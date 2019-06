Nordmenn går i valutafella før feriereisen

Tre av ti nordmenn som skal til utlandet i sommer, tar ut utenlandsk valuta i Norge før avreise, viser en spørreundersøkelse.

For mange betyr sommerferie en tur utenfor landets grenser. Men selv om vi stadig blir mindre avhengige av kontanter, er det fortsatt mange som velger å ta ut penger før de reiser utenfor landets grenser.

I en undersøkelse Respons Analyse har gjort for Sparebank1 svarer 8 prosent at de tar ut nødvendig valuta før de forlater Norge for sol, varme og deilige feriedager. Én av fem svarer at de tar ut utenlandsk valuta både i Norge og i utlandet.

Dyrt og unødvendig

– Det å kjøpe valuta før du reiser er både dyrt og unødvendig. Da kjøper du landets valuta, og du får dårligere kurs. Det er også dyrt å gå innom vekslingskontorer, da bytteforholdet er veldig dårlig, påpeker forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1.

Han mener reisende bør vente til de kommer fram, ettersom minibanker har blitt langt mer tilgjengelig flere steder. Spesielt i Europa, som er kontinentet mange nordmenn reiser til.

– Der klarer man seg enkelt uten kontanter, siden man kan betale med kort på hoteller, tog og i butikker. Det er kun når du reiser til land som ikke nødvendigvis har gode banksystemer at du kan ta ut litt på forhånd, sier han.

Rimeligere å vente

Til tross for at mange tar ut utenlandsk valuta før avreise, er det mange som venter til de ankommer destinasjonen. Nesten halvparten svarer at de venter, mens 21 prosent svarer at de klarer seg uten kontanter.

Dette kan ifølge Gundersen være et langt rimeligere alternativ. Forklaringen er blant annet at elektroniske transaksjoner ofte er rimeligere enn transaksjoner med sedler. I tillegg er flere bankkort gebyrfrie, noe som gjør at du kan ta ut penger uten at det blir tatt en prosentandel av uttaket. (©NTB)