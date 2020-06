Nordmann henter én milliard kroner i USA for å revolusjonere byggebransjen: – Vi har satt oss hårete mål

Gründeren Jan Gunnar Mathisen skal hente en milliard kroner i USA for å realisere drømmeprosjektet om et spektakulært hotell og revolusjonere byggeteknologien.

Selskapet MIRIS har i mange år investert tungt i eiendomsbransjen. Men etter å ha sett hvordan byggebransjen er en klimaversting og har elendig produktivitet, fikk gründer Jan Gunnar Mathisen en åpenbaring.

– Jeg kommer fra teknologibransjen, men gikk så inn i eiendomsbransjen. Det er en bransje som sliter med to store utfordringer. For det første så har bransjen elendig produktivitet. Det blir dyrere og dyrere å bygge, uten at byggene blir bedre.

– For det andre er byggebransjen en klimaversting. Begge disse utfordringene løser vi langt på vei, sier Mathisen til Nettavisen.

Men det er ikke bare billig å forsøke å løse byggebransjens eksistensielle problemer. Det koster penger. Mye penger.

Spektakulært hotell

Nå skal dermed Mathisen, som selv eier 60 prosent av selskapet, hente over én milliard kroner (100 millioner euro) i USA.

Det skal brukes i første rekke til å bygge det han kaller et «spektakulært hotell». Målet med hotellet er at det skal være et fyrtårn for videre oppdrag.

MILLIARD: Gründeren Jan Gunnar Mathisen henter inn omtrent en milliard kroner til byggeprosjekt og ny teknologi. Her på tomten hvor Svartisen Glacier Resort skal bygges. Foto: Miris

– Vi satte oss ordentlig hårete mål. For det første skal vi bygge et spektakulært energipluss-hotell for velstående mennesker som er opptatt av natur og bærekraft, sier Mathisen.

Hotellet ved navn Svartisen Glacier Resort skal ligge klin inntil isbreen Svartisen i Nordland. (Se bilde øverst i saken)

Dette byggeprosjektet skal de løse ved hjelp av ny høyteknologi de har utviklet for å gjøre eiendomsdrift og bygging langt mer rasjonelt og miljøvennlig enn i dag.

Gjennom 3D, sensorteknologi og det Mathisen kaller «punktskyer» skal de kunne revolusjonere eiendomsbransjen om de får det som de vil.

– Dermed utviklet vi en teknologi for å flytte datasentrene ut dit folk bor og arbeider, da kan vi utnytte spillvarmen optimalt, samtidig som responsen på nettet, reduseres ved at beregningene skjer nærmere folk, sier Mathisen.

Korona-stopp

Grunnen til at pengene hentes over dammen er at amerikanerne er godt kjent for å tørre å tenke stort.

– Amerikanerne har en stor fordel fremfor oss nordmenn: De tør tenke stort. Samtidig er de grundige. Nå har de endevendt teknologien og eiendommene våre i månedsvis, og vi har vært oppe til eksamen ukentlig. Da er det gøy å endelig være i mål, sier Mathisen.

Men da koronaviruset slo inn for fullt, og stengte ned økonomien - ble det bråbrems på oppløpssiden for det norske selskapet.

– Men under hele krisen fortsatte sentrale medarbeidere og jeg å arbeide. Vi trodde at digitalisering og klima bare ville bli enda viktigere etter krisen, og der har vi fått rett, sier han.

Finansieringen skal skje gjennom konvertible obligasjoner, med andre ord lån som kan konverteres til aksjer. Ifølge selskapet er de veldig nært målstreken.