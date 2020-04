Norge kan spille en rolle i møtet «hele verden» venter på: – Trump har et problem han må løse

Dersom oljekrigen fortsetter, vil oljeinntektene til Norge falle betraktelig. – Dette vil slå ut over hele fjøla, advarer ekspert.

De store oljenasjonene skjelver før krisemøtet som Opec-kartellet har fått i stand torsdag.

Oljeprisen har vært innom historisk lave nivåer de siste ukene, og mye ligger til rette for at prisen på et fat olje kan fortsette nedover i tiden fremover. Lave oljepriser gjør ekstra vondt for oljetunge land i en tid der koronaviruset allerede har gitt voldsomme økonomiske konsekvenser.

– Det blir ekstremt spennende å se utfallet av dette møtet. Det ene er hva som blir sagt og hva landene blir enige om, og det andre er hva som faktisk blir gjort, sier analytiker Tore Guldbrandsøy, som er sjef for Rystad Energys stavangerkontor.

OLJEANALYTIKER: Tore Guldbrandsøy leder Rystad Energys kontorer i Norges oljehovedstad. Foto: Magnus Ekeli Mullis

I tillegg til Saudi-Arabia, Iran, Irak og de andre medlemslandene i Opec, er samarbeidsland som Russland, samt observatører som Norge, invitert.

Tror Trump vil strekke seg langt

Oljepriskrigen startet da samarbeidslandet Russland nektet å gå med på ytterligere kutt i oljeproduksjonen som følge av spredningen av koronaviruset. Saudi-Arabia svarte med å bryte samarbeidsavtalen om å holde oljeproduksjonen tilbake ved å pøse billig olje ut på markedet.

Feiden og den påfølgende priskrigen har ført til at verden drukner i olje i en tid der de aller fleste land bruker mindre olje enn normalt på grunn av koronakrisen. Rystad Energy anslår at det bare i april finnes et olje-overskudd tilsvarende 28 millioner fat per dag på markedet. Det skjer samtidig som etterspørselen har gått ned nesten 10 prosent.

– Dersom landene på møtet torsdag ikke blir enige om å kutte i oljeproduksjonen, blir det markedet som styrer. Lagrene vil bli overfylte, og noen typer olje vil ikke bli etterspurt i det hele tatt. Noen land vil rett og slett ikke bli kvitt oljen de prøver å selge, sier Guldbrandsøy og fortsetter:

– Allerede nå ser vi at oljelaster blir solgt til mellom 5 og 10 dollar fatet, selv om den offisielle oljeprisen er høyere. Det sier litt om hvilken vei dette kan gå.

TØFFE TAK: Saudi-Arabia og kronprins Mohammed bin Salman mistet tålmodigheten med Vladimir Putin og Russland. Her fra samtaler i Riyadh i Saudi-Arabia i oktober i fjor. Foto: Alexander Zemlianichenko (AP)

Til tross for at både Russland og Saudi-Arabia lider av sin egen priskrig, går de lave oljeprisene tungt inn på USAs president Donald Trump - som registrerer at oljeselskapene i USA allerede sliter kraftig. De siste ukene har Trump blandet seg inn i feiden, og skapte storm i oljemarkedene da han skrev på Twitter at han hadde snakket med Saudi-Arabia:

Over helgen truet også Trump med oljetoll mot Saudi-Arabia og Russland. Oljeanalytiker Guldbrandsøy peker på at den amerikanske presidenten nå sliter med en covid19- og oljerelatert nedtur som han gjerne skulle vært foruten.

– Han vil nok ha oljeprisen opp så mye som mulig, selv om en lav oljepris betyr lave bensinpriser i USA. Han har et problem han må løse, og jeg tror han vil strekke seg langt for å løse det. Men jeg vet ikke om en oljetoll er veien å gå, sier Guldbrandsøy.

FRUSTRERT: – Dersom jeg må innføre toll på olje fra utsiden eller gjøre noe annet for å beskytte titusenvis av energiarbeidere og selskapene som skaper alle disse jobbene, så kommer jeg til å gjøre hva enn det måtte være, sa USAs Donald Trump forrige lørdag, ifølge Bloomberg. Foto: Kevin Lamarque (Reuters)

Vil de komme til enighet?

Det er imidlertid langt ifra selvsagt at Russland, Saudi-Arabia og de andre møtedeltakerne blir enige om en avtale torsdag. Russerne og saudiaraberne brukte helgen på å utveksle ukvemsord over hvem som egentlig hadde skyld i oljepriskrigen, og Guldbrandsøy påpeker at møtet blir krevende.

– Det er en svært uoversiktlig situasjon, og landene er kanskje ikke fullt ut klar over hva de kan bli enige om og ikke. Jeg tror et sannsynlig utfall vil være at de vil fortsette dialogen og overvåke situasjonen i ukene fremover, sier analytikeren, og fortsetter:

– Jeg tror vi må være forberedt på flere møter. Torsdagens møte er viktig, men det er såpass store og vanskelige grep som må gjøres at det blir vanskelig å få rukket over alt på en dag.

Norge og oljeminister Tina Bru (H) har signalisert at det kan være aktuelt å bli med på kollektive kutt i oljeproduksjonen dersom det bidrar til å stabilisere oljeprisen. Et tilsvarende norsk kutt har ikke skjedd siden 2002.

– Det er ikke godt å si hva som vil skje. Men jeg ville ikke blitt overrasket om Norge ble med dersom en slik enighet kom på plass, sier Guldbrandsøy.

KAN STØTTE KUTT: Olje- og energiminister Tina Bru (H) har signalisert at Norge kan kutte produksjonskutt for å stabilisere oljeprisen. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Analytikeren beskriver en spent situasjon blant norske oljeselskaper og på norsk sokkel. Mange selskaper har allerede kuttet investeringene mellom 20 og 40 prosent. En kollaps i dialogen og dumpingpriser på olje kan få katastrofale følger for norske inntekter.

– En lav oljepris betyr en lav kontantstrøm, og dette slår ut over hele fjøla. Det blir uansett viktig å holde produksjonen oppe og unngå nedstengning av plattformer som følge av smittesituasjonen. Det har selskapene klart så langt, med unntak av Martin Linge - som ikke har startet produksjonen uansett, sier Guldbrandsøy og fortsetter:

– Får man en smittesituasjon på en plattform med høy oljeproduksjon i Norge, vil dette gå mye hardere utover selskapene enn om Norge skulle gått med på å kutte 10 prosent av produksjonen. Da kunne man i alle fall fått en høyere oljepris tilbake.

