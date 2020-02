Norge har et stort problem: Disse utgiftene løper løpsk

Oljeinntektene er rett og slett umulig å erstatte, skriver Jan Petter Sissener, som gir norske politikere det glatte lag for døv- og stumhet.

Pensjonsutgiftene øker i takt med hylene om at olje- og gassproduksjonen må avvikles.

Samtidig holder politikerne seg for munnen og ørene, og vil verken snakke om - eller lytte til råd - om hvor fremtidige inntekter må hentes fra. Har noen av de politiske partier i det hele tatt kommet med konstruktive forslag?

Oljeinntektene er rett og slett umulig å erstatte.

Franskmannen Eguène Pottier var en fremsynt mann da han allerede i 1871 skrev følgende innledning på tredje vers av den sosialistiske kampsangen Internasjonalen: «Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned».

Nær 150 år senere kan norske investorer nynne på samme strofe og nikke gjenkjennende.

Siv Jensens haikjeft

Nordmenn som ønsker å investere i noe annet enn eiendom i eget land, må føle seg like utrydningstruet som en ulv med Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum i hælene.

Selv med en Høyre-ledet regjering legges det på ingen måte til rette for at det skal lønne seg å investere i norsk næringsliv. Investorer som er villige til å ta risiko i et forsøk på å skape flere arbeidsplasser og bidra til felleskapet, dynges ned av skatter og avgifter.

At Fremskrittspartiet valgte å gå ut av regjeringen, spiller i og for seg ingen rolle. De fromme løftene fra valgkampen 2013 ble hentet frem igjen da de ble gjenvalgt i 2017.

Den næringsvennlige politikken Siv Jensen skrek seg hes om i opposisjon, så vi lite eller ingenting til etter at Frp-lederen ble finansminister. Den samme Jensen gikk imidlertid ut i media med en advarsel til det norske folk og hentet frem et bilde av den såkalte «haikjeften».

Den grafiske illustrasjonen som viser statens utgifter til alders- og uførepensjon i Folketrygden og bidraget fra Oljefondet. Jo lenger frem i tid den viser, jo høyere gaper haien.

Flere pensjonister

Mens «Haisommer» har skremt noen og enhver gjennom fryktinngytende scener på kinolerretet, er haikjeften til Siv Jensen ekte vare.

Pensjonsutgiftene vil øke dramatisk i årene fremover, mens finansieringsbidraget fra Oljefondet vil avta. Finansdepartementet anslår at pensjonsutgiftene vil øke fra i underkant av 11 prosent i 2020 til om lag 13 prosent i 2050, målt som andel av verdiskapningen.

Finansieringsbidraget fra Oljefondet er ventet å avta fra rundt 10 prosent på det høyeste i 2030, til 8,5 prosent i 2050. Dette er skremmende lesning, men det stopper ikke der.

I skrivende stund er om lag fire prosent av den norske befolkningen over 80 år. I 2060 vil den aldersgenerasjonen utgjøre over 10 prosent. Færre yrkesaktive skal altså betale for flere eldre.

For å si det på en annen måte: I dag finansierer fire yrkesaktive personer hver pensjonist.

I 2060 vil det bare være drøye to yrkesaktive per pensjonist. Hvis vi samtidig skal opprettholde dagens levestandard, sier det seg selv at vi får et kjempeproblem.

Ruster Norge for fremtiden?

Det er ikke jeg som har laget denne statistikken og beregningene.

Det er det embetsverket i departementer, direktorater og andre etater som har gjort. Altså eksperter og fagfolk som norske politikere kan støtte seg til for å få fakta på bordet.

Slik sett er det en gåte at de ikke tar denne informasjonen på alvor. I 2015 klekket statsminister Erna Solbergs spindoktorer ut følgende slogan i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet:

«Vi løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden».

Har Erna levert? Fremtidige generasjoner vil få fasitsvaret, men jeg våger meg allerede nå frempå med et rungende nei!

Hadde dagens regjering - og jeg skal være så redelig mot statsministeren at jeg også slenger på Stortinget - tatt statistikk og beregninger på alvor, ville norske investorer trolig hatt betydelig bedre vilkår.

Da hadde regjeringen praktisert en politikk i tråd med det de i valgkamper utbasunerer på inn- og utpust. Altså at det skal legges til rette for et bærekraftig næringsliv, og at det skal lønne seg å investere i Norge. Dette til tross for lønnsnivå milevis over sammenlignbare land, en av verdens største offentlige sektorer, høyeste sykefravær og manglende produktivitet.

At vi i tillegg har rekord i arbeidsuføre og et minimalt gap mellom stønad og minstelønn skaper ytterligere utfordringer.

Ikke tang og tare

Det kan imidlertid virke som at de som styrer AS Norge ikke har en lengre tidshorisont enn neste stortingsvalg.

Jeg har fortsatt til gode å høre en politiker komme med et godt alternativ til hvor vi skal få inntektene våre fra når olje- og gassvirksomheten ikke lenger er like innbringende som nå, spesielt sett i lys av hylekorets ønske om å avvikle den.

Å erstatte statens inntekter fra oljesektoren er nærmest en umulighet.

Jada, jeg har hørt MDG rope om tang og tare, men jeg sa altså et godt alternativ.

Det er på høy tid at norske politikere tar inn over seg at for å kunne opprettholde dagens levestandard, samtidig som pensjonsutgiftene øker og inntektene fra olje- og gassvirksomheten går ned, må skattesystemet endres.

Risikovillige investorer må belønnes

Investorer som er villige til å løpe en risiko må belønnes, og ikke dynges ned av nye og økte skatter og avgifter. Gapet mellom rente- og eiendomsinvestorer og de som tar en risiko og investerer i annen næringsvirksomhet som skaper arbeidsplasser, må ikke bli seende ut som haikjeften.

I dag betales man 22 prosent skatt på rente- og eiendomsinntekter, og cirka 32 prosent skatt på utbytte/gevinst fra aksjeinvesteringer. Dette gapet må lukkes.

Kapital vil alltid søke dit hvor avkastningen etter skatt er høyest, og derfor må også formuesskatten fjernes. Bytt den gjerne med arveavgift og eiendomsskatt; skal vi få til en kursendring må i hvert fall ikke egenkapitalinvestorene stille med handicap.

Kanskje politikerne burde få seg et grunnkurs i hvordan virksomheter skapes. Nye virksomheter er lastet med mange nok handicap sammenlignet med det å starte samme virksomhet i sammenlignbare land.