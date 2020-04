Norge må tillate alkohol levert på døra overalt

Bevilling for netthandel med alkohol bør være nasjonale, og vil være et godt tiltak for å holde liv i floraen av håndverksbryggerier. Nå er det kommunene som bestemmer, mener Fremskrittspartiet.

Av Silje Hjemdal (Frp), stortingsrepresentant og fraksjonsleder i familie- og kulturkomiteen

I den siste tiden har mange bedrifter hevet seg rundt for å gjøre det beste ut av situasjonen verden og nasjonen står overfor. Koronakrisen gir store økonomiske konsekvenser både for staten og de mange tusen bedriften som levere varer og tjenester hver eneste dag. Det er nå man må gjøre alt i sin makt for at de bedriftene som klarer å stå på egne bein faktisk får muligheten til det.

En av de bedriftene som har gjort grep for å bedre økonomien og leverer varer til forbrukerne er 7 fjell og Gulating ølutsalg for å nevne noen. Disse har omstilt seg fra å kun selge varer over disk til å levere varene hjem til folk. Dette har gjort at mange av disse nisjebutikkene overlever, og ikke minst mikrobryggerier over hele landet som leverer til Gulating.

Problemet med dette er at om du har mulighet eller ikke til å få alkoholvarer levert hjem bestemmes i dag av postnummeret. Det er kommunene som i dag bestemmer om det skal tillates for hjemlevering av alkoholholdige varer.

Kolonial.no har egen oversikt hvor forbrukerne kan sjekke om det er mulig å få levert varer hjem til seg. Dette er i utgangspunktet fra før en uheldig ordning. Men i krisen vi står midt i gjør det enda verre. Hjemlevering av alkoholholdige varer bør tillates uavhengig av hvor i landet man bor.

En undersøkelse blant Bryggeriforeningens medlemmer viser at 7 av 10 mener at situasjonen er virksomhetskritisk eller alvorlig. Da er det viktig at forholdene legges best mulig til rette for bryggerienes muligheter for verdiskaping.

Netthandelsbevillinger for salg av øl bør være nasjonale, og vil være et godt tiltak for å holde liv i floraen av håndverksbryggerier. En nasjonal alkoholbevilling vil gi en tryggere og mer effektiv ordning som sparer ressurser for både kommuner og næringsliv.

I denne krisen bør man nå gjøre forenklinger i alkohollovgivningen slik at det gjelder samme regler for hjemlevering i hele landet. For Fremskrittspartiet er det viktig å stå på næringslivets side og sikre at flest mulig klarer seg. Men også det helsefaglige, vi vil ikke at folk skal samles, derfor bør varer i størst mulig grad kunne leveres hjem til folk. I denne krisen bør man nå gjøre forenklinger i alkohollovgivningen slik at det gjelder samme regler for hjemlevering i hele landet.