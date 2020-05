Nordmenns store favoritt på polet: I år er det mindre på markedet

Nå kommer rosévinen nordmenn er gale etter, men polet får inn færre i år enn i fjor.

8. mai lanseres Il Mimo-vinen fra 2019, og vanligvis bruker den å gå relativt raskt unna i butikkhyllene.

- 90 prosent av beholdningen forsvinner i løpet av de første fire ukene, sier Jens Nordahl, kommunikasjonssjef i Vinmonopolet, til Nettavisen.

Det er imidlertid den første uken det selges mest, hvor cirka 45 prosent av totalbeholdningen rives vekk fra hyllene.

- Det blir ingen rasjonering for hvor mange hver enkelt kan få kjøpt. Butikkene kan bestille den på vanlig måte, sier han.

INGEN BEGRENSNING: Jens Nordahl, kommunikasjonssjef i Vinmonopolet, forteller at det ikke blir noen begrensning på hvor mye man kan kjøpe av Il Mimo-vinen - tross populariteten. Foto: Tommy Andresen (Vinmonopolet)

Koronakrisen påvirker importen

Det er Moestue Grape Selections som importerer vinen til Norge, før den går ut i Vinmonopolets butikker landet over.

- Vi får inn mellom 40.000 og 55.000 flasker hvert år. Per nå er det bekreftet at vi får inn litt over 30.000, men det vil nok komme bortimot 40.000. Det er likevel langt færre enn i fjor da vi fikk inn 55.000 flasker, og det skyldes at produksjonen er væravhengig, sier Christopher Moestue, produktdirektør i Moestue Grape Selections til Nettavisen.

- Spenningen nå er om hvor mye vin vi klarer å få inn, for det er også litt vanskelig med import fra Nord-Italia under koronakrisen, fortsetter han.

Hvor mange flasker Norge får inn, bestemmes av produsenten.

- Vi er helt klart det landet i verden som år mest, sier Moestue.

POPULÆR: Il Mimo-vinen, som kommer i en ny utgave hver vår, er populær blant nordmenn. Foto: Produktfoto/Moestue Grape Selections

Selv om det blir færre flasker tilgjengelig i butikkene til Vinmonopolet enn i fjor, forteller Moestue at det i år blir mulig å få kjøpt vinen i nettbutikken.

- Det er lenge siden vinen har vært tilgjengelig for privatkunder i bestillingsutvalget, og det er spennende. Vanligvis er det polet som rasjonerer og bestemmer hvilke butikker som skal få inn Il Mimo og antall flasker - det blir det ikke i år, sier han.

Moestue opplyser at nettbutikken til Vinmonopolet tidligere knelte under maislippet hvert eneste år sist gang det var tilgjengelig i bestillingsutvalget.

- Det skyldtes den enorme pågangen fra privatkunder, og nettopp derfor innførte Vinmonopolet forfordeling og forhåndsutsendelse av Il Mimo til butikkene, forklarer han.

- Kvalitetsvin

Årsaken til at Il Mimo er så populær blant nordmenn, er ikke så enkelt å forklare, ifølge Nordahl.

- Det er noe gåtefullt over Il Mimo. Den er laget på nebbiolodruen, som er en god drue til rosévin og rødvin, forteller han.

Lenge var det slik at det ikke var noen spesielle smaksforskjeller på rosévin, men for 15-20 år siden gikk produsentene inn for å heve kvaliteten.

- De gikk «all in» for å å lage spennende produkter hvor de får fram jordsmonnet der vinen blir laget og druetypen, og vinprodusentene la sjelen sin i å lage god vin. Det var generelt en voldsom kvalitetsheving i rosévinproduksjonen, og det kan nok hende at dette produktet blir assosiert med kvalitetshevingen, fortsetter Nordahl.