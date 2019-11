Nordmann vraker papirfakturaen: Nå vil Vipps fjerne den helt innen tre år

Papirfaktura og det forhatte KID-nummeret ligger an til å forsvinne innen veldig kort tid.

LONDON (Nettavisen Økonomi): - Hver måned blir 4-5 millioner papirfakturaer digitalisert i Norge. Det blir 50 millioner i året. Det betyr at papirfakturaen er borte om tre år, sier Rune Garborg, sjef i Vipps, til Nettavisen.

Teknologiselskapet har lenge hatt en målsetning om å komme papirfakturaen og det forhatte KID-nummeret til livs i Norge. På kapitalmarkedsdagen til Vipps' største eier DNB la Garborg frem resultatene av arbeidet deres på det området så langt.

De viser at nordmenn nå er i ferd med å kutte ut å betale regningen sine ved å skrive inn tallene på et ark inn i nettbanken.

På årets ti første måneder er 30 millioner fakturaer blitt digitalisert i Norge. Det er like mange som de ti foregående årene til sammen. Men det er ikke slutt der.

De siste månedene har nemlig antallet som kutter ut papirfaktura økt videre.

Les også: Vipps: - Vi vil fjerne alle passord i Norge

Uvilje

Garborg mener dermed denne eksplosive veksten betyr at regninger i posten snart hører hjemme på historiens skraphaug.

SNART SLUTT: Rune Garborg i Vipps tror ikke vi har papirfaktura om få år. Foto: Halvor Ripegutu

Les også: DNB skal få mer penger fra kundene, men boliglånskunder slipper unna

- Uviljen til å betale papirfaktura blir bare større og større ettersom det blir færre som tilbyr det. Det betyr også at stadig færre bedrifter ønsker å tilby det. Dermed får du en kombinasjon av at bedriftene ikke lenger lar kundene betale med papirfaktura og at kundene selv går over på digital faktura. Dermed kan du fjerne den veldig, veldig raskt, sier han.

Selskap kan sende regninger direkte gjennom Vipps-appen. Eventuelt kan kunder nå selv scanne papirfakturaen via Vipps og betale den digitalt. Ved siden av det finnes det mer tradisjonelle digitale løsninger, som efaktura, som du får tilsendt rett inn i nettbanken sin.

Dyrt

Han mener også gebyret på papirfaktura, som kan være på femti kroner, taler i dens disfavær.

- Det er dyrt for forbrukerne ved siden av det er mye jobb og komplisert å betale med på den måten. Ved siden av dette er papirfaktura overhodet ikke miljøvennlig og mange ser at den må bort av den grunn, sier Garborg.

Les også: Kundene raser mot Vipps: – Fiks det!

- Du har en mor på 87 år. Hvordan skal folk på hennes alder klare å betale regningen hvis den ikke finnes på papir?

- Ja, moren min har aldri brukt nettbanken, og er ingen digital bruker, men likevel betaler hun nå regningene sine på Vipps. Det det forteller meg er at digitalisering er ikke fremmedgjørende hvis du bare gjør det enkelt nok, sier Garborg.

Snart slutt på kortnummer

Han tror også andre betalingsmåter snart er passé. Mer spesifikt tror han at måten de fleste av oss betaler på nett, der vi fyller ut et kortnummer på 16 siffer, utgangsdato og CVC-kode, står for fall.

Les også: Advarer mot ny svindelmetode: Stjeler BankID på telefonen

- Det er altfor vanskelig og fører til at mange avbryter kjøpet når de handler på nett. I 2019 forventer folk at det er mye enklere for dem. Jeg tror den måten å betale på snart er borte, sier Garborg.

Han tror heller ikke nettbutikkene er interessert i å bruke en slik løsning på sikt, ettersom en komplisert betalingsløsning kan føre til at folk avbryte kjøpet sitt. Etter høy pris er problemer med betalingen hovedgrunnen til at folk dropper å kjøpe varer på nett.

- Det blir veldig dyrt for bedriftene å gå glipp av den tapte inntekten, sier Garborg.