Nordea satser på finans - blar opp 5,75 milliarder for fransk selskap

Nordea har inngått en avtale med franske Société Générale om å kjøpe alle aksjene i datterselskapet SG Finans AS.

Planen er ifølge en pressemelding torsdag morgen å slå sammen virksomheten sammen med Nordeas nordiske finansieringsselskap Nordea Finance.

SG Finans finansierer utstyr og factoring, har 360 medarbeidere med hovedsete i Norge, og selskapet har virksomhet i Norge, Danmark og Sverige.

Oppkjøpet av SG Finans passer ifølge pressemeldingen godt inn i Nordeas prioritering av kjernevirksomheten i Norden.

– Vi er glade for å kunne offentliggjøre denne handelen. SG Finans driver en vellykket virksomhet med veldig fornøyde kunder i tre av de fire hjemmemarkedene våre. Dette oppkjøpet styrker evnen vår til å gi råd og hjelp til små og mellomstore bedrifter i forbindelse med deres finansielle behov, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen i Nordea.

5,75 milliarder

Den avtalte kjøpsprisen for SG Finans utgjør 575 millioner euro, altså om lag 5,75 milliarder norske kroner. Det er 7 prosent over den bokførte verdien av selskapet. Nordea venter at handelen vil påvirke den samlede årsinntekten i konsernet med omtrent 140 millioner euro, ca. 1,4 milliarder kroner.

SG Finans ha om lag 50.000 bedriftskunder i Norge, Sverige og Danmark. I forbindelse med transaksjonen har Nordea Finance og Société Générale Equipment Finance inngått en avtale om kommersielt partnerskap.

Adm. direktør Snorre Storset i Nordea sier at Norge er et vekstmarked for Nordea-konsernet. Nordens største bakngruppering har som mål å ta ytterligere markedsandeler.

Knalltøff konkurranse

- Dette gjør vi hver dag i knalltøff konkurranse med de andre bankene, men også gjennom eksempelvis oppkjøpet av Gjensidige som ble gjennomført tidligere i år. Nå ønsker vi SG Finans velkommen, det vil gjøre oss godt rustet til videre vekst, sier Storset.

Kjøpet av SG Finans forutsetter en godkjenning fra myndighetene, og kjøpet ventes å være klart i løpet av andre halvår i 2020.