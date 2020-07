Nordea knuser DNB og Danske Bank - tar solide jafs i markedsandelene

Både DNB og Nordea Norge vokser sterkt i personmarkedet, men Nordea grisebanker DNB og også Danske Bank i bedriftsmarkedet.

DNB og Nordea Norge ser ut til å klare koronakrisen svært så bra når vi ser på tallene for andre kvartal. Veksten er god i personmarkedet, og tapsavsetningene er ikke avskrekkende.

- Vi har hatt et veldig bra kvartal med en sterk underliggende drift og veldig god vekst både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Den annualiserte veksten i personmarkedet i kvartalet var på 13 prosent, mens i bedriftsmarkedet var den på 16,5 prosent.

- I personmarkedet er veksten primært innenfor boliglån, sier personmarkedsdirektør Randi Marjamaa i Nordea Norge til Nettavisen Økonomi. Annualisert vekst betyr kvartalsveksten omgjort til en årlig vekstrate.

Les også: Dette bør du kreve i boliglånsrente

15.000 nye kunder

Nordeas norske virksomhet kan vise til en samlet vekst i boligutlånene i andre kvartal på 11 milliarder kroner. Det inkluderer morbanken og Nordea Direct (tidl. Gjensidige Bank). Totalt fikk Nordeas norske virksomhet 14.500 nye privatkunder gjennom kvartalet.

Men det er på bedriftssiden at Nordea nå knuser sin gamle hovedkonkurrent DNB. Bedriftsutlånene til Nordea Norge økte i foregående kvartal med 16 milliarder i et kvartal der DNB var forsiktige og måtte tåle et stort fall.

I tillegg melder Danske Bank Norge (tidl. Fokus Bank) om et fall i utlånene på 2 prosent til bedriftene i andre kvartal. Banken har hittil i år måttet skrive ned de totale kundeutlånene med 4,23 milliarder. Det resulterer i et underskudd på hele 2,5 milliarder for perioden januar til juni.

DNB er riktig nok klart større enn Nordea Norge, men reduserte bedriftsutlånene i forrige kvartal med nesten 60 milliarder kroner. Det er en nedgang i kvartalet på hele 5 prosent. Nordea økte derimot utlånene til bedriftene i foregående kvartal med rundt 4 prosent.

Definitivt

- Så dere tar markedsandeler?

- Vi tar definitivt markedsandeler og har sjelden sett en så høy kundeaktivitet. Nordea har ikke endret kredittpolicyen og har en stabil drift. Vi er tett på kundene våre, var tidlig ute med bruk av online-møter og har vært åpen hele veien.

- Hvilke banker tar dere kunder fra?

- Vi tar fra konkurrenter generelt. Undersøkelser vi har gjort viser at vi har en god score på omdømme og vurderes som relevante og solide, sier Marjamaa. Hun kan konstatere at de fikk 1300 nye bedriftskunder i foregående kvartal.

Marjamaa kan derfor glede seg over et sterkt kvartal til tross for at det så vært dystert ut i Norge ved inngangen til kvartalet.

Les også: Gladnyhet fra sjeføkonom - ingen renteendringer i sikte

Mindre kortbruk

- Hvor hardt ble Nordea påvirket av koronakrisen i foregående kvartal?

- Vi ble påvirket i form av noe lavere inntekter, primært på grunn av mindre kortbruk, men transaksjonsvolumene gikk opp ved utgangen av juni, svarer Marjamaa.

Og bankene tjener mer på utlån. Nettavisen skrev nylig at bankene denne våren har økt boliglånsmarginene i takt med rentenedsettelsene fra Norges Bank. Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener gode boliglånsrenter i dag bør ligge ned mot 15-1,6 prosent. Det kan du få i Nordea.

- Etter det seneste rentekuttet er vår billigste flytende boliglånsrente 1,55 prosent. Kundene kan også binde renten i ti år fremover til 2,19 prosent. Vi har en ekstraordinær nullrentesituasjon i Norge, minner Marjamaa om.

Hun medgir at også Nordea har noe bedre marginer på utlån. Innskuddsmarginene faller fordi bankene ikke kan sette innskuddsrentene til under 0.

Les også: Sbanken tar markedsandeler

Raskt tilbake

- Men med de rekordlave innskuddsrentene, tar kundene penger ut av banken?

- Vi så i slutten av mars at det var netto uttak fra fondene og penger inn i banken. Men fondssalget har kommet raskere tilbake og mye raskere enn under finanskrisen for drøyt ti år siden. I andre kvartal kjøpte kundene våre netto fond for 2,7 milliarder, svarer Marjamaa.

Og de aller fleste pensjonspengene havner nå i ordninger med 80 til 100 prosent aksjer. Folk sparer kanskje smartere enn de gjorde før, tror den tidligere direktøren for Nordea Liv.

Men koronaskrisen skaper likviditetsproblemer for mange av kundene. Ifølge Marjamaa er totalt 15.000 privatkunder og 1300 bedriftskunder innvilget avdragsfrihet frem til høsten. Koronakrisen stengte ned Norge og skapte til dels store problemer for bankenes kunder.

Les også: Aldri har studierenten vært lavere - dette er mest lønnsomt (+)

Buffer

- Frykter du en tapsbølge til høsten og vinteren?

- Nei, jeg gjør ikke det. Totalt for den norske virksomheten har vi satt av 1,3 milliarder i tapsavsetninger. Mesteparten av dette er på bedriftskundene, og historisk har vi sjelden tap i privatmarkedet.

- Og jeg understreker at dette er ikke tap per i dag, men en buffer der det er tatt høyde for alle mulige scenarier. Det er stor usikkerhet, sier Marjamaa.

Et diskusjonstema denne våren har vært boliglånsforskriften. Adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge vil ha den midlertidige forskriften opphevet.

Opphevet

Forskriften er også satt ut av spill midlertidig ved at Finansdepartementet har innført en midlertidig fleksibilitetskvote på 20 prosent. Med andre ord kan bankene fravike kravene i forskriften i hele 20 prosent av lånesøknadene.

Marjamaa peker på at de seneste månedene har det vært en voldsom aktivitet i boligmarkedet.

- Vi har vært positive til forskriften, men også lempingene vi har hatt, og vi tror myndighetene fortsatt vil holde på lempingen.

- Og mye av svaret på hvordan det går i Norge, får vi nok i september og oktober når bildet for de små og mellomstore bedriftene blir klarere, spår Marjamaa.

Bedre hotellmarked

En ferierende personmarkedsdirektør kan konstatere at enkelte næringer «helt klart» har utfordringer, som reiselivsnæringen og flybransjen. I andre bransjer går det bedre.

­- Jeg reiser for tiden rundt i Norge på ferie og ser at som mange andre at hotellene nå er i god drift. Men til høsten får vi svaret på om bedriftene bruker servicenæringene og hotellene.

- Men du er optimistisk foran høsten og vinteren?

- Jeg er definitivt optimistisk på bankens vegne, men også på vegne av AS Norge. Jeg tror mange er positivt overrasket hvor raskt økonomien er kommet tilbake. Det blir en god sommer, spår Marjamaa.