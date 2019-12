Norge flyr inn 44 politikere og byråkrater til klimatoppmøtet i Madrid. Her er prislappen

Mens Greta Thunberg tok seilbåt til klimatoppmøtet i Madrid, fløy Norge inn 44 politikere og byråkrater.

Den norske regjeringen stiller mannsterke på klimatoppmøtet i Madrid som begynte mandag og varer ut neste uke.

Delegasjonen med ansvar for å forhandle på vegne av Norge består av totalt 32 politikere og byråkrater fra fem departementer, tre direktorater og ungdomsrepresentanter.

I tillegg sender Stortinget og Sametinget 12 representanter for å observere toppmøtet.

Det får Nettavisen bekreftet av Klima- og energidepartementet, som har ansvaret for å koordinere den norske deltagelsen.

2,4 millioner kroner

Både statsminister Erna Solberg (H) og klimaminister Ola Elvestuen (V) har reist ned for å få fart på sakene.

MADRID: Statsminister Erna Solberg (H) var på plass i Madrid. Foto: Andrea Comas (AP)

– Hva er formålet med deltagelsen?

– Det haster med å kutte utslipp, og det er viktig for Norge at dette blir hovedtema for klimamøtet. Norge vil melde inn et forsterket klimamål til FN i 2020, sier kommunikasjonssjef Jo Randen i Klimadepartementet.

For de norske representantene har staten totalt satt av 2,14 millioner kroner. I tillegg kommer flybilletter. Et konservativt anslag tilsier at flybillettene koster omtrent 5.000 kroner per person tur/retur Madrid. Dermed blir den totale prisen på drøyt 2,4 millioner kroner.

Hotell Madrid: 1,25 millioner kroner

Leie av og utstyr til kontor: 800.000 kroner

Ikke refunderbare utgifter til hotell: 90.000 kroner

Flybilletter: 260.000 kroner

Sum: 2.400.000 kroner.

Departementet presiserer at de endelige kostnadene ikke vil være klare før alle representantene har levert reiseregninger for turen.

Blant deltagerne er også representanter fra Sametinget, noe administrasjonen mener er viktig.

– Hvorfor deltar representanter fra Sametinget?

– Sametinget følger forhandlinger om en urfolksplattform, og deltar i solidaritet med verden for å sikre urfolks rettigheter når klimatiltak planlegges, skriver kommunikasjonssjef Siv Eli Vuolab i en SMS til Nettavisen.

Tilsvarer 352 turer Oslo-Bergen

Klimadepartementet bekrefter overfor Nettavisen at det ikke er gjort egne grep for å kompensere for CO2-utslippene for flyreisene.

– Klimagassutslipp fra europeisk luftfart er med i det europeiske klimakvotesystemet, svarer departementet.

Ifølge en anerkjent CO2-kalkulator vil klimagassutslippet for en flyreise på økonomiklasse til Madrid tilsvare omtrent 0,868 tonn med CO2.

Ifølge SSB slipper en dieselbil ut i snitt 85 gram CO2 per kilometer. Dermed tilsvarer flyturene til Norges representanter 45 år med gjennomsnittlig dieselbilkjøring for en nordmann - omtrent 10.000 kilometer i året.

Eller med andre ord må du kjøre frem og tilbake Oslo-Bergen 352 ganger med dieselbil for å tilsvare flyutslippene til de norske representantene.

– Norge er landet som legger igjen Mastercardet i baren, sier forfatter Jon Hustad

– Blitt en arbeidsplass

REAGERER: – Norge er blitt landet som legger igjen Mastercardet i baren, sier Jon Hustad. Foto: Alexander Winger (Mediehuset Nettavisen)

Forfatter og journalist Jon Hustad som står bak flere bøker om bruk av norske skattekroner, reagerer kraftig når Nettavisen presenterer han for regnestykket.

– Det første klimamøtet var i Berlin i 1995. Da var det omtrent 700 delegater fra hele verden. I København i 2009 var det 40.000 delegater, sier Hustad.

Han mener klimatoppmøtene er blitt en arbeidsplass for klimaaktivister, regjeringer og frivillige organisasjoner.

– Det er blitt en arbeidsplass. Og det betaler vanlig folk for. Det er bare trist, og det er slik Norge fungerer i dag. Vi som trodde Frp skulle bety noen forskjell, opplever at det ikke betyr noe som helst. Det blir bare brukt mer og mer penger på dette tullet, sier han til Nettavisen.

– Har Norge rett og slett for mye penger?

– Ja, og da må du vel nesten bruke dem. Du kan gi skattelette eller noe slikt. Men ifølge nasjonalbudsjettet har denne regjeringen brukt 88 prosent av handlingsrommet på å øke utgiftene. Det betyr at Bondevik-regjeringen var bedre på å gi skattelette, sier Hustad.

Forfatteren befinner seg i Danmark, og viser til at de fleste land er ute etter å kutte og spare på budsjettene. Men Norge har ikke det problemet, mener han.

– Det man må huske er at under slike toppmøter er det dem som møter opp og spanderer som er mest populære. Norske delegater under slike møter er fantastisk populære.

– Flott anledning til å vise pondus

PONDUS: Klimapolitisk talsperson Terje Halleland (Frp) mener det er viktig for Norge å møte opp mannsterke. Foto: Paul Weaver

Fremskrittspartiet er imidlertid ikke enig i kritikken fra Hustad. Klimapolitisk talsperson Terje Halleland mener det er en flott anledning for Norge å vise pondus.

– Er det nødvendig med 44 representanter?

– Klimatoppmøtet kan gi Norge en flott anledning til å vise pondus og tilstedeværelse slik at vi kan få utslippsverstinger som Kina og India til å forplikte seg til langt større utslippskutt i tiårene som kommer, sier Halleland til Nettavisen.

Han mener det er vel verdt å sende en stor delegasjon om Norge oppnår utslippskutt hos de største landene.

– Hvis dette betyr at vi må stille mannsterke der nede, er dette en lav kostnad sammenlignet med prisen vi må betale hvis vi skulle sendt en liten delegasjon med redusert forhandlingsevne, sier han.

