Tidemandsen har nå tatt over som arbeidende styreleder i selskapet.