Nordmenn bruker rekordsum på julekalendere: Én gruppe peker seg ut

550 MILLIONER: Nordmenn bruker over en halv milliard kroner på adventskalendere, og det er store forskjeller mellom menn og kvinner. Foto: Montasje: Gorm Kallestad/Danske Bank (NTB Scanpix)

Nordmenn blar opp over 550 millioner kroner på adventskalendere, og stadig flere voksne vil være med på moroa. Her er tipsene for å gjøre julen litt billigere.

Byrået YouGov har spurt nordmenn om deres forhold til en sentral juletradisjon: Adventskalenderen. Undersøkelsen viser at tradisjonene er i stor endring, og stadig flere voksne tar del i det som brukte å være en tradisjon for barna. En tredjedel av nordmenn sier de enten skal kjøpe eller lage kalender til familien i år. Halvparten kjøper ferdig kalender, og 26 prosent lager. Resten gjør begge deler. Les også: Julie (24) så plutselig adventsstaken i full fyr - i år blir det ingen julelys Store forskjeller på menn og kvinner Det er spesielt kvinner som foretrekker å lage kalender, mens gutta heller kjøper fiks ferdig i butikken. De over 60 år er ikke særlig interessert i adventskalender, og hvis de enten er nordlendinger eller trøndere er det enda færre som ser seg bryet med det. ANBEFALINGER: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank. Foto: Danske Bank – Det som er litt artig, er at det er ikke lenger bare for barn. Flere og flere voksne kjøper julekalender til hverandre. Til partneren sin, mamma, pappa, søsken og så videre, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank. I undersøkelsen er det en tydelig trend mot å kjøpe kalender til partneren. Totalt 32 prosent av nordmenn kjøper til den man er sammen med. I aldersgruppen 18 til 29 er det 45 prosent som kjøper til partneren. Les mer om tips for å komme deg gjennom julen - selv med dårlig råd.



Julekalenderen har vært forbundet med å være en tradisjon forbeholdt barna. Men de senere årene har det vært en utvikling i retning av at voksne også vil være med på tradisjonen. – Butikkene har klart fôret på denne trenden. Det er blitt dyrere, og mye mer utvalg. Det er også blitt et sterkere forventningspress om å kjøpe julekalender og ta del i det, sier forbrukerøkonomen. Når det gjelder utvalg har det kommet både julekalendere med sprit, parfyme, luksussjokolade eller lego for barna. Kalendere koster vesentlig mer, og er mer forseggjort enn de var for bare noen år siden. Les mer: 14 eksperttips som sparer deg for julestresset Artikkelen fortsetter etter målingen. En av fem i undersøkelsen oppgir at de lager eller kjøper adventskalender til voksne i større grad nå enn de gjorde for tre år siden. Spesielt prislappen har vokst mye. I gjennomsnitt bruker vi 456 kroner på julekalenderen. Og totalt skal nordmenn punge ut 550 millioner kroner – bare på adventskalendere. – Det er mye penger. Og dette kommer i tillegg til alt annet i det som er årets dyreste høytid med mat, gaver, pynt og alt som hører med, sier Tvetenstrand. Les også: Ekspertenes åtte tips: Slik kommer du deg gjennom jula med dårlig råd Tips for å gjøre julen litt billigere – Det er fullt mulig å lage gode og fine adventskalendere uten at det koster skjorta, sier forbrukerøkonomen. Hun mener det er åpenbart at julehøytiden er den desidert dyreste tradisjonen nordmenn har i løpet av året, og at det er flere måter å gjøre det hakket billigere på. – Du kan for eksempel lage en kalender med opplevelser sammen, eller lage en rebus som peker til én gave på julaften. Eller du kan ordne hjemmelagde ting og fylle kalenderen med det. Det er klart det kan bli dyrt om du må gi en ny gave hver eneste dag i 24 dager. JULEKALENDER: Kvinner foretrekker å lage adventskalender med egne pakker, mens menn helst vil kjøpe fiks ferdig i butikken. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix) Det er en klar trend med at kvinner legger mer arbeid i de fleste juletradisjoner, mens menn har en tendens til å kjøpe direkte det de måtte trenge. Spesielt har det ført til at du kan finne mange menn springende rundt på kjøpesenteret en eller to dager før julaften. – Du må ikke rushe rundt. Da blir du mye mer ukritisk til egen pengebruk. Det er langt bedre om du forsøker å planlegge litt, sier Tvetenstrand. – Men hva om du er litt håpløs, og kjøper på tampen hvert eneste år? – Da kan du kanskje finne en søster eller en venn som kan hjelpe deg litt, så du kan outsource julehandelen litt. Du kan sikkert gjøre noe for å veie opp. For det er faktisk en god del som koser seg mye med både julehandel og planleggingen, sier hun. Les mer: Dette er fristene for å sende julegaver i 2019



