Norge nær tidenes strømsjokk - og det bør du glede deg til

Strømprisen til sommeren kan bli så lav som du aldri kunne drømme om. En gjennomsnittlig norsk husstand sparer tusener av kroner i året.

Det er Entelios, som er en del av Agder Energi, som kommer med gladnyheten. Gladnyheten begynner med at mars 2020 har hatt den laveste strømprisen for denne måneden noensinne, vel å merke i euro, ikke i kroner.

Ifølge Entelios havnet den nordiske strømprisen i mars på € 9,01/ MWh. I norske kroner blir det 10,05 øre per kilowattime - kWh - mens det i svenske kroner blir 9,74 öre/kWh.

Hvis denne lave strømprisen hadde holdt seg gjennom et helt år, betyr det ca. 1500 kroner i ren strømpris for en husstand som har et årlig strømforbruk på 15.000 kilowatt. Vi snakker om det variable strømforbruket, faste avgifter som nettleie er holdt utenfor.

Halvering?

Men prisen skal kanskje halveres for den løpende strømprisen, spotprisen. Spotpris, også kalt strøm til innkjøpspris, er den prisen strømleverandører kjøper strømmen for på kraftbørsen.

Ifølge Entelios har markedsaktørene priset inn et videre fall i spotprisen frem mot sommeren. Juli ser så langt ser ut til å være bunnpunktet, med en pris rett over € 5/ MWh. Da snakker vi i norske kroner om en kWh på 6 øre. Det er helt vanvittig lavt.

Til sammenlikning var strømprisen på det høyeste i januar 2019 på 75 øre per kWh gjennom døgnet. På det verste var spotstrømprisen over 1 krone eksklusive moms, over 1,30 kroner inklusive moms.

Vi snakker altså om strømpriser som er under tiendeparten av dette nivået. Ifølge Nordpool kan proffene allerede idag kjøpe inn strøm i det kortsiktige markedet til 7 øre per kWh, inklusive moms (se oversiktskartet under).

REKORDLAVT: Man kan nå kjøpe inn strøm til 7 øre per kWh, inklusive moms, ifølge kraftbørsen Nordpool. Foto: (Nordpool)

Laveste på 20 år

Den rekordsvake norske kronen gjør at strømprisen ikke stuper fullt så mye for nordmenn, men det er bunnrekorder både i euro og i svenske kroner. Når det gjelder Norge, må vi tilbake til mars 2000 for å finne en lavere norsk marspris

Mens koronakrisen i stor grad påvirker det meste i samfunnet, har den lave strømprisen lite med viruset å gjøre. Entelios skriver at årsaken til de ekstremt lave prisene vi har i Norden handler mye om været.

Siden nyttår har vi hatt mye vind og store nedbørsmengder. Det har gjort at energireservene har bygget seg opp i Norden. Nedbøren lagres både i vannmagasiner og som snø i fjellet.

Den kraftige vinden har i tillegg sørget for at tusenvis av vindturbiner i Norden har levert godt opp mot det de er god for i energiproduksjon. I dag leverer vindkraften en betydelig andel av den nordiske strømproduksjonen.

Hopet seg opp

Årets vinter har både vært våt og mild, som betyr lavere strømforbruk og at energien har hopet seg opp i magasinene. Når vi nå går inn i enda varmere tider, pleier også strømforbruket å falle. Det fører til ytterligere press på prisene.

Entelios skriver at forbruket av strøm inntil videre er lite påvirket av koronatiltakene. Men, i andre land der det er portforbud eller industrien stenger ned, gir det ikke overraskende et lavere forbruk av strøm.

Og, for de som er opptatt av strømprisen, er det viktigst å følge med på prisen for råvarer som kull og gass (CO2), og prisen for å slippe ut CO2. CO2-prisen er ifølge Entelios svært viktig som en indikasjon på fremtidig strømpris.

CO2-prisen har også falt kraftig de siste ukene. Det er hovedårsaken til at prisen for strøm som skal leveres neste år, er på sitt laveste nivå siden februar 2016.

Et marked i frykt

Det er for tiden en betydelig usikkerhet i det profesjonelle kraftmarkedet. Markedsaktørene frykter for økonomien fremover og ser at råvarepriser på vei ned. I tillegg frykter aktørene at strømforbruket i Norden vil falle fremover.

Entelios skriver at et slikt fall igjen senke verdien av å lagre energi. Dermed blir det større press på å levere strøm i nær tid, som igjen er med å presse strømprisene den nærmeste tiden ytterligere ned.

Det er mye snø i fjellet, som etter alt å dømme vil gi en stor vårflom. Kombinert med et enormt overskudd av strøm i Norden, presses dermed strømprisene ned for resten av året, til glede for forbrukerne.