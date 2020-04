Nordmenn får ikke brukt penger: - Vi kan shoppe oss raskere ut av krisen

Mange bedrifter kan gå konkurs mens de venter på at samfunnet skal åpne opp. – Vi kan shoppe Norge raskere ut av krisen, sier gründer.

– Vi har gått inn i en brutal økonomisk virkelighet. Samtidig har kanskje 80 prosent av oss mer penger enn noen gang før. Vi har ikke brukt penger på frisøren, på byen eller på nattmat i kiosken. Vi vil på dugnad skape en ny markedsplass for å koble disse pengene til en mulighet for handel, sier Morten Micalsen.

Den tidligere TV3-sjefen er er styreleder i Conceive, startup-selskapet bak et nytt altruistisk møtested mellom forbrukere og bedrifter. Gratistjenesten, som blir lansert om få dager og foreløpig kun finnes i betaversjon, skal hjelpe bedrifter med gode tilbud og ideer, både lokalt og nasjonalt, til å treffe folk som vil kjøpe.

Markedsplassen er et dugnadsprosjekt med flere ulike bidragsytere, der målet er å hjelpe flest mulig å holde hjulene i gang. Samtidig kan bedriftene utvikle seg og beholde folk i arbeid.

DUGNAD: – Dugnad er ikke bare å sitte inne og vente. Det handler også om å prøve å få til noe, sier initiativtaker Morten Micalsen bak Norgesammen. Foto: NENT

Norgesammen har fått flere store aktører med på laget, deriblant betalingstjenesten Vipps, for å hjelpe bedrifter som ikke har råd til annonsering til å nå nye kunder.

– Mange kan ikke bruke likviditet på annonser, samtidig som flere små bedrifter har gode initiativer som kan redde dem. Vi trenger et felles sted der folk shopper. Vi kan shoppe Norge raskere ut av krisen, sier Micalsen.

Kronerulling, kurs og takeaway

60 prosent av bedriftene tilknyttet NHO sier at de har gjennomført permitteringer som følge av koronakrisen. 28 prosent ser enn reell risiko for konkurs. 31 prosent mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid.

Situasjonen er bekmørk for mange bedrifter, og flere håper i det lengste på at samfunnet starter en normalisering.

STENGT: Seks av ti bedrifter tilknyttet NHO har permittert ansatte som følge av koronakrisen. 28 prosent sier det er en reell risiko for konkurs. Her fra Sirkus shopping i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Målet til Norgesammen er å få Lokal-Norge AS til å gå rundt i krevende tider. Målet er å gi håp og trygghet til befolkning om at det vil finnes et velfungerende næringsliv også etter koronakrisen.

– Hvordan kan vi få omsetning nå? Det er spørsmålet bedriftene må stille for å redde seg selv i tiden fremover, sier initiativtaker Micalsen.

STENGT. Mange familier er spente på når skolene og barnehagene åpner igjen. Her fra Korsvoll skole i Oslo. Foto: Terje Pedersen (NTB Scanpix)

Han mener norske hoteller for eksempel kan gi 10 prosent rabatt til kunder som bestiller sommerferien nå gjennom Norgesammen, i stedet for å gi 10 prosent av inntektene til internasjonale søkemotorer.

Kan ikke vente på de magiske ordene

Fortsatt er det ingen som vet når frisørene igjen skal få klippe, kontorene skal fylles og klasserommene skal åpnes. Mange venter i spenning på hva statsminister Erna Solberg (H) vil si i tiden fremover, og om det blir noen indikasjoner på når hverdagen kommer tilbake.

Micalsen frykter at mange bedrifter kan gå konkurs ved å bli handlingslammet i påvente at en «gjenåpning» av samfunnet. De som tror den norske økonomien vil blomstre så snart statsministeren innkaller til en pressekonferanse etter påske, kan bli skuffet, ifølge initiativtakeren.

– Mange venter på de magiske ordene fra statsministeren. Men vi vet ikke når de kommer. Mange har kjørt med brekket på i mange uker, og har ikke råd til å ta sjansen på at vi ser en snarlig løsning på dette problemet. Bedriftene må tenke nytt og ta grep nå, sier Micalsen.

OPPMYKNING? Siden 12. mars har statsminister Erna Solberg bedt nordmenn om å holde seg hjemme og følge myndighetenes pålegg. Men hva skjer videre? Når vil tiltakene lempes på? Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Gründeren har stor tro på norske bedrifter kan skape ny omsetning gjennom å tørre å tenke nytt.

– Mange bedrifter kan skape ny omsetning nå. Norske bedrifter kan tenke seg ut av dette med kreativitet og innsatsvilje, og så kan vi legge til rette for markedsplass. Dette handler ikke om overforbruk, men å nærme oss normalen igjen, sier Micalsen.

