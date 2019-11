Nordmenn i Thailand har fått halvert kjøpekraften

Kronefallet har gjort at en thai bath koster over 50 prosent mer enn for fem år siden - det berører rundt 800 norske pensjonister.

Harry Ellingsen har bodd Thailand i ti år.

- Jeg kom hit ved en tilfeldighet for ti år siden. Vi dro fire kompiser hit for å spille golf, og da ble jeg værende. Jeg har en ryggmarksskade som gjør at jeg trives best i varmt klima.

De siste fem årene har prisen på valuaten, thai bath, økt med over 50 prosent, fra 0,18 kroner til 0,30 kroner. Dermed har kjøpekraften også blitt tilsvarende redusert for norske fastboende i landet.

For fem år siden kostet en bath 3,28 norske kroner, i dag er kursen 5,55 kroner. Eksempelvis betyr det at mens man i dag får 984.000 bath for 300.000 kroner, ville man i 2014 fått 1,665 millioner bath for samme norske kronesum.

Ifølge NAV er det 797 norske pensjonister med bopel i Thailand, og over 1.600 nordmenn bosatt i Thailand totalt.

- Mange har det dårligere

Ellingsen er opptatt av å understreke at han lever godt på pensjonen. En middag på lokale restauranter koster rundt 30 norske kroner og en stor øl 15 kroner. Og det er dyrt til Thailand å være, ifølge den norske pensjonisten.

- Det blir kanskje litt mindre golf, men ellers har jeg det fint. Golf er forholdsvis dyrt, så det må reduseres eller tilpasses litt. Men det er jo et lavt kostnadsnivå. Fyringsutgiftene er lave her og bensinprisen halvparten av i Norge, 30 baht/liter 95 oktan.

Favorittsysselen koster Harry Ellingsen mer i Thailand enn den ville gjort i Norge. Han regner med at det går opp mot 1200-1300 bath, tilsvarende rundt 400 norske kroner, for en runde på golfbanen.

Ellingsen splitter året mellom Norge og Thailand. Han har ingen planer om å flytte hjem:

- Jeg er sju måneder i Thailand og fem måneder i Norge - jeg drar når trekkfuglene drar nordover. Skatteavtalen mellom Norge og Thailand gjør at man kan rapportere halvparten i hvert land. Skattenivået er litt lavere her enn i Norge, men de har ellers et progressivt skattesystem som ligner vårt.

Få kvinner

NAV utbetalte alderspensjon til 797 nordmenn i Thailand i fjor. Ifølge thailandstidende.com er norske pensjonister i Thailand de rikeste av utenlandspensjonistene, med en snitt-utbetaling på 249.000 kroner i 2018.

De fikk i snitt 55.000 kroner mer enn pensjonister i Spania, de nest rikeste. Også 622 uføretrygdede nordmenn i Thailand topper NAV-statistikken. Det samme gjør thaier med gjenlevendepensjon fra Norge.

Slik fordeler fra NAV utbetalingene til thailandboende nordmenn seg, ifølge opplysninger innhentet av thailandstidende.com:

745 menn mottok alderspensjon i Thailand i 2018. Gjennomsnittlig beløp var 255 000 kroner.

52 kvinner mottok alderspensjon i Thailand i 2018. Gjennomsnittlig beløp var 169 000 kroner.

582 menn mottok uføretrygd i Thailand i 2018. Gjennomsnittlig beløp var 263 000 kroner.

Av nordmenn i utlandet som mottar penger fra NAV bor 2,2 prosent i Thailand – 1.668 av totalt 75.500 personer. Snittet for alle mottakerne i Thailand i 2018 var 236.000 kroner.