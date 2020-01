Nordmenn har 1,5 milliarder kroner på Trumf: - Ta ut pengene nå

Har du sjekket Trumf-kontoen i det siste? Da kan du få en stor overraskelse.

- Jeg er Trumf-medlem, men jeg har aldri tatt ut poengene min. Jeg vet at jeg bruke det til å betale for ting, som hoteller, men jeg er usikker på hvordan jeg gjør det, sier Malene Nylander, som Nettavisen møter utenfor en Kiwi-butikk i Oslo sentrum.

Nylander er på ingen måte alene. Trumf-kundene, til sammen to millioner nordmenn, har nemlig rekordhøye 1,51 milliarder kroner stående i bonus ved starten av 2020.

Det er 150 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor og altså det høyeste noensinne.

Fruktrabatt

Trumf er bonusprogrammet til Norges største dagligvarekonsern, Norgesgruppen, som inkluderer kjeder som Kiwi, Meny, Joker og Spar. Kiwi Pluss er Kiwis oppgraderte fordelsprogram basert på Trumf, og tilbyr ved siden av den vanlige bonusen fra Trumf, også en stor rabatt på frukt, grønt og fersk fisk.

Det er heller ikke snakk om små summer som folk har på konto. I snitt er det 750 kroner per kunde, mens mange kunder kan ha over 10.000 kroner stående. Dette er penger det også er svært lite gunstig å la stå på kontoen, ettersom det ikke gir noen form for renter og blir slik sett mindre verdt for hvert år som går.

- Ta det ut

Magne Hundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1, anbefaler å ta ut pengene sine minst en gang i året, og helst i januar.

- Det er smart å ta dem ut i januar. Det er god start på året. Dette er uansett dine penger og du får ingen rente på dem på Trumf-konto, så det er bare å ta dem ut, så lenge du bruker dem fornuftig. Det er snakk om mange penger, sier Gundersen til Nettavisen.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen anbefaler alle å ta ut Trumf-pengene sine. Foto: (NTB scanpix)

- Når man registerer først bankkortet ditt og gir fra deg informasjon til Norgesgruppen, så gjorde du det for å få en fordel. Den fordelen gjelder det også å benytte seg av, legger han til.

Kiwi-vekst

Det er veksten til Kiwi, Norges nest største dagligvarekjede, og Norgesgruppens største, som er mye forklaringen til økningen i Trumf de siste årene. Kjeden innførte en bonus på 15 prosent på frukt og grønt i 2017, og på ferskpakket fisk i 2019.

Av de 1,5 milliarder kroner kundene har på på Trumf-konto, er hele én milliard knyttet til Kiwi Pluss.

Saken fortsetter.

- I fjor ble det spart godt over en milliard kroner og kundene våre har altså milliardbeløp som venter på å bli tatt ut. Den største summen en enkeltkunde har er 13.976 kroner, opplyser Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen.

Viatrumf

Daglig leder i Trumf, Truls Fjeldstad, bekrefter at det er Kiwi som står for den største delen av veksten, både på grunn av flere medlemmer og ny bonus på fersk fisk.

- Drivstoffpartnerne Esso og Shell er stabile siden det ikke er særlig vekst i drivstoffmarkedet. I tillegg til bonus sparer kundene en god del på personlige kuponger, særlig i Meny og Spar, legger han til.

TRUMF-SJEF: Truls Fjeldstad. Foto: Kiwi/Scanpix

Trumf-kunder kan også spare poeng gjennom programmet Viatrumf, som har samarbeid med strømleverandører, reiselivsaktører og nettbutikker. Der mener Fjeldstad det er enda mer å gå på.

- Konseptet Viatrumf er svært attraktivt for kundene med over 200 nettbutikker og reiseoperatører som gir høy bonus. Selv om veksten var på nesten 50 prosent i 2019 så har vi ikke vært flinke nok til å få frem budskapet til alle medlemmene. Vi mener det bør være mulig at våre medlemmer sparer minst 100 millioner mer på å bruke viatrumf som inngang når de skal reise eller handle på nett, kommenterer Fjeldstad.

Også han oppfordrer til å ta ut pengene som står på konto.

- Som nevnt så har kundene nå til gode ca 1,5 milliarder, så det er fryktelig mye penger som mange velger å ta ut i smalhans-måneden januar. Bonussparingen er det viktigste med Trumfmedlemskapet, så vi er opptatt av at flest mulig skal ta ut bonus oftest mulig, sier han.