Nordea venter historisk lav krone i år

Førjulsturen din kan bli svindyr.

Den norske kronen har svekket seg kraftig de siste ukene fra et allerede veldig svakt nivå og ligger nå og vaker rundt ti kroner for en euro og ni kroner for en dollar.

Men bunnen er på ingen måte nådd, skal vi tro ekspertene i Norges nest største bank, Nordea.

I en rykende fersk analyse skriver de at de venter at kronen skal svekke seg til 10,25 kroner mot euro og 9,50 kroner mot dollar.

Slår spådommene til, vil det være de laveste kronen noen gang har ligget på, mot begge de to verdensledende valutaene.

Anslagene er også en ekstrem reversering fra hva Nordea trodde tidligere i år. I januar spådde storbanken at euroen ville ligge på 9,30 kroner ved utgangen av året og dollaren på 7,75 kroner.

Svindyrt

Det betyr at alle nordmenn som kunne tenke seg en førjulstur til Paris, Berlin eller New York, må belage seg på å betale mer enn de noensinne har gjort.

- Vi ser at valutamarkedet er mye preget av usikkerheten globalt og kronen har vist seg å ikke være særlig attraktiv i et slikt klima. Brexit ligger dessuten som en klam hånd over markedet og handelkrigen bidrar også negativt. Alt det trekker kronen ned, sier Joachim Bernhardsen, valutaanalytiker i Nordea Markets, til Nettavisen.

Han viser dessuten til at kronen vanligvis svekker seg inn mot nyttår. Han tror det er grunn til å tro at vi får se noe liknende i år, selv om det altså betyr rekordsvak krone.

- Det er store bevegelser og på ti kroner mot euro begynner det å bli «luftig». Samtidig er det nok riktig å si at valutamarkedet globalt ikke har den samme historiske forankringen som vi har hjemme i Norge. Det er en psykologisk barriere å passere de historiske toppunktene i antall kroner mot dollar og euro, men dette er nok viktigere for oss her i Norge enn det ute, sier Bernhardsen.

Han understreker at hvis du har planer om en shoppetur til utlandet flr jul, finnes det alternativer.

- Hvis du har lyst på en billig utenlandstur, er det nok bedre å dra til Storbritannia eller Sverige, som begge i likhet med Norge har en svak valuta nå, sier valutaanalytikeren.

Kan være negativt

Selv om svak krone gjør ferieturen din dyrere, og kan føre til at enkelte importerte varer blir dyrere i butikken, er det bred enighet om at en svak krone er bra for norsk økonomi.

Faktisk trekker Nordea fram en sterkere krone som en potensiell trussel mot det ellers ganske positive bildet de tegner av norsk økonomi, der de attpåtil spår en renteheving allerede i september. De tror imidlertid ikke det vil påvirke kronen nevneverdig.

"Tidligere ville vi nok også nevnt en rask og kraftig styrking av NOK som en nedsiderisk til vårt bilde. (....) Men erfaringen fra de siste årene er at betydningen av rentedifferansen for krona har avtatt markant. Skifter i risikosentimentet er langt viktigere drivkraft for øyeblikket. At høye renter ikke tiltrekker seg økt kroneinteresse nå er derfor ikke så rart. Et års rentegevinst fra å ligge i norske kroner kan spises opp over natten ved selv en forsiktig forverring av risikosentimentet. En tweet er nok", skriver sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets i oppdatering.