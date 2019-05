Nordea-strateg med dårlig nytt før sommerferien: - Det blir dyrt

Det ligger an til at nordmenn får tidenes kronesmell i sommer.

- Det blir dyrt, så det er bare å lukke øynene og betale på ferie i år, sier Lars Mouland i Nordea Markets til Nettavisen.

Middag på restaurant, hotell, alkohol og strandstoler. Alt sammen ligger an til å bli rekorddyrt for nordmenn på ferie i land som Spania, Hellas og Frankrike i sommer.

Med rundt tre uker igjen til skoleferien og fem uker igjen til fellesferien, er det ikke lenge igjen til mange nordmenn skal utenlands på ferie. Turoperatørene har i år dumpet prisene til rekordbillige nivåer.

Fly- og hotellprisene er kanskje billige, men når nordmenn først kommer til ettertraktede feriesteder som Spania kan det fort bli dyrere enn forventet. Den norske kronen har lenge vært temmelig svak mot euro, og i lys av oljeprisfallet de siste dagene, har den blitt enda svakere.

Ser man på grafen under, ser man hvorfor norske turister for alvor må tenke over pengebruken inn mot årets sommer. Kronekursen har faktisk aldri vært så svak mot euro på vei inn i en sommerferie før.

Kronekursen har aldri vært så høy mot euro på vei inn mot sommerferien som nå. Foto: Infront

Fredag formiddag koster en euro 9,78 kroner. Det er ikke mange dagene siden kronen var helt nede i 7,10 mot euro:

Norske analytikere har slitt med å forklare hvorfor den norske kronen er så svak. Oljeprisfallet de siste dagene har gjort at kronen har svekket seg enda mer mot euro. Foto: Infront

Spår at kronen forblir svak over sommeren

Nordea-strateg Lars Mouland følger valutakursene tett. Han kan ikke gi norske turister gode nyheter inn mot sommerferien.

- Kronen vil nok styrke seg, men det blir nok først i 2020. Norges Bank er vel så og si den eneste sentralbanken i den vestlige verden som kommer til å heve renten i tiden fremover. I USA kommer rentene til å senkes. Vi har fortsatt veldig lave renter sammenliknet med amerikanerne. Oppsummert så må det nok flere rentehevinger til for at kronen blir populær blant utlendinger, sier Mouland til Nettavisen Økonomi.

Oljeprisen har skylden

Prisen for ett fat brentolje har de siste tre dagene falt fra 70 dollar til 65 dollar. Det gjør at den norske kronen svekkes ytterligere.

- Det er generelt mye uro i markedet. Børsene har falt mye i verden i det siste, og kronen har egentlig svekket seg mindre enn man kunne forvente ut ifra aksjefallet og oljeprisen. De siste ukers økte forventninger om renteheving motvirker nok kronesvekkelsen noe, sier Nordea-strateg Mouland.

- Så det er stort sett oljeprisen som svekker kronen akkurat nå?

- Ja, på kort sikt pleier det å være en rimelig tett sammenheng mellom oljeprisen og kronekursen. Men oljeprisfallet er nok ikke på sikt nok til å kunne hindre Norges Bank i å heve renten, sier Mouland.

Fredag får du cirka 92 norske kroner for 100 svenske kroner. Foto: Infront

Oljeprisen faller

Prisen for et fat nordsjøolje er for tiden på sitt laveste siden slutten av mars. Midt på dagen fredag handles den for like under 64 dollar fatet. Nedgangen kommer etter at den amerikanske administrasjonen for informasjon om energi (EIA) la fram tall for amerikanske råoljelagre. Lagertallene viste kun en nedgang på 300.000 fat - langt lavere enn ventede 1,4 millioner fat.

«Prisfallet startet rett før 17.00 sentraleuropeisk tid i går i etterkant av USAs oljestatistikk. I tillegg ble det spekulert i om Det hvite hus går mot en mykere tilnærming når det gjelder import av olje fra Iran etter at den amerikanske spesialrepresentanten for Iran, Brian Hook, kommenterte at mindre innkjøp av iransk olje kunne bli lov», skriver DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen i sin morgenrapport fredag.

Videre skriver Martinsen at markedet har ikke glemt Trumps uventede avgjørelse fra november i fjor, da han overrasket ved å gi dispensasjon til åtte importører av iransk olje: «All usikkerhet når det gjelder amerikansk tilnærming mot Iran kan gi fallende oljepriser».

Oljeprisen ble sendt ytterligere ned fredag morgen etter at Trump annonserte fem prosent toll på alle varer fra Mexico fra 10. juni. Dersom ikke innvandringen fra Mexico avtar, vil tollen fra 1. juli øke til 10 prosent og videre til 25 prosent i oktober.