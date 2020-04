Nordea med kjempeavtale - Unio-medlemmer får superbetingelser

Nordea Direct har inngått en stor med arbeidstakerorganisasjonen hvis medlemmer nå tilbys superbetingelser vanlige Nordea-kunder bare kan drømme om.

Nordea Norge tok våren 2019 over Gjensidige Bank fra forskringsselskapet Gjensidige. Denne banken ble i februar i år omdøpt til Nordea Direct som et helt separat banktilbud fra Nordea.

Det er den nye banken som nå har inngått en avtale med Unio (se faktaramme) om å bli deres nye medlemsbank.

Fakta Unio ↓ Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede.

Organisasjonen er ifølge hjemmesidene Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Totalt har Unio om lag 375.000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund.

Unio ble etablert i 2001 under navnet Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, men skiftet i 2006 navn til Unio.

Forbundene som omfattes av avtalen er blant andre Utdanningsforbundet, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund og Akademikerforbundet. Et stort forbund som Norsk Sykepleierforbund har imidlertid valgt å stå utenfor bankavtalen.

Kjempeavtalen har en varighet på tre til fem år og skal gi Unios 230.000 medlemmer bankens beste priser på boliglån og sparing.

1,7 prosent

Unio-medlemmene får nå tilbud om boliglån til en rente fra 1,79 prosent. Medlemmer mellom 18 og 34 år kan låne til sin første bolig (Boligstart) til en rente fra 1,69 prosent. De som er under 34 år kan også se frem til en gebyrfri dagligbank. I tillegg tilbys Unio-ansatte medlemspris på sparekonto og medlemsrabatt på kredittkort.

– Unio valgte å samarbeide med oss på grunn av vårt gode medlemstilbud, vår service og våre enkle løsninger, sammen med vår evne til å skape et tett samarbeid med organisasjonen, sier adm. direktør Krister G. Aanesen i Nordea Direct til Nordea Norges hjemmesider.

– Jeg er glad for at vi lanserer et konkurransedyktig banktilbud til medlemmene våre, sammen med Nordea Direct, sier leder Ragnhild Lied i Unio.

Tøff kamp

Det er nå en hard kamp mellom bankene om de store kollektivavtalene, superavtaler med store ansatteorganisasjoner. Akademikerne har en gunstig avtale med Danske Bank.

- Bankmarkedet har gått fra en konkurranse om individene til en konkurranse om innkjøpere. Det har presset marginene til bankene drastisk, uttalte adm. direktør Einar Espolin Johnson i Akademikerne Pluss til Nettavisen Økonomi for noen uker siden.

Men Nordeas tilbud til de yngste Unio-medlemmene matcher ikke helt det unge LO-medlemmer har kunnet få fra begynnelsen av april. I Sparebanken Østlandet og SpareBank 1 SMN får de nå låne til lave 1,60 prosent i nominell rente når de tar opp et førstehjemslån.

Ned mot 1,7 prosent

Ordinære medlemmer til LO-leder Hans-Christian Gabrielsen kan gjennom LOfavør låne innenfor 75 prosent av verdien til nominell rente fra 1,80 prosent. Renten er lave 1,70 prosent hvis lånet er innenfor 50 prosent av antatt markedsverdi.

Den store medlemsorganisasjonen Akademikerne får altså gjennom sin avtale med Danske Bank svært gode betingelser både på boliglån og sparekonti.

Fra april kan unge akademikere under 34 år ta opp et boliglån inntil 85 prosent av antatt boligverdi til en effektiv rente fra 1,76 prosent. Akademikere over 34 år får låne til 1,86 prosent effektivt.

Klart dårligere

Hvis vi ser på de beste individuelle betingelsene i Finansportalen.no, tilbyr Sparebanken Øst et såkalt nybyggerlån innenfor 70 prosent av takst til en effektiv rente på 1,86 prosent. Forutsetningen er et lån på minimum 2 millioner kroner.

Men gjennomgående ligger de individuelle betingelsene på over 2 prosent, i hvert fall ut fra offisielle tall.

Et ordinært boliglån i Nordea gis til en effektiv rente på 2,36 prosent, så det er et ganske stort sprang ned til det Unio-medlemmene tilbys. Men Nordea tilbyr såktalt grønne boliglån til rett over 2 prosent, og viktige kunder - Premium-kundene, kan låne til 2,15 prosent.

De beste fastrentetilbudene i markedet er nesten like gode. Lån med 3 års rentebinding gis til rett over 2 prosent. Selv om du vil binde renten på boliglånet ditt i hele 10 år fremover, kan du gjøre det til drøyt 2,3 prosent.