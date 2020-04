Nordea senker faste boliglånsrenter for tredje gang på kort tid

Fastrentelån er nesten like billig som flytende boliglånsrenter.

Nordea Norge opplyser tirsdag at de setter ned fastrentene på lån med tre års binding med 0,33 prosentpoeng. Det er tredje gang på kort tid at Nordea setter ned fastrentene.

– Det er en spesiell tid vi er inne i nå, dette påvirker rentemarkedet. Vi velger å kutte fastrentene for tredje gang på kort tid, sier personmarkedsdirektør John Sætre i Nordea Norge i meldingen.

Nordea ser nå en tydelig justering blant kundene som velger å binde boliglånsrentene (se også lenger ned) og velger å sette ned fastrentene igjen.

Vesentlig økning

– Vi ser en vesentlig økning i interessen for rentebinding blant kundene. Fortsatt er andelen lav i forhold til de som velger flytende rente, men vi ser at flere nå ønsker å orientere seg om fastrente. Det er kanskje ikke helt unaturlig nå når flere føler større usikkerhet rundt økonomien, sier Sætre.

Tar du opp en boliglån i Nordea med fast rente i 3 år fremover, kan du nå gjøre det til en nominell rente på 2,10 prosent, effektiv rente 2,20 prosent. Forutsetningen er at du låner minimum 2 millioner kroner, og at lånet ditt ikke overstiger 75 prosent av antatt markedsverdi for boligen.

Unge Nordea-kunder i alderen 18 til 34 år får en nominell rente på lave 2.05 prosent de nærmeste 3 årene innenfor 85 prosent av markedsverdien.

- Spesiell tid

Er du villig til å binde boligrenten enda lenger, kan du gjøre det til en effektiv rente på 2,19 prosent i 5 år, 2,56 prosent i 10 år. Skulle rentenivået endre seg i perioden, betaler du denne renten uansett om rentenivået går opp eller ned.

– Dette betyr at fastrentene er nær på nivå med den flytende. Beste flytende rente er Grønt boliglån til 1,95 prosent, fortsetter han.

0,20 prosentpoeng i renteforskjell for et lån på 2 millioner kroner utgjør i utgangspunktet 4000 kroner i året før skatt, 333 kroner i måneden.

Gjennomsnittet

Rentene på et fastrentelån skal gjenspeile det markedet tror er gjennomsnittet av den flytende renten i perioden fastrenten gjelder. Disse renteforventningene har falt kraftig.

Rentene på den tiårige norske statsobligasjonen, som indirekte påvirker lange fastrentelån, ligger for tiden under 0,8 prosent (se grafen under).

LANGT UNDER 1 PROSENT: De lange norske statsobligasjonsrentene har falt til langt under 1 prosent. Det er med på å gi lavere fastrenter til boliglånskundene. Foto: (Trading Economics)

Profesjonelle aktører i rentemarkedet kan binde renten til rett over 1 prosent.

Disse swaprentene - bindingsrentene - styrer i veldig stor grad rentene du må ut med for et fastrentelån. Gjennomgående ligger fastrentelånene en drøy prosentenhet over swaprentene med tilsvarende løpetider, 3, 5 og 10 år.

Norske låntakere binder i liten grad boligrenten, i motsetning til land som Danmark og ikke minst USA. Fastrenteandelen i bankene pleier å være på mellom 5 og 10 prosent. Det endrer seg med de rekordlave fastrentene.