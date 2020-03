Nordic Choice permitterer flere hundre ansatte

Ansatte ved Petter Stordalens norske hoteller fikk mandag beskjed om at de blir permittert.

Det skriver Dagens Næringsliv.

– Reiselivet rammes nå veldig sterkt. Og det er særlig avbestillinger og utsettelser av konferanser som slår hardest ut, sier Torgeir Silseth, toppsjefen i hotellkjeden Nordic Choice, til DN.

Bestillingene har gått ned

Nettavisen skrev lørdag at Stordalen vurderte bemanningskutt.

"På grunn av sterkt reduserte reiser og færre gjennomførte større arrangementer, tar Nordic Choice Hotels nå tiltak for å sikre jobbene på lang sikt", heter det i en melding fra Petter Stordalens kjede lørdag.

Kjeden, som er Nordens nest største, opplever at antall bestillinger har kollapset i kjølvannet av coronaviruset og er ned spektakulære 50 prosent, skrev Nettavisen i helgen.

Liten interesse for konferanser

Silseth sier til DN at han aldri har opplevd et slikt omfang som dramatikken som coronaviruset nå påfører bransjen. Nordic Choice er nå nødt til å tilpasse kostnadene til inntektene, og det er hvert enkelt hotell som avgjør hvor mange ansatte som permitteres.

Det er imidlertid ingen tvil om at det blir flere hundre permitterte etter hvert, ifølge toppsjefen. Han trekker fram at alle hoteller med konferanser blir rammet av coronaviruset.

Nordic Choice hotels har rundt 190 hoteller i Norden og Baltikum.

Stordalen-kjeden er den siste av en rekke reiselivsaktører som har fått gjennomgå som følge av Coronaviruset som raser i store deler av verden.

Frykter for sommerturismen

Om sommerturismen i Norge blir påvirket av coronaviruset er foreløpig usikkert. Silseth sier til DN at han tror det er umulig å unngå at sommeren blir krevende, og at han antar at vi kan glemme den asiatiske trafikken.

Nettavisen har også tidligere skrevet om hvordan coronaviruset kan påvirke turismen til sommeren. Eirik Berge, kommunikasjonssjef i Visit Bergen, sa i februar at det da var litt tidlig å se konsekvensene av coronaviruset. Likevel har de fått noen avbestillinger på visningsturer i Bergen.

- Vi kan ikke se en klar trend ennå, men vi forventer at dette skal påvirke norsk turisme, fordi det påvirker kinesiske turisters muligheter til å planlegge reiser, sa han.

Han påpeker imidlertid at høysesongen for turisme i Bergen er mellom mai og september, men hvis coronaviruset varer i lang tid, kan det påvirke sommersesongen.

- Det blir interessant å se til høsten om volumet går ned. Det avhenger av tidshorisonten på viruset, men jeg tror den største effekten på kort sikt er at turoperatørene i Kina ikke kan booke reiser for noen før situasjonen er avklart, sa Berge.

