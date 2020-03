Nordmenn går bananas på butikkene: Med munnbind og hansker fyller de sekker med dopapir

Koronaviruset gir elleville tilstander i butikkene.

Ettersom smittetilfellene i Norge har skutt i taket og Norge er nå det fjerde mest smittede landet i verden, har nordmenn begynt å hamstre i ekstreme mengder.

Fyller sekker

HAMSTRING: Folk fyller sekker og poser med dopapir, tørrvarer og vaskeartikler. Foto: Erik Dale

På Nesodden er det i skrivende stund ikke påvist ett eneste smittetilfelle. Men på den lokale butikken er det overfylt med folk med munnbind og engangshansker. Handlevognene fylles med dopapir, tørrvarer og vaskeartikler.

Inne i Oslo er det også langt fra stille. Rema 1000 i Nydalen opplever tomme butikkhyller, og en ansatt opplyser til Nettavisen at de «aldri har opplevd lignende». De er pålagt å bruke hansker på jobb, og sier de ikke får nye varer før neste uke.

TOMT: Rema 1000 i Nydalen opplever kraftig hamstring. Foto: Erik Dale (Nettavisen)

På Fredensborg i Oslo er også en butikk stappet full midt på dagen og folk fyller opp sekker og poser med varer.

Kaller inn ekstra mannskap

På Kiwi i Kværnerbyen i Oslo sentrum var det flere titalls mennesker i butikken for å fylle handlekurver- og vogner i tidsrommet 11.50 – 12.10 torsdag. På et tidspunkt var det ikke ledige kurver ved inngangsporten til selve butikkdelen.

Nettavisen får opplyst at det er kalt inn ekstra mannskaper, kassene i butikken var fullt bemannet og det var køer i alle i de rundt 20 minuttene vi var der. Normalt på denne tiden er det knapt folk der på denne tiden.

DOPAPIR: Flere fyller handlevognene med dopapir og tørrvarer. Foto: Farid Ighoubah (Nettavisen)

Det var ikke nevneverdig mangel på noen varer, men i butikken pågikk det også hektisk varepåfylling av flere ansatte. Det var også vaskepersonell som vasket hyllekanter og håndtak, glass og prislister ved frysediskene.

En butikkansatt sier til Nettavisen at hun opplever det som kaotisk og uvirkelig, og sier at det har vært en svært hektisk dag så langt.

På Kiwi i Kværnerbyen er det også hamstretilstander. Der var det tomt for kjøttdeig midt på dagen.

TOMT FOR KJØTTDEIG: Midt på dagen torsdag var det tomt for kjøttdeig på Kiwi i Kværnerbyen Oslo. Foto: Nina Lorvik (Nettavisen)

Hverken Kiwi eller dagligvaregiganten Norgesgruppen ønsker å kommentere enkelttilfeller, men bekrefter trenden.

– Vi ser at det er økt salg spesielt på langtidsholdbare varer. Det er viktig for oss å oppfordre at folk handler kun det de trenger, for da har vi nok varer.

– I den grad det er utsolgt, så er det som regel midlertidig. Sammen kan vi sørge for at det ikke blir tomme hyller, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

– Nok til alle

Torsdag kommer det en felles pressemelding fra Coop, Norgesgruppen, Rema 1000, Virke dagligvare og NHO service og handel. De garanterer at det er nok dagligvarer til alle.

– Det er ikke grunn til å bekymre seg over mangel på dagligvarer, står det i pressemeldingen.

Ifølge dem har de nok varer både i butikkene og på lager, og de har fortsatt god tilgang på varer fra leverandører.

– Det er ikke noe tilsier varemangel i Norge. Hamstring er unødvendig og kan skape utfordringer. Om alle handler som normalt, er det nok varer til alle, skriver kjedene.

På en pressekonferanse torsdag formiddag uttalte også byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap):

– Det er ingen grunn til å hamstre dagligvarer.

På pressekonferansen ble det informert om situasjonen i Oslo, samt konkrete råd om hvordan befolkningen nå skal forholde seg.