Nok et millionresultat for Russeservice

Russen bruker litt mindre penger bruker mindre penger hos Russeservice. Likevel har ikke sandefjordsfirmaet tjent mer penger på over ti år.

Med et årsresultat på 7,1 millioner kroner etter skatt, må vi nemlig helt tilbake til 2007 for å finne et år Russeservice satt igjen med mer penger.

Den gang satt man igjen med 7,2 millioner kroner etter at skatter og avgifter var betalt.

Ser vi nærmere på 2018 regnskapet, finner vi at russen har lagt igjen tre millioner mindre hos sandefjordsfirmaet enn de gjorde i 2017. Men kostnadsreduksjoner i alle ledd, gjør at at driftsresultatet likevel øker fra 6,2 til 7,7 millioner kroner.

Det er imidlertid ikke bare de siste årene selskapet har hatt solide overskudd. Nettavisen har gått gjennom samtlige regnskap fra 2005, og de viser at Russeservice tilsammen har tjent i overkant av 70 millioner på norsk ungdoms feiring av 13 års skolegang.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med ledelsen i Russeservice uten å lykkes.