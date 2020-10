Nordeas eksperter avviser at Trump er best for aksjemarkedet

Er det opp til aksjemarkedene, får USA en ny president om noen uker.

MAJORSTUEN (Nettavisen Økonomi): Nordea Markets hadde torsdag invitert til et lite presseseminar om aksjemarkedene.

Et av temaene var USA og det forestående presidentvalget, der utfallet kan ha betydning også for aksjemarkedene. Og skal vi tro Nordea, er det ingen tvil om hvem vi bør heie på.

- Myten om at Donald Trump er den aksjevennlige kandidaten og Joe Biden den aksjefiendtlige, er en sannhet med modifikasjoner, sa analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea på presseseminaret.

På spørsmål fra Nettavisen om hvorfor Joe Biden er den beste for aksjemarkedene, svarer Bernhardsen slik:

Les også: Twitter blokkerer deling av kontroversiell Biden-artikkel - Trump er rasende

Får i gang økonomien

- Biden bidrar til å få økonomien i gang igjen i USA. Det er noen negative forhold også, Biden kan øke skattene litt, men vi tror ikke han får til å gjøre så mye som han har sagt han skal gjøre.

- Det er beroligende tendenser i markedet ved at Biden fester grepet i markedet. Det er 85 prosent sannsynlighet for at han tar seieren i presidentvalget, sa Bernhardsen på seminaret.

Han trakk også frem at Biden langt bedre forhold til Kina bedre stemning i markedet.

Ifølge Bernhardsen er det ekstra stor usikkerhet i år knyttet til presidentvalget og at Trump ikke gir fra seg makten. Det er en av grunnene til at markedene heier på Biden.

Avklaring

Usikkerheten om utfallet er det verste for markedene.

- Når du du får et resultat, er ikke det viktigste om det er Biden eller Trump som er seierherren, men du får en avklaring. Men markedet tar nok ut mye av det potensielle løftet vi kan få i forkant hvis Biden opprettholde forspranget på meningsmålingene.

Biden har sagt at han reversere halvparten av skattekuttene som Trump har kommet med.

- Gjør han det, er det utvilsomt negativt for markedet, sier Bernhardsen.

På meningsmålingene har Biden for tiden et nokså klart forsprang på Trump. Men hva hvis den sittende presidenten mot formodning skulle vinne valget?

Les også: - Dette er en kjempetabbe av Donald Trump

Lav sannsynlighet

- Det er vurdert som en ganske lav sannsynlighet. Grunnen til at det er gått bedre i det siste, er forspranget til Biden. Sannsynligheten for et usikkert utfall er blitt mindre, svarer Bernhardsen.

- For Norges del, spiller det noen stor rolle om hvem som vinner valget?

- Nei, det tror jeg ikke. Ser du på renter og valuta, tror jeg ikke at det har all verden å si. Det som kan ha en effekt, er at vi tror Biden kommer med mer stimulanser til økonomien. Hvis renten kommer fortere opp internasjonalt, vil det gjøre det lettere for Norges Bank å heve renten også, svarer Nordea-analytikeren.

Nordea er generelt optimistisk til aksjemarkedet fremover. Sjefstrateg Erik Bruce sa på seminaret at det ser ut som vi får den utskjelte V-formede oppgangen i markedet: Et kraftig fall avløses av en kraftig oppgang.

- 2020 ser dårlig ut, men i 2021 kan vi være tilbake til der vi var i 2019, sa Bruce og viste til analytikernes forventninger.

Les også: Ble rasende etter Trump-avgjørelse: Amy Coney Barrett grilles

Undervurderer

- Aksjeanalytikernes anklages ofte for å overvurdere inntjeningen. Det er ikke helt riktig, når økonomien er på vei ut av kriser, pleier de å undervurdere, spesielt kostnadskuttene bedriftene gjør under kriser, sa Bruce.

Men det er fortsatt en frykt for en ny stor lockdown i flere land, og at det kan bli en like dårlig inntjening som det var i andre kvartal.

- Vi tror ikke det, situasjonen er veldig annerledes. Det er få dødsfall i forhold til antallet som tester positivt, og sånn som det ser ut nå, har vi bedre kontroll, og jeg tror ikke vi trenger en full lockdown, sa Bruce.

Sjefstrategen sa at det er koronaviruset som hindrer en oppblomstring i økonomien, ikke stramme finansmarkeder eller folks tro på fremtiden.

Les også: Sjekk børshoppet! Analytikere tror aksjen kan doble seg igjen: – Enormt potensial (+)

Annerledes

Og koronakrisen er annerledes sammenliknet med tidligere kriser, fordi det denne gangen er spesielt tjenestenæringene som er rammet og ikke vareprodukjonen.

- Det er bra , fordi den dagen viruset gir seg, er det god grunn til å tro at forbruket og investeringene kommer tilbake. Veldig mye tilsier at når koronaviruset mister kraften, kommer økonomien tilbake, sa en optimistisk Bruce.