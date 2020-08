Nordmann solgte Michael Jackson-jakke til over en halv million kroner

Mannen fra Fredrikstad-området har signert en avtale med et museum som skal åpne dørene neste år.

Michael Jackson er for lengst blitt en av verdens største kulturikoner gjennom tidene, selv 11 år etter hans død.

Men «the King of Pop» lever fortsatt videre i utallige sanger, filmer, danser og effekter.

Spesielt det sistnevnte skaper stor interesse, og nylig la en norsk Jackson-entusiast ut en helt spesiell memorabilia på Finn.no.

- Nytt museum

Suveniren var derimot ikke noe hva som helst, men Jacksons egen «Pepsi-jakke» - brukt av popstjernen selv i blant annet en reklame fra 1987.

I tillegg hevder annonsen at klesplagget skal være signert av Jackson selv.

Selgeren, som er en mann fra Fredrikstad-området, vil helst være anonym, men sier til Nettavisen at den finansielle løsningen ikke er helt på plass enda.

- Den (jakken, journ.anm.) står oppført til 60.000 dollar. Jeg har foreløpig signert en kontrakt bare, og at beløpet skal betales innen 1. september, utdyper han om prisen som beløper seg til over 530.000 norske kroner.

SJELDEN: Jakken er også signert av Michael Jackson selv. Foto: Skjermdump / Finn.no

Han forteller videre at jakken er solgt til et museum og at kjøperen foreløpig er anonym.

- Det er snakk om et nytt museum som skal åpnes til neste år, utdyper selgeren.

Håver inn

Til tross for at annonsen for jakken ble lagt ut på Finn, hvor den ble priset til 799.000, ble salget gjort utenom den populære markedsplassen.

Ifølge selgeren kom handelen i stand via andre kontakter.

I annonsen kommer det fram at jakken ble anskaffet av dr. Arnold Klein, som selv hevder han fikk klesplagget i gave av Jackson etter flere års vennskap.

Det følger også med et såkalt «autentisitetsbrev» som bekrefter at superstjernen virkelig eide, og brukte, jakken.

IKONISK: Michael Jackson, her fra pauseunderholdningen på Super Bowl i 1993, er blant de største artistene noensinne. Foto: Rusty Kennedy (AP)

Våren 2019 ble det kjent at Jackson troner alene på inntektstoppen for avdøde stjerner.

«Billie Jean»-sangeren, eller rettere sagt rettighetene som er knyttet til Jacksons musikk, håvet inn 400 millioner dollar (3,5 milliarder kroner) i regnskapsåret 2018 (november 2017-oktober 2018), ifølge businessmagasinet Forbes.

Det går i all hovedsak ut på inntekter fra salget av en eierandel i EMI Music Publishing, samt fra Mijac Music-katalogen, en platekontrakt med Sony og andre prosjekter.

