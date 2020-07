Norge har inngått korona-avtale med IMF

En ny låneavtale på 5,2 milliarder kroner mellom Norge og IMFs låneordninger for lavinntektsland (PRGT) har trådt i kraft.

Midlene vil bidra til å gi lavinntektslandene bedre finansiell støtte under koronakrisen.

Les også: Siste nytt om koronapandemien

– For regjeringen er det viktig å bidra til at landene som er spesielt sårbare i den pågående krisen, har tilstrekkelig tilgang på finansiell støtte. Den store låneetterspørselen som koronapandemien har ført til, gjør det viktig at nye ressurser raskt stilles til disposisjon, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Les også: Slik utvikler korona seg i forhold til verdens verste pandemier: – Det er all grunn til å være skremt (+)

IMF har så langt under pandemien innvilget krisestøtte til 72 land.

(©NTB)