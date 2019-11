Nordnorsk smell for Salmar

Salmar sliter i Nord-Norge.

- Tredje kvartal har vært et blandet kvartal for SalMar-konsernet. Segment Midt-Norge leverer tilfredsstillende resultater. Salg og prosessering leverer gode resultater drevet av god drift og god disponering av volum i en krevende periode med fallende priser. Resultatet i segment Nord-Norge er imidlertid meget svakt, sier konsernsjef Gustav Witzøe i en melding.

Selskapets samlede driftsinntekter utgjorde i underkant av 2,8 milliarder kroner i kvartalet, på linje med tilsvarende periode året før. SalMars operasjonelle driftsresultat per kilo endte på 17,12 kroner per kilo i tredje kvartal, en reduksjon på 8,91 kroner per kilo målt mot tredje kvartal i fjor. Nedgangen i margin kan i hovedsak forklares med lavere laksepriser og svake resultater i Nord-Norge. Resultatet i den nord-norske virksomheten er kun seks millioner kroner, ned fra 51 millioner kroner i fjor. Det er en margin på syltynne 2,1 prosent.

"Kostnadsutviklingen i segment Nord-Norge har de siste kvartalene vært svært skuffende, og resultatet i tredje kvartal er meget svakt. Dette skyldes i hovedsak biologiske utfordringer hvor sykdom og risiko for sykdom har ført til uttak av fisk med lav snittvekt, noe som har påvirket både prisoppnåelse og kostnadsnivå i negativ retning", skriver Salmar.

De sier at lokalitetene med biologiske utfordringer var ved utgangen av tredje kvartal tømt og SalMar forventer et vesentlig lavere kostnadsnivå og høyere volum i fjerde kvartal.