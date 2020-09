Nordmenn er for tjukke: Spesielt ett tiltak engasjerte på Debatten

Ifølge en ny undersøkelse er 75 prosent av menn overvektige, og 60 prosent av kvinner. Flere tar til orde for en økning i sukkeravgiften.

Temaet for NRK Debattens nye sending var nordmenns stadig økende vekt, og problemet det medfører for samfunnet. Ifølge en ny rapport koster nordmenns overvekt omtrent 65 milliarder kroner i året som følge av økte helsekostnader.

Debatt om sukkeravgift-økning

Saken vekker kraftig engasjement, og flere av debattantene under NRKs debattsending tok til orde for blant annet merking av kalorier og innhold på alle produkter, og et sunt og gratis måltid på skolen. Men det tiltaket som skapte mest debatt var forslaget om en ny sukkeravgift.

– Vi trenger smartere avgifter som flytter forbruk fra usunne til sunne varer. I dag har sukkerfri brus og brus med sukker den samme sukkeravgiften. Da får ikke avgiften den ønskede effekten med å dytte kundene i ønsket retning, sier Mina Gerhardsen.

Hun er leder ved Nasjonalforeningen for folkehelsen og mener det er klare helsegevinster av å øke sukkeravgiften. Men hun vil ikke være helt konkret på hvor mye en flaske cola bør koste.

VIL ØKE: Generalsekretær i nasjonalforeningen for folkehelsen vil innføre en annen sukkeravgift som straffer produkter med mye sukkerinnhold. Foto: John Trygve Tollefsen

– Her må vi la ekspertene gi råd om hvilken innretning som virker best for å få en helseeffekt. Erfaring både fra forsøk i Norge og andre land som har innført slike avgifter viser at det ofte skal små endringer til for å få en klar helsegevinst, sier Gerhardsen til Nettavisen.

Både Gerhardsen og professor i ernæring Liv Elin Torheim henviste til andre land som har enten økt eller innført lignende avgiftssystemer, som for eksempel Storbritannia.

– Dette er ting som må utredes, men det kan være nyttig å se på modellene i både Storbritannia og Irland, sier Torheim til Nettavisen.

Mener avgiftsøkning ikke hjelper

Men for at en avgift skal få nødvendig effekt, må den naturlig nok være høyere enn i dag på produkter med mye sukker. Da regjeringen tidligere økte avgiften, førte det til et ras fra norsk næringsliv og andre politikere. En del av handelen forsvant over grensen til Sverige.

Briten Christopher Snowdon er tilknyttet tankesmien Institute of Economic Affairs. Han mener det er helt feil å skatte sukkerforbruket tøffere, og mener ikke det har vært noen suksess i Storbritannia.

I en artikkel skriver Snowdon at det ikke er klare bevis for at en slik skatt virker, og at den i stor grad har dårlig begrunnelse.

– Det er ikke klart at overvekt og fedme er en netto kostnad for samfunnet. En studie fra Nederland viser at i løpet av en livstid er helsekostnadene for en person med fedme vesentlig lavere enn slanke personer. Rett og slett av den makabre grunnen at de dør tidligere, skriver Snowdon.

KRITISK: Briten Christopher Snowdon jobber for tankesmien Institute for Economic Affairs. Bilde er fra da Nettavisen møtte han i Arendal. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

I tillegg mener han forskningen ikke viser noen tydelig sammenheng mellom høyere sukkeravgift og mindre overvekt.

– For at en sukkeravgift skal virke, må folk respondere på incentivene på en forutsigbar måte. I praksis oppfører folk seg på ulike måter som undergraver avgiften. Et tiår med empirisk forskning har ikke klart å bevise at sukkeravgift påvirker fedme, og har liten påvirkning på kaloriinntaket, skriver han.

Professoren i Norge mener imidlertid det er god internasjonal forskning bak bruken av skatter og avgifter for å få folk i sunnere retning.

– Det å bruke skatter og avgifter for å vri forbruket i en sunnere retning, er et internasjonalt anerkjent, kostnadseffektivt virkemiddel som også anbefales av WHO, skriver hun i den ferske rapporten.

Må se på kvotene

Deler av næringslivet har ropt varsko mot en økning i sukkeravgiften, fordi det kan førte til økt grensehandel. Mina Gerhardsen mener vi må heller se på kvotene.

– Grensehandel er en utfordring, men vi må klare å se på tiltak her uten å ofre hensynet til helsen. Sammen med flere andre helseorganisasjoner har vi tat ttil orde for å se på alkoholkvotene for taxfree og grensehandel, siden alkohol med lavere pris er en viktig årsak til at mange velger å handle over grensen, sier hun.