Nordmenns forhold til kredittkort

To millioner nordmenn bruker mer penger enn de burde på grunn av kredittkortene. I tillegg har så mange som 560.000 fått minimum ett inkassokrav på kredittkortgjelden sin.

Vi går mot sommerferie og tid for å slappe av å kose seg. Hvordan vi koser oss er et definisjonsspørsmål. For mange er det ofte synonymt med å bruke penger, fordi mange ender opp med å bruke mer penger enn de har. Med litt planlegging vil de aller fleste av oss kunne nyte ferien uten at det går utover økonomien.

To millioner nordmenn bruker mer penger enn de burde

Undersøkelser viser at nesten to millioner(!) nordmenn bruker mer penger enn de burde på grunn av kredittkortene. Nesten like mange føler at kredittkortene gjør at de mister litt kontroll på økonomien. Så mange som 560.000 oppgir at de har fått minimum ett inkassokrav på kredittkortgjelden sin.

Det er mye fokus på usikret gjeld i disse dager med gjeldsregisteret som nettopp ble lansert, og nye forskrifter for forbrukslån som kom tidligere i vinter. Mange kan bli trøtt av temaet, men disse tallene viser at det fremdeles er viktig å snakke om dette. Aldri før har vi benyttet oss mer av type kredittkort eller kjøpskreditter sopum vi gjør nå.

Hva får oss til å kjøpe ting vi egentlig ikke har penger til?

Mange har en høy standard på hvordan de ønsker å ha det, hvilke klær de kler seg i, hvordan boligen deres ser ut og det er ønskelig å eie sin egen bolig. I tillegg har mange rett og slett fått råflotte vaner.

Disse vanene er jo ikke gratis. Bare en så liten ting som at det er blitt «vanlig» å kjøpe seg en kaffe til 50 kroner på vei til jobb, fordi denne er bedre enn den som er på kontoret. Små beløp blir til store summer.

Det er i tillegg mye fokus på lykke, det å skulle føle seg lykkelig. Og et eller annet sted på veien kan det virke som at enkelte måler lykke i materielle ting . Hva vi eier er vel ikke det som definerer hvem vi er? Jeg har lenge kjent på dette med overflod, og begynt å taktisk rydde unna ting som ikke av ulike årsaker brukes. Klær som er for store eller små eller bare ligger i skapet. Leker som ikke brukes.

I stedet for å savne disse tingene føler jeg en ro for hver ting jeg kvitter meg med noe. Det blir ryddigere og mer oversiktlig hjemme og i stedet for å lete etter ting man tror man har, ikke finner og må kjøpe ny, så vet du hvor tingene er. Kjøp kvalitet som varer fremfor å kjøpe mye som må erstattes etter kort tid. Ikke bare gagner det lommeboka, det gagner også i høyeste grad miljøet.

Likevel er vi innimellom så enkelt satt sammen at vi ønsker å fremstå som vellykket overfor andre, og i et samfunn som tidvis kan oppleves som forholdsvis fokusert på de ytre tingene, som hvordan vi ser ut, på hvordan vi bor, bilen vi kjører, så er det ikke vanskelig å forstå at man lett kan rives med. Jeg håper at kunnskap og fokus kan gjøre at vi kommer bort fra dette mønsteret og at det hjelper flere til å unngå å havne i luksusfella . For i stedet for å bli lykkelig av det, har det helt motsatt effekt om forbruket spinner ut av kontroll.

Tilgjengelighet er ikke alltid en fordel

Det er jo ikke rart at mange har de vanene etter som de har et kredittkort de kan bruke. Når du blir kunde i en bank får du nesten automatisk tilsendt eller i det minste tilbud om, ett eller to ulike kredittkort sammen med kundeforholdet ditt.

Samtidig har du alle nisjeaktørene som kun tilbyr kredittkort, kredittkjøp og forbrukslån, og disse har gjerne attraktive bonusordninger knyttet til kortene.

Vi eksponeres av reklame for fristende ting og opplevelser i alle digitale kanaler, sammen med muligheten til å kjøpe nå og betale tilbake senere. Det oppleves og føles naturlig og helt vanlig dersom man ikke har den indre stemmen som forteller en at dette ikke er så greit som det fremstår.

Pengene skal tross alt betales tilbake en gang. Det nye gjeldsregisteret vil nok hjelpe mange å få et mer realistisk syn på dette med å handle med penger du ikke har, men jeg håper på at regjeringen vil stramme ytterligere til på reglene rundt markedsføring på dette området.

Som en siste oppfordring så håper jeg dere koser dere med sommer, fri og nyter etter egen lommebok, så høsten blir hyggelig å møte når dere kommer hjem fra ferie.