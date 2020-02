Norge skal bli det første landet som kvitter seg helt med denne

I løpet av 20 år har Norge blitt et foregangsland når det gjelder elektronisk fakturering.

I store deler av Europa derimot, råder fortsatt papirveldet. Bruk av kontanter til å betale regninger er fortsatt helt vanlig.

Men også her til lands er det rom for store forbedringer, og ikke minst for store besparelser både når det gjelder tidsbruk og økonomiske ressurser. Alt for mange bedrifter sender fortsatt regninger på papir, selv om disse nesten uten unntak betales elektronisk. Bedrifter, nå er det på tide å skjerpe seg; hør på brukerne og digitaliser regningene.

En hel skog av papir

De nordiske landene, sammen med Belgia, Estland og Italia, ligger lengst fremme med over 40 prosent elektroniske fakturaer. Dette gjelder både fra bedrift til privatkunder og mellom bedrifter.

Ifølge analysebyrået Billentis, sendes det hele 40 milliarder fakturer i Europa hvert år.

I 2019 var bare 13 milliarder av disse papirløse regninger sendt ut gjennom forskjellige elektroniske faktureringssystemer.

Dette handler imidlertid ikke bare om å spare papir. Digitalisering betyr også besparelser for næringsliv og offentlig sektor i form av effektivisering av arbeidsrutiner.

EU-kommisjonen har regnet ut at introduksjonen av elektronisk faktura for offentlige innkjøp i EU-landene vil innebære besparelser på opptil 2,3 milliarder euro årlig.

Rask utvikling

Før nettbankene så dagens lys på slutten av forrige århundre, betalte folk regningene sine manuelt ved å møte opp i banken og stille seg i kø ved en av de mange skrankene.

Det opplevdes derfor som en stor forenkling da det ble mulig å fylle ut brevgiro hjemme. Da kunne en bare putte regningene i en konvolutt og sende dem med posten til banken.

Da så nettbanken kom til Norge, ble alt enda enklere. Nå ble det helt naturlig å sitte hjemme ved kjøkkenbordet, innlogget i nettbanken gjennom PC-en, og betale papirfakturaer digitalt ved å taste inn mottaker, beløp og lange kundeidentifikasjonsnumre, såkalt KID.

eFaktura ble lansert i Norge allerede i 2001. Med denne nyvinningen ble det mulig for bedrifter og offentlig sektor å kutte ut papir helt. I stedet kunne de nå sende fakturaene digitalt til mottakeren som i sin tur betalte dem digitalt.

Med elektronisk fakturering kan en faktura sendes rett fra et økonomisystem tilhørende en bedrift eller et offentlig kontor og få den levert direkte inn i min og din nettbank.

Inntil for et par år siden var det bare bankene som hadde anledning til å vise eFaktura, og som hadde mulighet til å tilby kunden å gjennomføre betaling av selve fakturaen. Nå er regelverket endret slik at også andre aktører, med andre konsesjonstyper enn full bankkonsesjon, kan tilby visning og betaling av eFaktura utenfor nettbanken.

Den store fordelen for kunden ved å bruke eFaktura er at en slipper å bruke tid på å taste inn mottakers bankkontonummer, KID og beløp. Alt kommer ferdig utfylt.

Fortsatt mye å hente

Siden tjenesten ble innført har 740 millioner regninger blitt betalt med eFaktura i Norge.

Dette har spart norske bedrifter og offentlig sektor for milliardbeløp ved at papirfakturaer ikke lenger må printes ut og sendes fysisk til rette mottaker. I tillegg til at dette forenkler arbeidsprosessen for kunden, reduseres også papirmengden og det brukes mindre tid.

Men selv om Norge er et foregangsland når det gjelder eFaktura, er det slett ikke alle bedrifter og enheter i offentlig sektor som til nå har benyttet seg av denne muligheten.

Å sende regning på epost til deg og meg som PDF, må ikke forveksles med elektronisk faktura - selv om den altså sendes elektronisk.

Ifølge leverandøren av regnskapssystemet Visma, sendte så mange som 37 prosent av bedriftene faktura på epost. Det er svært mange av oss som ikke ønsker fakturaer på denne måten fordi de kan forsvinne mellom annen epost eller havne i spamfilteret.

Sending av faktura som epost fører dessuten ikke til forenkling for deg og meg siden vi fortsatt må taste inn alle dataene manuelt når vi skal betale regningen i nettbanken - hvis man ikke knipser et bilde av fakturaen gjennom Vipps, da!

På rett vei

Papirfakturaer skaper irritasjon og fører til unødig tidsbruk for de fleste.

Av totalt 350 millioner fakturaer i Norge, var fortsatt 167 millioner av dem på papir før vi i Vipps - i samarbeid med Nets - startet en dugnad for å digitalisere dem i fjor vår.

Heldigvis er vi på rett vei. Sammen klarte vi å få 40 millioner fakturaer til å gå fra papir til å bli digitale i 2019.

Ambisjonen er at Norge skal bli verdens første land som kvitter seg helt med papirfakturaen. Kundene vil sette stor pris på at de kan føle seg sikre på å ha betalt riktig beløp til rett tid, og bedriftene vil ha glede og nytte av å få betaling raskere.

Med eFaktura vil 85 prosent av regningene bli betalt i tide, mener Nets. Dette er nær dobbelt så mange som ved bruk av papirfakturaer. Kundene kan selv bestemme om de vil betale fakturaen i nettbanken eller i Vipps-appen.

Tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser videre at bedriften kan spare opptil ti minutter per faktura når de mottar den elektronisk i stedet for på papir eller epost.

For betaling bedrift til bedrift innfører stadig flere nå den såkalte EHF-fakturaen. Forkortelsen står for Elektronisk HandelsFormat.

Dette er en tilpasning til et felleseuropeisk fakturaformat, og fungerer slik at fakturaen sendes elektronisk direkte fra avsenders system rett inn i mottakers økonomisystem. Her leses fakturaen automatisk, og slik kan en føle seg trygg på at den kommer raskt fram til rett mottaker.

Arbeid og tid å spare, med andre ord.

Kom i gang!

En annen god grunn til at bedrifter ikke bør vente med å gå helt over til elektronisk fakturabehandling, er muligheten til bedre kundedialog.

I en svensk undersøkelse utført av Novus for Billogram, sier 83 prosent av energikundene, 79 prosent av bredbåndskundene og 67 prosent av telekomkundene at den eneste dialogen de har med sin leverandør er gjennom fakturaen.

Så mange som 50 prosent av kundene sier de gjør en kritisk vurdering av sin energileverandør når beløpet på fakturaen ikke er helt i overensstemmelse hva de selv mener er riktig i forhold til den tjeneste de har fått.

Etter hvert som eFakturaen videreutvikles, vil det dukke opp muligheter til å chatte med bedriftens kundeservice. Gjennom den digitale fakturaen kan en bli rutet til bedriftens hjemmeside, der en for eksempel kan finne interessante tilbud, eller rett og slett få avklart ulike spørsmål en har som kunde.

Bedrifter som ikke oppleves relevante for kundene sine, vil før eller siden bli straffet for dette.

Oppfordringen til norske bedrifter som ikke allerede bruker eFaktura må være; kom i gang med elektronisk fakturabehandling jo før jo heller.

Du sparer papir, du sparer tid - og du sparer dermed penger!